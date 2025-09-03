Slušaj vest

Nova studija objavljena u časopisu "Journal of the American Heart Association" otkriva da bakterije iz usne duplje, posebno viridanske streptokoke, mogu igrati značajnu ulogu u razvoju i pucanju arterijskog plaka, što dovodi do srčanog udara.

Istraživači iz Finske analizirali su uzorke koronarnih arterija kod osoba koje su preminule iznenada, kao i kod pacijenata koji su prošli kroz operaciju čišćenja arterija. U više od polovine uzoraka pronađena je DNK oralnih bakterija, a posebno su česte bile viridanske streptokoke – uobičajeni stanovnici usne duplje.

Ove bakterije, koje inače učestvuju u stvaranju zubnog plaka, mogu da formiraju biofilm – zaštitni sloj koji ih štiti od imunog sistema. Kada se aktiviraju, one izazivaju hroničnu upalu u arterijama i slabe „kapu“ koja prekriva meki deo plaka. To može dovesti do njegove rupture, što povećava rizik od srčanog udara i drugih kardiovaskularnih problema.

Zanimljivo je da su upravo ovi mikroorganizmi identifikovani u 100% slučajeva rupturiranog plaka kod obdukovanih pacijenata sa srčanom smrću.

bol-u-grudima-i-kratak-dah-kod-zena-shutterstock-274015055.jpg
Bakterije iz usne duplje mogu igrati značajnu ulogu u razvoju i pucanju arterijskog plaka, što dovodi do srčanog udara Foto: Shutterstock

Ova otkrića potvrđuju koliko je važno zdravlje usne duplje, jer bakterije koje nastanjuju usta mogu migrirati do arterija i doprineti razvoju ozbiljnih srčanih bolesti. Naučnici veruju da bi dalja istraživanja mogla otvoriti vrata ka novim načinima prevencije – možda čak i korišćenjem antibiotika u određenim fazama bolesti.

Izvor: www.news-medical.net/zdravlje.kurir.rs

Kvarni zubi uništavaju srce: Kako loša oralna higijena vodi ka opasnim srčanim bolestima

Ne propustiteBolesti6 simptoma infektivnog endokarditisa povezanih sa lošim oralnim zdravljem: Kako smanjiti rizik od komplikacija
bol u grudima shutterstock_2498677625.jpg
ZdravljeSve što bi trebalo da znate o bolestima desni: Od gingivitisa do ispadanja zuba kratak je put
krvarenje-desni-shutterstock-2250391619.jpg
Saveti stručnjakaKako hronične bolesti utiču na oralno zdravlje? Stručnjak objašnjava kako se ovi pacijeti pripremaju za intervencije usne duplje
dr Igor Đorđević oralni hirurg.jpg
Saveti stručnjakaInflamatorne bolesti creva utiču i na vaše oralno zdravlje: Stomatolog otkriva 7 simptoma koji se javljaju u ustima
Nataša.jpg