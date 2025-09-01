Slušaj vest

Kako upozoravaju stručnjaci, hronično povišena mokraćna kiselina (hiperuricemija) može tiho da ošteti dva ključna organa, srce i bubrege, i time poveća rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih i bubrežnih bolesti, opominje urolog dr Šašank M. S., specijalista za transplantaciju bubrega iz Aster CMI bolnice u Bengaluruu.

- Mokraćna kiselina je otpadni produkt koji nastaje kada organizam razgrađuje purine, supstance prisutne u našim ćelijama, ali i u hrani poput crvenog mesa, iznutrica, morskih plodova, pasulja i graška - objašnjava dr Šašank.

Mokraćna kiselina se rastvara u krvi i izlučuje kroz mokraću Foto: Shutterstock

U normalnim okolnostima mokraćna kiselina se rastvara u krvi i izlučuje kroz mokraću. Problem nastaje kada je organizam proizvodi previše ili kada bubrezi ne mogu da je eliminišu dovoljno brzo. Tada njen nivo u krvi raste i dolazi do taloženja kristala, što uzrokuje bolne napade gihta, ali i stvaranje kamena u bubregu, navodi urolog.

Koje vrednosti su normalne Normalne vrednosti mokraćne kiseline u krvi se kreću od 208 do 428 mikromola po litru za muškarce i od oko 155 do 357 mikromola po litru za žene u zavisnosti od laboratorije do laboratorije.

Faktori rizika uključuju ishranu bogatu purinima, alkohol (posebno pivo), gojaznost, dehidrataciju i određene hronične bolesti.

Opasnost za srce i bubrege

Studije pokazuju da hiperuricemija može da ubrza razvoj hroničnih bolesti, čak i kada nema vidljivih simptoma gihta.

- Previše mokraćne kiseline oštećuje unutrašnji sloj krvnih sudova, čini ih krućim i užim, pa raste rizik od povišenog pritiska. Istovremeno podstiče upalne procese u organizmu, što dodatno ugrožava srce i krvne sudove - ističe dr Šašank.

Previše mokraćne kiseline oštećuje unutrašnji sloj krvnih sudova Foto: Shutterstock

Posledica su povećani rizik od hipertenzije, srčane insuficijencije, ateroskleroze, srčanog i moždanog udara. Paralelno, višak mokraćne kiseline u bubrezima može da stvori kristale i kamenčiće, izazove jak bol i povremeno prisustvo krvi u mokraći, ali i da dugoročno slabi bubrežnu funkciju.

Najčešće bez simptoma Povišena mokraćna kiselina u krvi najčešće ne daje nikakve simptome i zato se stanje često otkrije tek na laboratorijskim analizama. Problem nastaje kada kiselina počne da stvara kristale u zglobovima i tkivima i tada dolazi do gihta, sa vrlo bolnim otokom i crvenilom zgloba, najčešće nožnog palca.

- Kod pacijenata sa već postojećim oboljenjem bubrega, situacija je još složenija jer bubrezi teže izbacuju mokraćnu kiselinu, pa se zatvara začarani krug - upozorava on.

Ishrana i stil života

Dobra vest je da se povišena mokraćna kiselina često može držati pod kontrolom promenom navika. Stručnjaci savetuju:

ograničite unos crvenog mesa, iznutrica, morskih plodova i mahunarki,

izbegavajte alkohol, naročito pivo,

smanjite gazirane i zaslađene napitke,

pijte dovoljno vode tokom dana,

održavajte zdravu telesnu težinu,

budite fizički aktivni,

izbegavajte rigorozne dijete koje naglo troše zalihe masti.

Preporučuje se voće, povrće, integralne žitarice i mlečni proizvodi sa manje masti Foto: Shutterstock

Voće, povrće, integralne žitarice i mlečni proizvodi sa smanjenim sadržajem masti smatraju se zaštitnim faktorom.

Kada je potrebna terapija lekovima?

Ako promene u ishrani i načinu života nisu dovoljne, lekari mogu da prepišu lekove koji smanjuju stvaranje mokraćne kiseline ili pomažu bubrezima da je izbace.

- Terapija se uvodi kod pacijenata sa ponavljanim napadima gihta, kamenu u bubregu ili dokazanim oštećenjem zglobova. Osobe sa izrazito visokim nivoom mokraćne kiseline, čak i bez simptoma, takođe mogu da imaju korist od ranog lečenja, naročito ako već imaju kardiovaskularne ili bubrežne bolesti - naglašava dr Šašank i poručuje: