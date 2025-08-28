Slušaj vest

Da li ste ikada imali osećaj da vas je pogodila „najgora glavobolja u životu“? Ako je bol nastao naglo i za manje od jednog minuta dostigao najveći intenzitet, moguće je da se radi o tzv. glavobolji poput udra groma (eng. thunderclap headache). Ovaj tip glavobolje može da signalizira ozbiljna stanja, među kojima i moždani udar.

Šta je glavobolja poput groma?

Neurolog dr Bhaskar Šukla iz bolnice PSRI u Delhiju objašnjava da se radi o iznenadnoj i vrlo jakoj glavobolji koja se razvija u sekundi do minut.

- Za razliku od običnih glavobolja koje se postepeno pojačavaju i prolaze nakon odmora ili lekova, glavobolja poput udara groma dolazi bez upozorenja i može odmah da onesposobi pacijenta - naglašava on.

Ova vrsta glavobolje ne prolazi nakon odmora ili lekova Foto: Shutterstock

Upravo zbog brzine i jačine bola, svaka glavobolja poput udara groma smatra se hitnim stanjem dok se ne isključe ozbiljni uzroci. Prema švedskoj studiji objavljenoj u StatPearls Publishing, ovaj tip glavobolje javlja se kod oko 40 od 100.000 odraslih godišnje.

Mogući uzroci

Najopasniji razlog je krvarenje u mozgu ili oko njega, najčešće zbog pucanja aneurizme. Pored toga, uzrok mogu da budu:

  • krvni ugrušci u venama mozga (cerebralna venska tromboza)
  • naglo suženje moždanih arterija (reverzibilni cerebralni vazokonstriktivni sindrom)
  • moždani udar
  • nekontrolisan visok pritisak
  • infekcije poput meningitisa
  • povrede glave

Da li je to znak moždanog udara?

Glavobolje poput udara groma često prate krvarenja u mozgu, naročito subarahnoidna hemoragija posle pucanja aneurizme, navodi dr Šukla.

Moždani udar je jedan od mogućih uzroka Foto: Shutterstock

- One mogu da budu povezane i sa poremećajem zgrušavanja, začepljenim krvnim sudovima ili naglim promenama protoka krvi. Iako ne svaka ovakva glavobolja znači moždani udar, rizik je dovoljno veliki da je neophodno odmah potražiti medicinsku pomoć - apeluje.

Kada obavezno tražiti hitnu pomoć?

Ako vi ili neko koga poznajete osetite ovu vrstu glavobolje, neophodno je da se odmah javite u hitnu pomoć, naglašava dr Šukla. Posebno alarmantni simptomi su:

  • gubitak svesti
  • konfuzija
  • napadi (epileptični)
  • otežan govor
  • slabost jedne strane tela
  • problemi sa vidom

I sam nagli nastanak vrlo jakog bola dovoljan je razlog za hitno javljanje lekaru.

Kako se postavlja dijagnoza?

Lekari prvo uzimaju detaljnu anamnezu i rade neurološki pregled. Najčešće se počinje CT snimkom mozga da bi se isključilo krvarenje.

CT snimak mozga isključuje krvarenje Foto: Shutterstock

- Ako je CT uredan, a sumnja i dalje postoji, radi se lumbalna punkcija da se utvrdi ima li krvi u likvoru. U nekim slučajevima potrebna je i magnetna rezonanca ili CT angiografija da se provere aneurizme, suženja ili ugrušci - objašnjava dr Šukla.

Lečenje zavisi od uzroka

  • Ako se otkrije krvarenje, potrebna je hitna neurohirurška intervencija ili zahvat da se zaustavi.
  • Kod spazma krvnih sudova daju se specijalni lekovi za opuštanje arterija.
  • Infekcije se leče antibioticima ili antivirusnim terapijama.
  • Povišen pritisak snižava se lekovima.
  • Kada se ne nađe opasan uzrok, primenjuje se simptomatska terapija i pažljivo praćenje.

- Glavobolja poput udara groma može da bude znak stanja opasnih po život, među kojima je i moždani udar. Pravovremeno prepoznavanje i hitna dijagnostika presudni su da bi se sprečile trajne posledice ili fatalni ishod. Ako se ovakvi simptomi ponavljaju ili iznenada jave, obavezno se javite lekaru - poručuje dr Šukla.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

