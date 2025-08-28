Slušaj vest

Visok krvni pritisak ostaje jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova današnjice, a najnovije smernice Američke asocijacije za srce (AHA) i Američkog koledža za kardiologiju (ACC) donose važna saznanja kako da ga prepoznamo i držimo pod kontrolom. Stručnjaci upozoravaju da hipertenzija nije opasna samo za srce i krvne sudove, već i za mozak tako što je povezana sa bržim kognitivnim propadanjem i većim rizikom od demencije.

Zašto je pritisak toliko važan?

Hipertenzija je vodeći faktor rizika za moždani udar, koronarnu bolest srca, srčanu slabost i poremećaje ritma poput atrijalne fibrilacije. U trudnoći se takođe može javiti povišen pritisak, uključujući preeklampsiju, potencijalno opasno stanje za majku i bebu. Zato se savetuje da žene pritisak mere pre, tokom i nakon trudnoće.

Hipertenzija je vodeći faktor rizika za moždani udar, koronarnu bolest srca, srčanu slabost i poremećaje ritma Foto: Shutterstock

Normalne i opasne vrednosti

Prema novim smernicama, normalan krvni pritisak je kada je gornja vrednost (sistolni) ispod 120 mmHg, a donja (dijastolni) ispod 80 mmHg. Vrednosti iznad toga svrstavaju se u povišene ili u faze hipertenzije, a svaki rast povećava rizik po zdravlje. Posebno se naglašava da je pritisak viši od 180/120 mmHg hitno stanje koje zahteva poziv za Hitnu pomoć, naročito ako je praćen bolom u grudima, otežanim disanjem, promenama vida, slabošću ili smetnjama u govoru.

Deset novih smernica *Visok pritisak povezan je sa većim rizikom od demencije i kognitivnog pada. *Najvažniji je faktor rizika za šlog, koronarnu bolest, srčanu slabost i aritmije. *Tokom ili posle trudnoće može nastati hipertenzija i preeklampsija, obavezne su redovne provere. *Normalan pritisak je ispod 120/80 mmHg, sve iznad toga zahteva pažnju. *Svako može razviti hipertenziju, merenja su važna u svim uzrastima. *Za tačno merenje: sedenje sa osloncem za leđa, stopala na podu, ruka u visini srca, bez razgovora i pokreta. *Osim promena životnih navika, često su potrebni i lekovi. *Ishrana: smanjiti so, više voća, povrća, integralnih žitarica, mahunarki, ribe i zdravih ulja; manje alkohola. *Gubitak 5% telesne mase značajno snižava pritisak kod osoba sa viškom kilograma. * „Life’s Essential 8“ (osam ključnih navika) - zdravom ishranom, fizičkom aktivnošću, kontrolom stresa i drugih bolesti čuvajte srce i mozak.

Pritisak ne bira godine

Visok krvni pritisak ne pogađa samo starije, on može da se javi kod svih, uključujući i decu i mlade. Zato se preporučuju redovne kontrole bez obzira na životno doba. Važno je i kako merite pritisak: sedite oslonjeni leđima, sa stopalima na podu i rukom u visini srca, u miru i tišini.

Zdrava ishrana je važna stavka u borbi protiv hipertenzije Foto: Shutterstock

Ishrana, navike i lekovi

Smernice naglašavaju da se pritisak može značajno oboriti zdravim stilom života. To uključuje: smanjenje unosa soli (manje od 2.300 mg dnevno, idealno 1.500 mg), što više povrća, voća, integralnih žitarica i mahunarki, a manje masne i procesuirane hrane. Preporučuje se i ograničavanje alkohola, redovna fizička aktivnost, dovoljno sna i smanjenje stresa.

U nekim slučajevima, međutim, ni promene navika nisu dovoljne, pa se uvodi terapija lekovima. Vrsta leka zavisi od ukupnog zdravstvenog stanja pacijenta, a cilj je da se pritisak spusti u granice koje značajno smanjuju rizik od komplikacija.

Čak pet odsto ukupne težine manje čini razliku Foto: Shutterstock

Male promene, veliki efekti

Već i skromno smanjenje telesne težine može da pomogne, jer gubitak svega pet odsto telesne mase doprinosi stabilizaciji pritiska i smanjenju opterećenja srca i krvnih sudova. Uz to, vežbanje, zdrava ishrana i prestanak pušenja dodatno čuvaju srce i mozak.

Poruka za kraj