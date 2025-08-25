Slušaj vest

Melanin je najčešće poznat kao pigment koji daje koži boju. Ali oči takođe imaju ćelije koje proizvode melanin. Melanom oka se takođe naziva očni melanom, intraokularni melanom i uvealni melanom.

Većina melanoma oka se formira u delovima oka koje ne možete videti kada se pogledate u ogledalo. Zbog toga je melanom oka teško primetiti. A melanom oka obično ne izaziva simptome u početku.

Melanom oka može da se leči. Lečenje manjih tumora često ne utiče na vid, dok terapija većih melanoma obično dovodi do delimičnog gubitka vida.

Simptomi

Melanom oka možda ne izaziva nikakve simptome. Kada se jave, znaci i simptomi melanoma oka mogu uključivati:

Bljeskove svetlosti ili ono što izgleda kao čestice prašine u vidnom polju. Ovo se ponekad naziva „mušice“.

Rastuću tamnu mrlju u obojenom delu oka, nazvanom iris.

Promenu oblika zenice. Zenica je tamni krug u centru oka.

Slab vid ili zamućen vid na jednom oku.

Nemogućnost gledanja sa strane (gubitak perifernog vida).

Kada posetiti lekara? Zakažite pregled kod lekara ako imate bilo kakve simptome melanoma oka. Ako primetite iznenadne promene u vidu, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.

Slab vid može da bude simptom melanoma oka Foto: Shutterstock

Uzroci

Nije jasno šta uzrokuje melanom oka.

Melanom oka nastaje kada ćelije u oku razviju promene u svojoj DNK. DNK ćelije sadrži instrukcije koje govore ćeliji šta da radi. U zdravim ćelijama, DNK reguliše rast, razmnožavanje i smrt ćelija.

Kod ćelija raka, promene u DNK izazivaju nekontrolisano razmnožavanje i sprečavaju njihovu prirodnu smrt, što dovodi do stvaranja tumora. Tumor može rasti, uništavati zdravo tkivo i širiti se na druge delove tela — što se naziva metastaza.

Gde se razvija melanom oka?

Melanom oka najčešće se javlja u ćelijama srednjeg sloja oka, nazvanog uvea. Uvea ima tri dela i svi mogu biti pogođeni:

Dužica (iris) – obojeni deo prednjeg oka.

– obojeni deo prednjeg oka. Horoidni sloj – sloj krvnih sudova i vezivnog tkiva na zadnjem delu uvee.

– sloj krvnih sudova i vezivnog tkiva na zadnjem delu uvee. Cilijarno telo – iza dužice, pomaže fokusu oka i proizvodi očnu vodicu.

Ređe, melanom se može razviti i u drugim delovima oka:

Konjunktiva – sloj na prednjoj strani oka.

– sloj na prednjoj strani oka. Orbita – tkivo koje okružuje očnu jabučicu.

– tkivo koje okružuje očnu jabučicu. Očni kapak Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik od melanoma oka uključuju:

Svetla boja očiju (plave ili zelene).

Starost – rizik raste sa godinama.

Nasledna stanja kože poput sindroma displastičnog nevusa.

Očna melanocitoza – pojačana pigmentacija kože oko oka i uveae.

Određene genetske promene nasledne prirode.

Izlaganje UV svetlu – sunce, solarijumi.

Ne postoji potvrđen način da se melanom oka spreči.

Izlaganje UV svetlu, suncu, jedan je od faktora rizika za razvijanje melanoma Foto: Shutterstock

Komplikacije

Neke moguće komplikacije melanoma oka:

Gubitak vida – može biti posledica samog melanoma ili lečenja.

– može biti posledica samog melanoma ili lečenja. Širenje raka (metastaze) – melanom može preći izvan oka, najčešće u jetru, pluća i kosti.

