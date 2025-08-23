Doniranje organa nije samo medicinski čin, to je najveći poklon koji možete ostavite iza sebe. U Srbiji, donor može biti svaka punoletna, zdrava osoba koja pristane da daruje organ , kao i članovi uže porodice kod živih donacija . Jedno "da" može spasiti čak osam života, a evo kako to zaista funciniše.

Da li znate da je šansa da vama ili nekom iz vaše porodice zatreba transplantacija organa višestruko veća nego šansa da ćete biti donor? Većina ljudi ne razmišlja o tome dok nije prekasno. A prava istina je da vi možete da budete ti kojima će jednog dana biti potrebna pomoć. Doniranje organa nije samo opcija, to je spas za nekoga, možda baš za vas.