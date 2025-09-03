Bakterije iz usne duplje povezane sa srčanim udarom: Naučnici otkrili kako izazivaju upalu i pucanje plaka
Nova studija objavljena u časopisu "Journal of the American Heart Association" otkriva da bakterije iz usne duplje, posebno viridanske streptokoke, mogu igrati značajnu ulogu u razvoju i pucanju arterijskog plaka, što dovodi do srčanog udara.
Istraživači iz Finske analizirali su uzorke koronarnih arterija kod osoba koje su preminule iznenada, kao i kod pacijenata koji su prošli kroz operaciju čišćenja arterija. U više od polovine uzoraka pronađena je DNK oralnih bakterija, a posebno su česte bile viridanske streptokoke – uobičajeni stanovnici usne duplje.
Ove bakterije, koje inače učestvuju u stvaranju zubnog plaka, mogu da formiraju biofilm – zaštitni sloj koji ih štiti od imunog sistema. Kada se aktiviraju, one izazivaju hroničnu upalu u arterijama i slabe „kapu“ koja prekriva meki deo plaka. To može dovesti do njegove rupture, što povećava rizik od srčanog udara i drugih kardiovaskularnih problema.
Zanimljivo je da su upravo ovi mikroorganizmi identifikovani u 100% slučajeva rupturiranog plaka kod obdukovanih pacijenata sa srčanom smrću.
Ova otkrića potvrđuju koliko je važno zdravlje usne duplje, jer bakterije koje nastanjuju usta mogu migrirati do arterija i doprineti razvoju ozbiljnih srčanih bolesti. Naučnici veruju da bi dalja istraživanja mogla otvoriti vrata ka novim načinima prevencije – možda čak i korišćenjem antibiotika u određenim fazama bolesti.
Izvor: www.news-medical.net/zdravlje.kurir.rs