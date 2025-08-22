Ozbiljna zdravstvena stanja koja možda imate, ali ne primećujete

Neke bolesti se razvijaju sporo i ne daju nikakve znake, dok druge u početku pokazuju vrlo blage simptome koje ljudi lako pripišu umoru ili stresu. Upravo zato je važno redovno pratiti svoje zdravlje i obavljati preventivne preglede – čak i kada se osećamo dobro. Sledi nekoliko takvih bolesti i znakova na koje bi trebalo obratiti pažnju.

Visok krvni pritisak

Gotovo trećina ljudi koji imaju hipertenziju ne zna da boluje od nje. Bolest napreduje tiho, oštećuje krvne sudove i povećava rizik od srčanog i moždanog udara, kao i oštećenja bubrega. Redovno merenje pritiska, makar jednom godišnje, najbolja je prevencija.

Dijabetes tipa 2

Ova bolest može da se razvija godinama bez očiglednih simptoma. Dok pacijent ne oseti pojačanu žeđ, učestalo mokrenje ili umor, šećer u krvi već može da bude opasno povišen. Nelečeni dijabetes oštećuje srce, bubrege, oči i nervni sistem. Praćenje glukoze putem analize krvi ključni su za rano otkrivanje.

Pojačana žeđ je obično prvi simptom Foto: Shutterstock

Hronična bubrežna bolest

Bubrezi mogu dugo da trpe oštećenja, a da osoba ne oseća nikakve tegobe. Prvi simptomi se često javljaju tek kada je funkcija znatno smanjena. Nelečena bolest vodi ka otkazivanju bubrega i potrebi za dijalizom. Analize krvi i urina, kao i ultrazvuk bubrega, pomažu da se bolest otkrije na vreme.

Rak debelog creva

U ranim fazama nema simptoma ili su oni nespecifični – promena ritma pražnjenja stolice, umor ili anemija. Kada se pojavi krv u stolici, bolest je već uznapredovala. Kolonoskopija i testovi na okultno krvarenje (analizom stolice) najpouzdaniji su načini ranog otkrivanja.

Anemija može da bude jedan od simptoma raka debelog creva Foto: Shutterstock

Rak dojke

Kod žena se neretko otkrije tek kada tumor poraste ili kada je kvržica vidna. Međutim, u toj fazi bolest može već da bude proširena. Zato su samopregled dojki i redovni mamografski pregledi od presudne važnosti.

Rak grlića materice

Uglavnom ne daje simptome sve dok ne dođe do uznapredovalog stadijuma. Promene se mogu otkriti Papanikolau testom (PAP), koji se preporučuje svim ženama posle početka seksualne aktivnosti. Vakcina protiv HPV virusa značajno smanjuje rizik.

Kašalj je često zanemareni simptom Foto: Shutterstock

Rak pluća

Najčešće se otkriva kasno, jer kašalj, promuklost ili otežano disanje lako pripišemo pušenju, alergiji ili bronhitisu. Skrining niskodoznim skenerom kod osoba u riziku (pušača) može rano da otkrije tumor i spasi život.

Masna jetra

Nealkoholna bolest jetre nema tipične simptome i često se slučajno otkrije na ultrazvuku. Ipak, može da vodi do ciroze i raka jetre. Rizični faktori su gojaznost, dijabetes i povišene masnoće u krvi. Promena ishrane i fizička aktivnost mogu da zaustave napredovanje bolesti.

Suptilni simptom masne jetre može da bude umor Foto: Shutterstock

Osteoporoza

Gubitak koštane mase traje godinama bez bolova, sve dok ne dođe do preloma pri minimalnom naporu. Gustina kostiju se meri denzitometrijom, a rana dijagnoza omogućava lečenje koje smanjuje rizik od preloma.

Glaukom