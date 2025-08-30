da li ste znali?

Zašto kašalj, otežano disanje ili hrkanje mogu da budu znak ozbiljnih oboljenja?

Pluća su jedan od najvažnijih organa našeg tela, obezbeđuju kiseonik, uklanjaju ugljen-dioksid i održavaju ravnotežu u organizmu. Ipak, o njihovom zdravlju često počnemo da razmišljamo tek kada se pojavi bolest. O najčešćim oboljenjima pluća govori dr Rajniš Kumar Srivastava, specijalista pulmologije iz Max Super Speciality bolnice u Indiji.

Astma

Astma je jedno od najrasprostranjenijih hroničnih oboljenja pluća, kako kod dece, tako i kod odraslih.

- Reč je o upalnom procesu u disajnim putevima zbog kojeg dolazi do njihovog suženja i otežanog protoka vazduha. Pacijenti osećaju sviranje u grudima, otežano disanje, kašalj, stezanje u grudima, a napadi se često javljaju pri promeni vremena, na hladnoći ili pri kontaktu sa prašinom - objašnjava dr Srivastava.

Astma je upalni proces u disajnim putevima Foto: Shutterstock

Astma je često nasledna, a pogoršava je polen, grinje, virusi, zagađenje i buđ. Iako može da bude ozbiljna, pravilna terapija inhalacionim lekovima i redovne kontrole omogućavaju da pacijenti vode aktivan i normalan život.

Upala pluća (pneumonija)

- Pneumoniju izazivaju bakterije, virusi ili gljivice. Najčešći simptomi su povišena temperatura, kašalj, sa ili bez iskašljaja, i otežano disanje - kaže dr Srivastava. Prevencija je jednostavna: redovno pranje ruku, nošenje maske u rizičnim periodima, vakcinacija i zaštita najosetljivijih grupa.

Ovo je i dalje vodeći uzrok smrtnosti kod dece mlađe od pet godina, posebno u siromašnijim regionima sveta.

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)

HOBP obuhvata hronični bronhitis i emfizem. Kod ovih bolesnika pluća gube elastičnost, disajni putevi se sužavaju i stvaraju se velike količine sekreta. Najčešći uzrok je pušenje, ali i dugotrajno izlaganje zagađenju i dimu u domaćinstvu. Glavni simptom je otežano disanje, koje vremenom postaje stalno.

Otežano disanje nije samo povezano s plućima, može da bude i znak problema sa srcem Foto: Shutterstock

Prema podacima SZO, HOBP je četvrti vodeći uzrok smrti u svetu.

Rak pluća

Rak pluća nastaje kada ćelije u plućima počnu nekontrolisano da rastu. Najveći faktor rizika je pušenje, ali važnu ulogu imaju i zagađenje, azbest, gas radon i genetika. Simptomi su kašalj koji ne prolazi, iskašljavanje krvi, bol u grudima i neobjašnjiv gubitak težine.

Svake godine od raka pluća oboli više od dva miliona ljudi, a smrtnost je izuzetno visoka.

Tuberkuloza

Tuberkuloza je stara bolest, ali i dalje veliki zdravstveni problem, naročito u Aziji i Africi. Izaziva je bakterija Mycobacterium tuberculosis, a osim pluća može da zahvati i druge organe.

Tuberkuloza je stara bolest i izaziva je bakterija Foto: Shutterstock

Simptomi su dugotrajan kašalj, povišena temperatura, noćno znojenje, gubitak apetita i težine. Ako se otkrije na vreme i leči, potpuno je izlečiva.

Opstruktivna apneja u snu (OSA)

OSA se često javlja kod gojaznih osoba. Tokom spavanja dolazi do povremenog prekida disanja jer se disajni putevi zatvaraju.

- Pacijenti obično hrču noću, a danju su pospani i iscrpljeni - objašnjava dr Srivastava.

Opstruktivna apneja u snu se često javlja kod gojaznih osoba Foto: Shutterstock

Dijagnoza se postavlja polisomnografijom, a lečenje podrazumeva mršavljenje i primenu CPAP aparata koji održava disajne puteve otvorenim.

Intersticijske bolesti pluća (ILD)

- ILD obuhvata grupu retkih bolesti koje dovode do trajnog ožiljavanja plućnog tkiva, fibroze. To izaziva otežano disanje i hroničan kašalj. Uzroci su pušenje, autoimune bolesti, udisanje organskih čestica ili ponekad nepoznati faktori - kaže dr Srivastava.

Za dijagnozu se koriste skener, testovi plućne funkcije i biopsija. Bolest je progresivna, ali rana terapija može da uspori tok i poboljša kvalitet života.

Kako znati da li su pluća zdrava?

Najčešće se rade spirometrija i testovi plućne funkcije. Pomažu i rendgen grudnog koša, analize krvi i skener pluća.

Prošetajte pola sata dnevno na čistom vazduhu Foto: Shutterstock