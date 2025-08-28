Slušaj vest

Da li ste ikada imali osećaj da vas je pogodila „najgora glavobolja u životu“? Ako je bol nastao naglo i za manje od jednog minuta dostigao najveći intenzitet, moguće je da se radi o tzv. glavobolji poput udra groma (eng. thunderclap headache). Ovaj tip glavobolje može da signalizira ozbiljna stanja, među kojima i moždani udar.

Šta je glavobolja poput groma?

Neurolog dr Bhaskar Šukla iz bolnice PSRI u Delhiju objašnjava da se radi o iznenadnoj i vrlo jakoj glavobolji koja se razvija u sekundi do minut.

- Za razliku od običnih glavobolja koje se postepeno pojačavaju i prolaze nakon odmora ili lekova, glavobolja poput udara groma dolazi bez upozorenja i može odmah da onesposobi pacijenta - naglašava on.

Ova vrsta glavobolje ne prolazi nakon odmora ili lekova

Upravo zbog brzine i jačine bola, svaka glavobolja poput udara groma smatra se hitnim stanjem dok se ne isključe ozbiljni uzroci. Prema švedskoj studiji objavljenoj u StatPearls Publishing, ovaj tip glavobolje javlja se kod oko 40 od 100.000 odraslih godišnje.

Mogući uzroci

Najopasniji razlog je krvarenje u mozgu ili oko njega, najčešće zbog pucanja aneurizme. Pored toga, uzrok mogu da budu:

krvni ugrušci u venama mozga (cerebralna venska tromboza)

(cerebralna venska tromboza) naglo suženje moždanih arterija (reverzibilni cerebralni vazokonstriktivni sindrom)

moždani udar

nekontrolisan visok pritisak

infekcije poput meningitisa

povrede glave Da li je to znak moždanog udara?

Glavobolje poput udara groma često prate krvarenja u mozgu, naročito subarahnoidna hemoragija posle pucanja aneurizme, navodi dr Šukla.

Moždani udar je jedan od mogućih uzroka

- One mogu da budu povezane i sa poremećajem zgrušavanja, začepljenim krvnim sudovima ili naglim promenama protoka krvi. Iako ne svaka ovakva glavobolja znači moždani udar, rizik je dovoljno veliki da je neophodno odmah potražiti medicinsku pomoć - apeluje.

Kada obavezno tražiti hitnu pomoć?

Ako vi ili neko koga poznajete osetite ovu vrstu glavobolje, neophodno je da se odmah javite u hitnu pomoć, naglašava dr Šukla. Posebno alarmantni simptomi su:

gubitak svesti

konfuzija

napadi (epileptični)

otežan govor

slabost jedne strane tela

problemi sa vidom

I sam nagli nastanak vrlo jakog bola dovoljan je razlog za hitno javljanje lekaru.

Kako se postavlja dijagnoza?

Lekari prvo uzimaju detaljnu anamnezu i rade neurološki pregled. Najčešće se počinje CT snimkom mozga da bi se isključilo krvarenje.

CT snimak mozga isključuje krvarenje

- Ako je CT uredan, a sumnja i dalje postoji, radi se lumbalna punkcija da se utvrdi ima li krvi u likvoru. U nekim slučajevima potrebna je i magnetna rezonanca ili CT angiografija da se provere aneurizme, suženja ili ugrušci - objašnjava dr Šukla.

Lečenje zavisi od uzroka Ako se otkrije krvarenje, potrebna je hitna neurohirurška intervencija ili zahvat da se zaustavi .

. Kod spazma krvnih sudova daju se specijalni lekovi za opuštanje arterija .

. Infekcije se leče antibioticima ili antivirusnim terapijama.

Povišen pritisak snižava se lekovima .

. Kada se ne nađe opasan uzrok, primenjuje se simptomatska terapija i pažljivo praćenje.