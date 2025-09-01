Sve što bi trebalo da znate o BCG terapiji: Zlatni standard u lečenju raka bešike
Terapija Bacilus Kalmet-Gerenom (BCG) jedna je od najefikasnijih metoda lečenja raka bešike u ranom stadijumu. To je imunoterapija u kojoj se lek primenjuje direktno u bešiku pomoću katetera. Za razliku od klasičnih lekova koji se uzimaju oralno ili injekcijom, BCG cilja ćelije raka u bešici bez značajnog uticaja na ostatak tela.
Šta je BCG terapija?
BCG terapija je intravezikalna imunoterapija, što znači da se lek primenjuje direktno u bešiku. Zasnovana je na soju bakterije Mycobacterium bovis, koji se takođe koristi za proizvodnju vakcine protiv tuberkuloze. U medicinske svrhe, bakterije su oslabljene tako da budu bezbedne za organizam, ali istovremeno dovoljno jake da stimulišu imuni odgovor.
Najčešće se koristi nakon hirurške procedure koja se zove TURBT (transuretralna resekcija tumora bešike), kojom se uklanjaju vidljivi tumori.
Kada se koristi BCG terapija?
Ova terapija je namenjena osobama sa rakom bešike u ranom stadijumu, kada se bolest još nije proširila na mišićni sloj zida bešike. Ovo uključuje:
- karcinom in situ (ograničen na površinu bešike),
- nemišićno-invazivni rak bešike (NMIBC).
Međutim, stručnjaci upozoravaju da BCG terapija nije efikasna kod uznapredovalog ili metastatskog raka bešike.
BCG terapija ili hemoterapija – koja je razlika?
Iako se BCG primenjuje na sličan način kao intravezikalna hemoterapija, razlika je značajna:
- hemoterapija direktno uništava ćelije raka
- imunoterapija kao što je BCG aktivira imuni sistem da prepozna i uništi maligne ćelije
Pre početka terapije, pacijent dobija lokalnu anesteziju radi udobnosti. BCG rastvor se ubacuje u bešiku pomoću katetera, gde treba da ostane oko dva sata. Nakon toga, možete mokriti, a preporučuje se izbegavanje odlaska u toalet najmanje sat vremena nakon procedure.
Pre dolaska na terapiju, savetuje se:
- ne piti kafu i diuretike najmanje četiri sata
- isprazniti bešiku neposredno pre procedure
Početna faza, indukciona terapija, sprovodi se jednom nedeljno tokom šest nedelja. Ako se pokaže efikasnom, lekar može preporučiti terapiju održavanja, koja uključuje dodatne cikluse u trećem, šestom i 12. mesecu, ponekad i do tri godine.
Važne mere predostrožnosti
Pošto BCG sadrži žive bakterije, terapija može biti zarazna za druge. Stoga se savetuje:
- izbegavanje javnih toaleta šest sati nakon tretmana
- mokrenje sedeći kako bi se smanjilo prskanje
- dodavanje izbeljivača u toalet nakon mokrenja
- posebna pažnja na inkontinenciju (odeća se odmah pere, ulošci se tretiraju izbeljivačem i bacaju u smeće)
Takođe se preporučuje uzdržavanje od seksualnog odnosa nekoliko dana, a tokom celog perioda lečenja upotreba zaštite je obavezna.
Neželjeni efekti - šta očekivati?
Najčešći neželjeni efekti se javljaju u roku od 24 sata i obično nestaju u roku od dva do tri dana. Mogu uključivati:
- blagu groznicu
- umor
- peckanje ili često mokrenje
- tragove krvi u urinu
- bol u mišićima i zglobovima
Mogu se javiti manje ozbiljne komplikacije kao što su teške infekcije, grčevi bešike ili upala testisa, a u veoma retkim slučajevima mogu se javiti sistemske reakcije slične tuberkulozi (BCG sepsa). U slučaju visoke temperature, jakog bola ili znakova infekcije, odmah se obratite lekaru.
Koliko dugo traje oporavak?
Većina pacijenata može se vratiti na posao ili svakodnevnim aktivnostima nakon nekoliko dana. Međutim, iskustvo je individualno i preporučuje se konsultacija sa lekarom.
Može li se rak vratiti nakon BCG terapije?
Uprkos uspešnom lečenju, rak bešike može se vratiti kod čak 40 odsto pacijenata. Dobra vest je da ponovna pojava bolesti ne znači nužno da je napredovala. Karcinomi niskog stepena obično ostaju ograničeni na bešiku, dok agresivniji oblici ponekad zahtevaju hirurško lečenje, tj. cistektomiju (uklanjanje bešike).
Kada potražiti medicinsku pomoć?
Blaga groznica i nelagodnost nakon lečenja su česti. Međutim, obratite se lekaru ako primetite:
- temperaturu višu od 38,5 °C
- jaku groznicu i drhtavicu
- nemogućnost mokrenja
- jake bolove ili grčeve u bešici
Za pacijente sa rakom bešike u ranom stadijumu, BCG terapija ostaje „zlatni standard“ imunoterapije. Omogućava efikasnu kontrolu bolesti, smanjuje potrebu za drastičnijim intervencijama i poboljšava kvalitet života.
Ako se suočite sa ovom dijagnozom, razgovarajte sa svojim lekarom o svim mogućnostima lečenja, rizicima i koristima. Uz blagovremenu terapiju i kvalitetnu podršku, prognoza može biti veoma povoljna.
Izvor: ordinacija.vecernji.hr/zdravlje.kurir.rs
