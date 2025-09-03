Devojka sedi na krevetu i drži se za glavu i stomak od bola

Većinu bolova možemo da smirimo kod kuće, jer modrica na kolenu, istegnut mišić ili povreda tokom vežbanja obično prolaze uz odmor, hladne ili tople obloge. Ali postoje situacije u kojima bol nije samo neprijatnost, već upozorenje da se u organizmu dešava nešto ozbiljno i da je potrebna hitna medicinska pomoć.

Bol u grudima

Ukoliko se javi jak pritisak ili stezanje u grudima, odmah treba pozvati hitnu pomoć. To može da bude znak srčanog udara ili plućne embolije (kada se krvni ugrušak nađe u plućnoj arteriji). Posebno zabrinjavajući simptomi su bol koji se širi u vrat, vilicu, levo rame ili leđa, kao i gušenje, znojenje, vrtoglavica i mučnina.

Iznenadan i jak bol u karlici može da bude pucanje ciste na jajniku ili upala slepog creva Foto: Shutterstock

Bol u karlici

Iznenadan i jak bol u karlici može da bude znak akutnog stanja. Kod žena, to su najčešće pucanje ciste na jajniku ili vanmaterična trudnoća. Kod oba pola bol u donjem delu stomaka može da ukaže i na upalu slepog creva.

Iznenadna, jaka glavobolja

Ako iznenada osetite „najgoru glavobolju u životu“, potrebno je da se odmah javite lekaru. Posebno ako glavobolju prate temperatura, povraćanje, ukočen vrat, napad sličan epileptičnom, osip, smetnje vida, govora ili slabost u jednoj strani tela. Ovi simptomi mogu da budu znak moždanog udara ili infekcije mozga (meningitis). Posle povrede glave, jaka glavobolja može da ukazuje na potres mozga ili opasno oticanje mozga.

Jak ili uporan bol u stomaku

Bol u stomaku često prolazi sam od sebe, ali ako je vrlo jak, traje duže vreme ili ga prate povišena temperatura, osetljivost stomaka ili krv u stolici, neophodna je hitna pomoć. Takvi simptomi mogu da ukazuju na upalu slepog creva, divertikulitis ili upalu pankreasa.

Svaki bol u oku zahteva pažnju Foto: Shutterstock

Bol u oku

Svaki bol u oku zahteva pažnju, posebno ako se javi posle povrede, ako je praćen crvenilom, zamućenim vidom, pojavom svetlucanja ili naglim gubitkom vida. Takvi simptomi mogu da budu znak infekcije, glaukoma, odvajanja mrežnjače ili unutrašnje upale (iritis, uveitis).