Svi koji su ikada imali migrenu znaju da to nije samo „obična glavobolja“. Migrena može da počne bez upozorenja, nekad sa bljeskovima svetla pred očima, nekad sa mučninom toliko jakom da čovek jedva može da se pomeri. Kod nekih traje nekoliko sati, dok drugima „otme“ čitave dane. Pitanje koje većina pacijenata sebi postavi, dok leži u zamračenoj sobi, jeste koliko će ova agonija trajati?

Faze napada migrene

Migrene su složeni neurološki poremećaji koji se obično javljaju u fazama, objašnjava dr Prašant Agarval, neurohirurg iz bolnice Fortis u Indiji.

- Migrena nije jedan događaj, već niz faza - prodrom (rani, suptilni simptomi), aura, glavobolja i postdrom - i svaka od njih dodaje svoje trajanje napadu. Sama faza glavobolje, ono što pacijenti najčešće podrazumevaju pod pojmom „migrena“, može da traje od 4-72 sata. Kod nekih pacijenata sve prođe za pola dana, dok drugi mogu da budu vezani za krevet i po tri dana - dodaje dr Agarval.

Migrena ima četri faze - prodrom, aura, glavobolja i postdrom Foto: Thinkstock

Trajanje zavisi od različitih faktora, kao što su genetika, hormona, nivoa stresa, poremećaja sna, pa čak i vremenskih prilika. Žene često primećuju da se migrene javljaju u periodu menstrualnog ciklusa. Neki pacijenti osete pogoršanje nakon dugih putovanja avionom, preskakanja obroka ili naglog prekida uzimanja kofeina.

- Svaki pacijent ima jedinstveni migrenozni otisak prsta - naglašava lekar.

Aura i „mamurluk“ nakon migrene

Važno je znati da trajanje migrene ne podrazumeva samo bol. Kod dela pacijenata se javlja aura, odnosno bljeskovi svetla, cik-cak linije ili privremeni gubitak vida, koja može da traje 20-60 minuta pre glavobolje.

- Nakon što bol prestane, sledi postdrom, takozvani „migrenozni mamurluk“, kada pacijenti mogu da se osećaju iscrpljeno, ošamućeno i bez koncentracije još jedan dan. Kada se sve sabere, jedan napad može da poremeti tri do četiri dana života - sugeriše neurolog.

Kako skratiti trajanje napada?

Ako se lek uzme odmah na početku, u fazi aure ili prvih simptoma, veća je šansa da se napad skrati.

- Triptani, na primer, deluju mnogo bolje ako se primene rano, a ne kad bol dostigne vrhunac - kaže dr Agarval.

Dehidracija može da bude okidač za migrenu Foto: Shutterstock

Pored lekova, važnu ulogu ima i svakodnevna rutina. Nedostatak sna, preskakanje obroka ili previše kafe mogu da produže napad. Suprotno tome, stabilan ritam spavanja, dovoljan unos vode i redovni obroci mogu da smanje intenzitet i trajanje.

- Mnogi pacijenti primećuju da im pomažu joga, meditacija ili jednostavna šetnja u prirodi. Hrana, takođe, može da bude okidač, kod nekih to su crno vino, zreli sirevi ili čokolada - dodaje neurolog.

Ne postoje univerzalna pravila

Ne postoji univerzalni recept. Nekome pomaže da potpuno izbaci kofein, dok drugome upravo mala količina kafe može da olakša simptome, naglašava dr Agarval.

Najefikasniji pristup je kombinacija prevencije i dobro pripremljenog plana, što znači lekovi pri prvim znacima napada, prilagođen način života i redovne kontrole kod neurologa.

Mnogi pacijenti primećuju da im pomažu joga, meditacija ili jednostavna šetnja u prirodi Foto: Shutterstock