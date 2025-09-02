Najčešći simptomi alergijskog konjunktivitisa uključuju crvene i otečene oči, svrab, peckanje i suzenje

Slušaj vest

Alergijski konjuktivitis nastaje kada alergeni izazovu upalu tkiva koje oblaže kapke i beli deo oćne jabučice. Najčešći uzroci su polen, prašina i perut kućnih ljubimaca. Simptomi uključuju crvene, svrabljive, otečene i suzne oči. Lečenje obuhvata antihistaminske lekove i kapi za oči.

Šta je alergijski konjunktivitis?

Alergijski konjuktivitis je oblik crvenila oka koji nastaje kada strane supstance koje izazivaju alergiju (alergeni) izazovu upalu u konjunktivi. Konjunktiva je tanka membrana koja oblaže kapke, štiti belo oko i održava ga vlažnim.

Kod većine ljudi, ove strane supstance su bezopasne. Ali kod osoba sa alergijama, imuni sistem ih doživljava kao štetne “napadače”, poput bakterija ili virusa. Tada telo reaguje kako bi ih uklonilo, što dovodi do simptoma alergijskog konjuktivitisa. Alergijski konjunktivitis obično zahvata oba oka.

Vrste alergijskog konjunktivitisa

Dve najčešće vrste alergijskog konjuktivitisa su:

Sezonski alergijski konjunktivitis (konjunktivitis “polenske groznice”)

Sezonski alergijski konjuktivitis se obično javlja u proleće, leto i jesen, kada drveće, trava i korov proizvode veliku količinu polena. Drugi naziv za sezonski alergijski konjuktivitis je akutni alergijski konjuktivitis. “Akutni” znači da se razvija naglo. Ovo je najčešći oblik alergije.

Perzistentni (stalni) alergijski konjunktivitis

Perzistentni alergijski konjuktivitis može se javljati tokom cele godine. Najčešći uzroci su perut kućnih ljubimaca i grinje iz prašine. Drugi naziv za perzistentni alergijski konjuktivitis je hronični alergijski konjuktivitis. “Hronični” znači da traje ili se često ponavlja tokom dužeg vremena.

Sezonski alergijski konjuktivitis se obično javlja u proleće, leto i jesen, kada drveće, trava i korov proizvode veliku količinu polena Foto: Shutterstock

Koliko je čest alergijski konjunktivitis? Alergijski konjuktivitis je čest i može zahvatiti do 40% ljudi u nekom trenutku života.

Najčešći simptomi uključuju: svrab ili peckanje očiju

otečene ili naduvene oči

suzne oči

crvene oči

vodenasti ili žućkasto-beli iscedak iz očiju

tamni krugovi ispod očiju zbog alergije (tzv. alergijski šajneri)

neki ljudi takođe mogu imati svrab ili curenje nosa i kijavicu. Šta izaziva alergijski konjunktivitis?

Najčešći uzroci uključuju:

polen

grinje iz prašine

buđ

perut kućnih ljubimaca

hemikalije ili mirisi iz sapuna, deterdženata, dezodoransa, krema i parfema

Da li je alergijski konjunktivitis zarazan? Ne, za razliku od bakterijskog ili virusnog konjuktivitisa, alergijski konjuktivitis nije zarazan.

Ko može dobiti alergijski konjunktivitis?

Svako može imati alergijski konjuktivitis, ali su veće šanse kod osoba koje već imaju alergije ili porodičnu istoriju alergija. Takođe, veći rizik postoji kod osoba koje imaju kućne ljubimce ili žive u oblastima sa visokim nivoom polena.

Ako imate simptome konjuktivitisa najbolje je da se javite lekaru na pregled Foto: Shutterstock

Kako se dijagnostikuje alergijski konjunktivitis?

Lekar će pregledati vašu zdravstvenu istoriju i pitati o simptomima. Važno je napomenuti ako imate alergije ili ako vam je nešto iritiralo oči u poslednje vreme. Lekar će pregledati oči zbog simptoma konjuktivitisa, uključujući:

crvenilo

kvržice na unutrašnjoj strani kapaka (gigantopapilarni konjuktivitis)

Ako postoji sumnja na alergijski konjuktivitis, lekar može uputiti pacijenta kod alergologa. Alergolog može uraditi testove kako bi potvrdio dijagnozu, uključujući:

Kožni test (prick test) – alergolog nežno čeprka kožu tankom iglom i uvodi moguće alergene, potom meri reakcije na koži.

Krvni test – uzima se mali uzorak krvi, dodaju se mogući alergeni i proverava se razvoj antitela. Kako razlikovati alergijski i bakterijski konjunktivitis?

Ponekad je teško odrediti uzrok. Međutim, svrab i suzenje su češći kod alergijskog konjunktivitisa i obično zahvataju oba oka. Virusni ili bakterijski konjuktivitis obično zahvata samo jedno oko. Alergijski konjuktivitis takođe traje duže i simptomi se mogu pojavljivati i nestajati tokom sezone alergija.

Ako imate simptome konjuktivitisa, najbolje je ne nagađati, već se obratiti lekaru.

Alergijski konjuktivitis takođe traje duže i simptomi se mogu pojavljivati i nestajati tokom sezone alergija. Foto: Shutterstock

Kako se leči alergijski konjunktivitis?

Jedini način lečenja je izbegavanje uzročnika. Prva linija tretmana uključuje izbegavanje dodirivanja očiju, kućne mere i lekove bez recepta ili na recept za ublažavanje simptoma.

Kućne mere podrazumevaju:

redovno ispiranje očiju vodom

primena hladnog obloga na oči

veštačke suze

antihistaminici

U težim slučajevima, kada se simptomi ne mogu kontrolisati kućnim merama ili lekovima, lekar može preporučiti alergijsku imunoterapiju (vakcine ili kapi). Pacijent se postepeno izlaže malim količinama alergena, povećavajući dozu tokom nekoliko meseci. Ovaj proces stvara toleranciju, tako da sledeći put kada dođe u kontakt sa alergenom, simptomi će biti blagi ili ih neće biti.

Koliko vremena je potrebno da bismo osetili poboljšanje? Antihistaminici počinju delovati oko 30 minuta nakon uzimanja.

Kapi za oči protiv alergije počinju delovati za oko sat vremena.

Alergijska imunoterapija može početi delovati nakon nekoliko nedelja, a potpuni efekat može trajati i do šest meseci ili više.

Alergijski konjuktivitis se može izlečiti vakcinama protiv alergije. Simptome možete smanjiti izbegavanjem poznatih alergena i upotrebom lekova.

Kapi za oči protiv alergije počinju delovati za oko sat vremena Foto: Shutterstock

Koliko dugo traje alergijski konjunktivitis?

Zavisno od osobe, imuniteta i jačine alergije. Simptomi mogu trajati manje od jednog sata, ali i danima, nedeljama ili mesecima.

Može li se sprečiti alergijski konjunktivitis?

Najbolja prevencija je izbegavanje poznatih alergena. Takođe, možete svakodnevno koristiti antihistaminike ili druge lekove kako biste kontrolisali simptome.

Dodatni saveti:

Često prati ruke

Redovno usisavaje tepihe, podove i druge površine

Koristite filter za uklanjanje alergena iz vazduha

Držite prozore zatvorene i koristite klimu tokom sezone polena

Ne pušite i ne koristite elektronske cigarete u zatvorenom prostoru