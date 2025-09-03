Slušaj vest

Tuga i loše raspoloženje deo su života, ali ako osećaj bezvrednosti, beznade ili praznine traje nedeljama, može da se govori o depresiji. Reč je o poremećaju koji je, baš kao i srčane bolesti, čest, a mnogi ljudi nisu svesni da ove dve bolesti često idu zajedno.

- Dijagnoza srčane bolesti može da pokrene epizodu depresije. Ali i obrnuto, depresija može da poveća rizik od srčanih bolesti - objašnjava dr Stefani Kolijer, direktorka edukacije na Odeljenju za gerijatrijsku psihijatriju u bolnici Meklin, koja je deo Univerziteta Harvard.

Kako depresija utiče na srce

Depresija nije samo stanje „u glavi“, ona pogađa ceo organizam. Kao i stres i anksioznost, podiže nivo hormona stresa, što dovodi do ubrzanog rada srca i povećanog krvnog pritiska.

Kardiomiopatija je oboljenje srčanog mišića koje otežava pumpanje krvi Foto: Shutterstock

- Povećava i upalne procese u telu, koji podstiču stvaranje naslaga u krvnim sudovima. Osim toga, trombociti postaju „lepljiviji“ i skloniji stvaranju ugrušaka. Sve ovo zajedno povećava rizik od srčanog udara - navodi dr Kolijer.

Promene u načinu života

S obzirom na to da obe bolesti dele neke zajedničke faktore rizika, promena načina života može da donese dvostruku korist.

Fizička aktivnost . Depresija često donosi osećaj iscrpljenosti i nedostatak volje. U tim trenucima i najmanja aktivnost je bolja od pasivnosti, kaže dr Kolijer. Savetuje da ljudi odaberu neku prijatnu aktivnost, šetnju do kafića, odlazak u prirodu ili kratku šetnju oko bloka i da postepeno povećavaju dužinu i intenzitet.

- Pacijentima često objašnjavam da depresija i anksioznost mogu da pogoršaju pamćenje i kognitivne funkcije, što ih dodatno motiviše da misle o ishrani - navodi dr Kolijer.

Njeni glavni saveti su manje mesa, više povrća, posebno zelenog lisnatog, i zamena putera maslinovim uljem.

I najmanja aktivnost koja vam prija, poput lagane šetnje, je bolja od pasivnosti Foto: Shutterstock

Savremene opcije lečenja Svetlosna terapija . Ranije korišćena uglavnom kod sezonske depresije, danas se preporučuje i kod drugih oblika ovog poremećaja. Potreban je specijalni aparat (light box) jačine 10.000 luksa, pred kojim se sedi oko 30 minuta svakog jutra.

