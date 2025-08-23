Da li možete i vi da budete donor organa, mnogih i za života? Evo kako to izgleda u praksi
Doniranje organa nije samo medicinski čin, to je najveći poklon koji možete ostavite iza sebe. U Srbiji, donor može biti svaka punoletna, zdrava osoba koja pristane da daruje organ, kao i članovi uže porodice kod živih donacija. Jedno "da" može spasiti čak osam života, a evo kako to zaista funciniše.
Odluka vas i vaše porodice
- Ne potpisujete donorsku karticu unapred.
- Izabrani lekar ne odlučuje o tome.
- Samo porodica ima pravo davanja saglasnosti za donaciju i to nakon moždane smrti.
Šta je moždana smrt?
- To nije koma.
- Mozak zauvek prestaje da radi.
- Telo funkcioniše veštački uz pomoć aparata.
- Ovo je pravno i medicinski smrt.
Kako izgleda procedura?
- Osoba doživi moždanu smrt.
- Lekari konstatuju moždanu smrt prema zakonskoj proceduri.
- Bolnica kontaktira porodicu
- Porodica daje ili odbija saglasnost za donaciju organa.
Ko može da bude živi donor?
- Srodnik do trećeg kolena i/ili supružnik.
- Morate biti punoletni i psihički sposobni, u dobrom opštem zdravstvenom stanju, bez hroničnih bolesti i aktivnih infekcija.
- Potrebna je detaljna medicinska procena.
Šta sve možete da donirate za života?
- Jedan bubreg, možete živeti sasvim normalno s jednim.
- Deo jetre obnavlja se i kod vas i kod primaoca.
- Kosti, srž i matične ćelije spasavaju život obolelima od leukemije.
- Krv i plazma, najlakši način da pomognete odmah.
- Deo pankreasa ili pluća, retko i pod posebnim uslovima.
Ko ne može da bude donor?
- Osobe sa nelečenim zaraznim bolestima.
- Osobe sa aktivnim karcinomima.
- Osobe sa teškim hroničnim bolestima koje utiču na funkciju organa.
- Maloletna lica bez saglasnosti roditelja.
Šta je najvažnije?
- Da vaša porodica zna za vašu odluku, jer u ključnom trenutku oni je prenose lekarima.
- Razgovor menja sve, pokrenite ga.
Možda baš vama zatreba organ
Da li znate da je šansa da vama ili nekom iz vaše porodice zatreba transplantacija organa višestruko veća nego šansa da ćete biti donor? Većina ljudi ne razmišlja o tome dok nije prekasno. A prava istina je da vi možete da budete ti kojima će jednog dana biti potrebna pomoć. Doniranje organa nije samo opcija, to je spas za nekoga, možda baš za vas.
Izvor: Instagram zajednozanovizivot/Zdravlje.kurir.rs
Kako se utvrđuje moždana smrt i da li ima mesta za greške? Dr Goran Rondović otkriva šta sve prethodi odluci o doniranju organa