Nova studija objavljena u časopisu "Journal of the American Heart Association" otkriva da bakterije iz usne duplje, posebno viridanske streptokoke, mogu igrati značajnu ulogu u razvoju i pucanju arterijskog plaka, što dovodi do srčanog udara.

Istraživači iz Finske analizirali su uzorke koronarnih arterija kod osoba koje su preminule iznenada, kao i kod pacijenata koji su prošli kroz operaciju čišćenja arterija. U više od polovine uzoraka pronađena je DNK oralnih bakterija, a posebno su česte bile viridanske streptokoke – uobičajeni stanovnici usne duplje.

Ove bakterije, koje inače učestvuju u stvaranju zubnog plaka, mogu da formiraju biofilm – zaštitni sloj koji ih štiti od imunog sistema. Kada se aktiviraju, one izazivaju hroničnu upalu u arterijama i slabe „kapu“ koja prekriva meki deo plaka. To može dovesti do njegove rupture, što povećava rizik od srčanog udara i drugih kardiovaskularnih problema.

Zanimljivo je da su upravo ovi mikroorganizmi identifikovani u 100% slučajeva rupturiranog plaka kod obdukovanih pacijenata sa srčanom smrću.

