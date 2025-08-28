Iznenadna jaka glavobolja poput udara groma: Koliko je opasna i da li najavljuje šlog?
Da li ste ikada imali osećaj da vas je pogodila „najgora glavobolja u životu“? Ako je bol nastao naglo i za manje od jednog minuta dostigao najveći intenzitet, moguće je da se radi o tzv. glavobolji poput udra groma (eng. thunderclap headache). Ovaj tip glavobolje može da signalizira ozbiljna stanja, među kojima i moždani udar.
Šta je glavobolja poput groma?
Neurolog dr Bhaskar Šukla iz bolnice PSRI u Delhiju objašnjava da se radi o iznenadnoj i vrlo jakoj glavobolji koja se razvija u sekundi do minut.
- Za razliku od običnih glavobolja koje se postepeno pojačavaju i prolaze nakon odmora ili lekova, glavobolja poput udara groma dolazi bez upozorenja i može odmah da onesposobi pacijenta - naglašava on.
Upravo zbog brzine i jačine bola, svaka glavobolja poput udara groma smatra se hitnim stanjem dok se ne isključe ozbiljni uzroci. Prema švedskoj studiji objavljenoj u StatPearls Publishing, ovaj tip glavobolje javlja se kod oko 40 od 100.000 odraslih godišnje.
Mogući uzroci
Najopasniji razlog je krvarenje u mozgu ili oko njega, najčešće zbog pucanja aneurizme. Pored toga, uzrok mogu da budu:
- krvni ugrušci u venama mozga (cerebralna venska tromboza)
- naglo suženje moždanih arterija (reverzibilni cerebralni vazokonstriktivni sindrom)
- moždani udar
- nekontrolisan visok pritisak
- infekcije poput meningitisa
- povrede glave
Da li je to znak moždanog udara?
Glavobolje poput udara groma često prate krvarenja u mozgu, naročito subarahnoidna hemoragija posle pucanja aneurizme, navodi dr Šukla.
- One mogu da budu povezane i sa poremećajem zgrušavanja, začepljenim krvnim sudovima ili naglim promenama protoka krvi. Iako ne svaka ovakva glavobolja znači moždani udar, rizik je dovoljno veliki da je neophodno odmah potražiti medicinsku pomoć - apeluje.
Kada obavezno tražiti hitnu pomoć?
Ako vi ili neko koga poznajete osetite ovu vrstu glavobolje, neophodno je da se odmah javite u hitnu pomoć, naglašava dr Šukla. Posebno alarmantni simptomi su:
- gubitak svesti
- konfuzija
- napadi (epileptični)
- otežan govor
- slabost jedne strane tela
- problemi sa vidom
I sam nagli nastanak vrlo jakog bola dovoljan je razlog za hitno javljanje lekaru.
Kako se postavlja dijagnoza?
Lekari prvo uzimaju detaljnu anamnezu i rade neurološki pregled. Najčešće se počinje CT snimkom mozga da bi se isključilo krvarenje.
- Ako je CT uredan, a sumnja i dalje postoji, radi se lumbalna punkcija da se utvrdi ima li krvi u likvoru. U nekim slučajevima potrebna je i magnetna rezonanca ili CT angiografija da se provere aneurizme, suženja ili ugrušci - objašnjava dr Šukla.
Lečenje zavisi od uzroka
- Ako se otkrije krvarenje, potrebna je hitna neurohirurška intervencija ili zahvat da se zaustavi.
- Kod spazma krvnih sudova daju se specijalni lekovi za opuštanje arterija.
- Infekcije se leče antibioticima ili antivirusnim terapijama.
- Povišen pritisak snižava se lekovima.
- Kada se ne nađe opasan uzrok, primenjuje se simptomatska terapija i pažljivo praćenje.
- Glavobolja poput udara groma može da bude znak stanja opasnih po život, među kojima je i moždani udar. Pravovremeno prepoznavanje i hitna dijagnostika presudni su da bi se sprečile trajne posledice ili fatalni ishod. Ako se ovakvi simptomi ponavljaju ili iznenada jave, obavezno se javite lekaru - poručuje dr Šukla.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs