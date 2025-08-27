Slušaj vest

Treperenje, trzanje kapka (miokimija) ili kako se to kolokvijalno zove igranje oka česta je i uglavnom bezazlena pojava. Najčešće nastaje zbog umora, stresa, previše kofeina ili naprezanja očiju. Ipak, mnogi se pitaju da li ovaj simptom može biti povezan sa ozbiljnijim stanjima, poput infarkta oka, poznatog i kao okluzija retinalne arterije.

Akutni prekid protoka krvi u retini (mrežnjači) je hitno stanje koje može dovesti do iznenadnog gubitka vida, pa je važno znati kada se radi o običnom igranju oka, a kada je u pitanju nešto ozbiljnije.

- Najčešće se radi o benignom, nesvesnom spazmu mišića koji prolazi sam od sebe. Okidači su obično stres, nedostatak sna, kofein ili zamor očiju. Retko, dugotrajno ili izrazito snažno treperenje može biti znak neuroloških poremećaja, poput blefarospazma (hronično nekontrolisano treptanje oka) - objašnjava oflamolog dr Madhusmita Behera.

Da li igranje oka upućuje na infarkt?

Infarkt oka sam po sebi ne izaziva njegovo igranje. Ako je prisutno, ono gotovo uvek potiče od umora ili stresa, ističe dr Behera.

Infarkt oka sam po sebi ne izaziva njegovo igranje Foto: Shutterstock

- Tek ukoliko infarkt zahvati regije mozga koje kontrolišu mišiće kapka, može doći do trzaja ili spuštanja kapka, ali to je onda moždani udar, a ne izolovani retinalni udar – ističe dr Behera.

Zbog toga, ako primetite treperenje kapka, gotovo sigurno nije reč o infarktu oka. Ipak, dešava se da ljudi povežu ove dve stvari jer se igranje javi neposredno pre ili posle naglog gubitka vida.

Zašto nekada deluje kao da su povezani?

Dr Behera objašnjava da postoji nekoliko razloga zašto pacijenti imaju utisak da se simptomi poklapaju:

Puka slučajnost – trzanje kapka je toliko često da se može javiti u bilo kom trenutku, pa i pre ili posle gubitka vida, što stvara utisak povezanosti.

– trzanje kapka je toliko često da se može javiti u bilo kom trenutku, pa i pre ili posle gubitka vida, što stvara utisak povezanosti. Stres i anksioznost – sama spoznaja da se dešava nešto ozbiljno, kao što je infarkt oka, može izazvati stresnu reakciju tela i time provocirati treperenje.

– sama spoznaja da se dešava nešto ozbiljno, kao što je infarkt oka, može izazvati stresnu reakciju tela i time provocirati treperenje. Neurološko učešće (retko) – ako je u pitanju širi moždani udar koji zahvata moždano stablo ili facijalni nerv, može doći do spazma ili spuštanja kapka.

– ako je u pitanju širi moždani udar koji zahvata moždano stablo ili facijalni nerv, može doći do spazma ili spuštanja kapka. Pogrešno tumačenje simptoma – ponekad pacijenti vizuelne smetnje pri gubitku vida opisuju kao „treperenje“ ili „titranje“, iako zapravo nije reč o mišićnom trzaju, već o poremećaju vida. Koji simptomi su zaista alarmantni?

Za razliku od običnog trzaja kapka, simptomi infarkta oka zahtevaju hitan odlazak lekaru. To su:

Nagli i bezbolni gubitak vida je najčešći simptom infakta oka Foto: Shutterstock

nagli i bezbolni gubitak vida

zamućen ili zatamnjen vid

„senke“ u vidnom polju

svetlucanje ili pojavljivanje lebdećih mrlja

bol u oku

iznenadna pojava duplih slika

Često se mogu javiti i sistemski simptomi poput glavobolje, vrtoglavice, slabosti u telu ili otežanog govora.

Ko je u najvećem riziku?

Najugroženiji su osobe sa hipertenzijom, dijabetesom, povišenim holesterolom, bolestima srca i karotidnih arterija. Rizik dodatno povećavaju pušenje, gojaznost, fizička neaktivnost, poremećaji zgrušavanja krvi i glaukom, navodi dr Behera.

U faktore rizika spadaju dijabetes, hipertenzija, povišen holesrol... Foto: Shutterstock