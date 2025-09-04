Slušaj vest

Onkolog dr Jiri Kubes ističe da neki simptomi mogu ukazivati na ozbiljna stanja, uključujući i rak – i da rano otkrivanje može spasiti život.

Muškarci ređe posećuju lekara

Prema podacima istraživanja ONS Health Insight Survey, samo 33,5 odsto muškaraca pokušalo je da kontaktira svog lekara opšte prakse u poslednjih 28 dana, dok je među ženama taj procenat 45,8 odsto. Ovaj trend zabrinjava lekare, jer odlaganje pregleda može dovesti do kasnog otkrivanja ozbiljnih bolesti.

Dr Jiri Kubes, radioonkolog, naglašava da muškarci ne bi trebalo da ignorišu sledećih šest simptoma, čak i ako na prvi pogled deluju bezazleno:

Bol u leđima

Iako se često pripisuje starenju ili sedenju, uporan ili dubok bol u donjem delu leđa ili u predelu kukova može ukazivati na ozbiljniji problem.

Ako bol ne prolazi nakon nekoliko nedelja kućnog lečenja ili se pogoršava, vreme je da se javite svom lekaru, savetuje dr Kubes.

Hroničan umor

Osećaj stalnog umora, čak i nakon odmora, ne bi trebalo olako shvatati.

Neprestani umor može biti rani znak mnogih stanja, uključujući i neke vrste karcinoma, naročito ako je praćen drugim simptomima - upozorava dr Kubes.

Osećaj stalnog umora, čak i nakon odmora, ne bi trebalo olako shvatati Foto: Shutterstock

Nenameran gubitak težine

Ako bez razloga gubite kilograme, a niste promenili način ishrane ni fizičku aktivnost, to može biti znak ozbiljnog zdravstvenog problema.

- Naglo mršavljenje bez jasnog uzroka uvek zahteva pregled.

Kvržice i otoci

Promene na telu koje ranije nisu postojale, poput kvržica, otoka ili neobičnih izbočina, ne treba ignorisati.

- Možda je u pitanju nešto bezopasno, ali može biti i znak raka ili drugog ozbiljnog oboljenja - dodaje dr Kubes.

Bol u grlu koji ne prolazi

Iako bol u grlu najčešće ukazuje na prehladu, ako traje duže od tri nedelje, treba se obratiti lekaru.

- Ako je praćen promuklošću ili otežanim gutanjem, to može biti rani simptom raka grla - upozorava dr Kubes.

Promene u mokrenju

Poteškoće pri mokrenju, slab mlaz, učestalo mokrenje ili osećaj nepotpunog pražnjenja mogu biti znaci uvećane prostate ili karcinoma mokraćnog sistema.

- Ovo su simptomi koje ozbiljno uzimamo u obzir kada je reč o urologiji i onkologiji - kaže dr Kubes.

Promene pri mokrenju mogu ukazivati na uvećanu prostatu ili rak mokraćnog sistema. Foto: staras/Shutterstock

Zaključak Iako simptomi često deluju bezazleno, rana dijagnoza može značajno poboljšati ishod. Ne ignorišite promene na svom telu – bolje je reagovati na vreme nego čekati da postane ozbiljno, savetuju stručnjaci.