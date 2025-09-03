Slušaj vest

Iako neki veruju da je holesterol iz hrane glavni uzrok, drugi misle da su za to krivi samo geni. Dezinformacije o holesterolu su rasprostranjene, a to može otežati preduzimanje akcije.

U ovom tekstu dijetetičari razbijaju neke od najčešćih mitova o visokom holesterolu uz stručne uvide. Naučićete šta zaista utiče na nivoe holesterola, korisne savete za njihovu bolju kontrolu i strategije zasnovane na nauci za poboljšanje zdravlja srca.

Mit br. 1: Izbegavajte holesterol iz hrane

Mnogi ljudi navode da im je nakon dijagnoze visokog holesterola rečeno da izbace jaja i drugu hranu koja sadrži holesterol. To je zato što se nekada verovalo da holesterol iz hrane izaziva visok nivo holesterola.

Međutim, najnovija istraživanja pokazuju da holesterol iz hrane ima relativno mali uticaj na nivoe holesterola u krvi, dok zasićene i trans masti mnogo više utiču na povišenje nivoa LDL-a (poznatog kao „loš“ holesterol).

- Umesto da u potpunosti izbegavaju hranu bogatu holesterolom, savetujem svojim klijentima da ograniče zasićene masti koje se nalaze u masnim komadima mesa i punomasnim mlečnim proizvodima. Takođe je dobro da se fokusirate na dodavanje masnoća zdravih za srce, poput onih u orasima, semenkama, avokadu i masnoj ribi - kaže Marisa Beck, registrovan dijetetičar nutricionista.

Mit br. 2: Promene u ishrani mogu rešiti visok holesterol

Iako se preporučuju modifikacije ishrane kako bi se poboljšali abnormalni nivoi holesterola, one možda neće biti dovoljne da same po sebi ostvare značajan uticaj.

- To je zato što na holesterol u krvi mogu uticati i drugi faktori, kao što su san, nivo stresa, fizička aktivnost i genetika. Važno je postaviti male, ostvarive ciljeve i izvan ishrane kako biste poboljšali san, uključili radosno kretanje i tehnike za upravljanje stresom - kaže Patricia Kolesa, registrovan dijetetičar nutricionista.

Zasićene i trans masti mnogo više utiču na povišenje nivoa LDL - "lošeg" holesterola Foto: Shutterstock

Mit br. 3: Morate da izbacite sve masti iz ishrane

Možda ste čuli da morate da izbacite sve masti iz ishrane ako imate visok holesterol, ali to jednostavno nije tačno.

- Iako neke masti mogu igrati ulogu u razvoju visokog holesterola, nisu sve masti iste - kaže Karli Hart, licenciran dijetetičar nutricionista.

Istraživanja pokazuju da konzumiranje previše zasićenih i trans masti može povećati rizik od razvoja visokog holesterola, dok nezasićene masti zapravo mogu pomoći da se taj rizik smanji.

- Nezasićene masti imaju antiinflamatorna svojstva i mogu pomoći da se poveća vaš HDL holesterol (onaj ‘dobar’) i smanji LDL (onaj ‘loš’), smanjujući rizik od srčanih oboljenja i moždanog udara - dodaje Hart.

Umesto da u potpunosti izbacite masti iz ishrane, radite na povećanju konzumacije nezasićenih masti – dodavanjem više orašastih plodova, semenki, avokada i masne ribe – i smanjenju unosa zasićenih masti.

Mit br. 4: Možete znati da li imate visok holesterol po simptomima

Većina ljudi s visokim holesterolom nema nikakve simptome, pa je teško znati da li ga imate bez testiranja. Neki ljudi s ekstremno visokim holesterolom mogu imati fizičke znakove, obično masne naslage i ksantelazme – žute naslage oko očnih kapaka.

Međutim, u umerenijim slučajevima, simptomi su retki. Zato je važno da imate redovne preglede kod svog lekara opšte prakse kako biste pratili nivoe holesterola.

Mit br. 5: Visok holesterol mogu imati samo ljudi s prekomernom težinom

Možda mislite da visok holesterol mogu dobiti samo ljudi sa viškom kilograma.

- Moguće je imati visok holesterol bez obzira na telesnu težinu, jer je to povezano sa stvarima kao što su genetika, porodična istorija i hrana koju jedemo - kaže Mendi Viling, registrovani dijetetičar.

Važno je da redovno proveravate nivoe holesterola, bez obzira na telesnu težinu. To znači svakih pet godina za zdrave odrasle osobe starije od 20 godina, ili svake godine ako imate dijabetes ili porodičnu istoriju srčanih oboljenja. Praćenje laboratorijskih rezultata omogućava vam da rano uočite bilo kakve probleme kako biste ih rešili i napravili potrebne promene.

Mit br. 6: Ne morate da brinete o holesterolu dok ne ostarite

- Visok holesterol se može razviti u bilo kom životnom dobu i često počinje rano, posebno kod onih s porodičnom istorijom srčanih oboljenja - objašnjava Alekasandrija hardi, registrovani dijetetičar.

U idealnom slučaju, ne bi trebalo da čekate da vam dijagnostikuju visok holesterol da biste počeli da vodite računa o svojoj ishrani i načinu života. Izgradite na vreme dobre navike za zdravo srce, kao što je uključivanje više hrane bogate vlaknima, ograničavanje zasićenih masti i dodatih šećera, redovno vežbanje i upravljanje stresom.

Hardi preporučuje podsticanje dece i adolescenata s povišenim holesterolom da ostanu aktivni. Trčanje po parku s prijateljima, skakanje na trampolini ili pridruživanje sportskom timu takođe može pomoći da se podigne zdrav HDL holesterol.

Konzumiranje hrane bogate vlaknima, kao što su povrće, voće, integralne žitarice i mahunarke pomaže održavanje optimalnih niova holesterola Foto: Shutterstock

Dodatni saveti za snižavanje holesterola

Promene u navikama ishrane, rutini vežbanja i drugim promenama u načinu života mogu pomoći u snižavanju holesterola. Ali u nekim slučajevima, modifikacije načina života nisu dovoljne da ostvare značajan uticaj i vaš lekar može preporučiti dodavanje lekova u vaš plan za upravljanje holesterolom. Evo nekih navika koje možete da počnete da primenjujete odmah kako biste smanjili rizik:

Ograničite dodate šećere. Ako pokušavate da snizite holesterol, vodite računa o unosu dodatih šećera. Dodati šećer se može naći na mestima gde to najmanje očekujete, kao što su pakovani hleb, sos za testeninu i kečap. Američko udruženje za srce preporučuje ograničavanje dodatih šećera na manje od šest odsto dnevnih kalorija (oko šest kašičica dnevno za žene i devet za muškarce).

Ako pokušavate da snizite holesterol, vodite računa o unosu dodatih šećera. Dodati šećer se može naći na mestima gde to najmanje očekujete, kao što su pakovani hleb, sos za testeninu i kečap. Američko udruženje za srce preporučuje ograničavanje dodatih šećera na manje od šest odsto dnevnih kalorija (oko šest kašičica dnevno za žene i devet za muškarce). Konzumirajte vlakna. Ishrana bogata vlaknima može pomoći u smanjenju LDL-a i ukupnog holesterola. Viling preporučuje konzumiranje hrane bogate vlaknima, kao što su povrće, voće, integralne žitarice i mahunarke, kako bi se podržali zdravi nivoi holesterola, bez obzira na telesnu veličinu. Pokušajte da u obroke i užine uključite više hrane bogate vlaknima.

Ishrana bogata vlaknima može pomoći u smanjenju LDL-a i ukupnog holesterola. Viling preporučuje konzumiranje hrane bogate vlaknima, kao što su povrće, voće, integralne žitarice i mahunarke, kako bi se podržali zdravi nivoi holesterola, bez obzira na telesnu veličinu. Pokušajte da u obroke i užine uključite više hrane bogate vlaknima. Ograničite unos alkohola. Prekomerno konzumiranje alkohola povezano je s višim nivoima LDL holesterola i triglicerida. Smanjenje konzumiranja alkohola može napraviti veliku razliku kada je u pitanju snižavanje holesterola i poboljšanje zdravlja srca, čineći sve druge napore za snižavanje holesterola još vrednijim.

Prekomerno konzumiranje alkohola povezano je s višim nivoima LDL holesterola i triglicerida. Smanjenje konzumiranja alkohola može napraviti veliku razliku kada je u pitanju snižavanje holesterola i poboljšanje zdravlja srca, čineći sve druge napore za snižavanje holesterola još vrednijim. Radite kardiovaskularne vežbe. Dokazano je da vežbanje povećava HDL holesterol i smanjuje trigliceride i odnos LDL-a i HDL-a. Dodajte vežbe koje povećavaju broj otkucaja srca, kao što su brza šetnja, vožnja bicikla ili plivanje. Pokušajte da se krećete na neki način svakog dana.