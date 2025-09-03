Slušaj vest

Kada crvena krvna zrnca završe svoj životni ciklus u telu, ona se razgrađuju i prolaze kroz krvotok do jetre radi obrade. Jetra sortira bilirubin sa drugim otpadnim proizvodima u tečnost koja se naziva žuč. Žuč napušta vaše telo kroz creva. Bilirubin je pigment koji daje žuči njenu karakterističnu žutu boju. On takođe boji i stolicu.

Test krvi na bilirubin meri nivoe bilirubina u vašoj krvi. Visoki ili niski nivoi bilirubina mogu ukazivati na to da neki deo procesa razgradnje i uklanjanja starih crvenih krvnih zrnaca ne funkcioniše ispravno.

Šta pokazuju nivoi bilirubina u krvi?

Lekari često rade testove na bilirubin kako bi proverili zdravlje jetre. Test na bilirubin je deo sveobuhvatnog panela testova funkcije jetre koji mere različite proizvode jetre u vašoj krvi. Ako su ove vrednosti visoke ili niske, to može ukazivati da vaša jetra ima neke poteškoće. Međutim, abnormalni nivoi bilirubina ne ukazuju uvek na problem sa jetrom. Ponekad je problem negde drugde.

Šta uzrokuje visoke nivoe bilirubina (hiperbilirubinemiju)?

Bilirubin se može nagomilati u vašoj krvi ako:

Vaše telo razgrađuje previše crvenih krvnih zrnaca prebrzo. Možda preterano proizvodite bilirubin ako imate poremećaj krvi, kao što je hemolitička anemija, koja uništava crvena krvna zrnca.

Vaša jetra se muči da obradi normalnu količinu bilirubina. Jetra može imati poteškoća zbog povremenog toksičnog preopterećenja, ili može imati hroničnu bolest jetre koja utiče na njeno funkcionisanje.

Vaš bilijarni sistem ne uklanja žuč efikasno. Može postojati blokada u vašim žučnim kanalima ili žučnoj kesi koja uzrokuje da se žuč vraća i ulazi u vaš krvotok.

Lekari često rade testove na bilirubin kako bi proverili zdravlje jetre Foto: Shutterstock

Šta uzrokuje niske nivoe bilirubina (hipobilirubinemiju)?

Određeni lekovi mogu sniziti nivoe bilirubina, uključujući:

antibiotike

kontraceptivne pilule

pilule za spavanje

lekove za epilepsiju

Niski nivoi uglavnom nisu razlog za brigu.

Šta bilirubin radi u telu?

Bilirubin je otpadni proizvod istrošenih crvenih krvnih zrnaca. Normalno, vaše telo ga izbacuje kroz creva. Međutim, na putu izlaska, može pružiti I neke koristi. Trenutna istraživanja ukazuju da može delovati kao antioksidans koji pomaže u zaštiti od kardiovaskularnih bolesti. Ipak, prevelika količina može biti toksična. Ako se nakupi u vašoj krvi, može učiniti da se osećate bolesno. Takođe može iritirati nerve ispod kože, izazivajući svrab.

Koji su simptomi visokog bilirubina?

Visok bilirubin dovodi do žutice, žućkaste boje kože i beonjača. Žutica je često prvi simptom koji bi naveo lekara da proveri nivoe bilirubina. Visok bilirubin u vašoj krvi takođe može da se izluči putem mokraće, čineći je tamnijom. Ako bilirubin ne izlazi kroz stolicu kako bi trebalo, vaša stolica može biti svetlija ili boje gline. Vrlo visok bilirubin može izazvati svrab (pruritus).

Na kom nivou je bilirubin razlog za zabrinutost?

Različite laboratorije mogu imati neznatno različite opsege za ono što se smatra normalnim nivoom bilirubina.

U proseku, ukupni nivoi bilirubina između 0,2 i 1,3 mg/dL smatraju se normalnim za decu i odrasle. Ako su vaši nivoi viši, vaš lekar će možda želeti da istraži dalje kako bi pronašao uzrok. To može ukazivati na problem koji zahteva pažnju. Ali visok bilirubin sam po sebi obično neće zahtevati lečenje.

Nešto je drugačije za novorođenčad. Normalni nivoi za novorođenčad mogu se kretati između 1,0 i 12,0 mg/dL. U većini slučajeva, hiperbilirubinemija kod novorođenčadi je predvidiva i sama prolazi. Ali lekari nastavljaju da prate ove slučajeve kako bi bili sigurni da nivoi bilirubina ne porastu previše ili prebrzo. To bi moglo ukazivati na ozbiljnije stanje, a takođe može biti toksično za novorođenče.

Visok bilirubin dovodi do žutice, žućkaste boje kože i beonjača Foto: Shutterstock

Koji nivo bilirubina je opasan?

Lekari preporučuju lečenje za novorođenčad kada nivoi bilirubina porastu iznad 15 mg/dL u prvih 48 sati ili 20 mg/dL nakon 72 sata. Može izazvati različite stepene oštećenja mozga, nazvane kernikterus.

Ovaj rizik nije isti za decu i odrasle. Mozak odraslih nije toliko ranjiv, a odrasli verovatno neće imati tako visoke nivoe nekonjugovanog bilirubina. Novorođenčad proizvodi bilirubin brže od odraslih i konjuguje ga mnogo sporije. Kod odraslih postoji mnogo više uzroka konjugovane hiperbilirubinemije. Za odrasle, hiperbilirubinemija može signalizirati opasno stanje, ali sam bilirubin nije opasan.

Šta znači kada vam je bilirubin visok?

Možete imati više nivoe nekonjugovanog (indirektnog) bilirubina ako vaše telo razgrađuje crvena krvna zrnca brže nego što jetra može da isprati. To može ukazivati na:

hemolitičku bolest

anemiju srpastih ćelija

nepovoljnu reakciju na transfuziju krvi

Uobičajeni uzroci nekonjugovane bilirubinemije kod novorođenčadi uključuju:

prevremeni porođaj

nepodudarnost krvne grupe između bebe i majke

reakcije na supstance u majčinom mleku

Možete imati više nivoe konjugovanog (direktnog) bilirubina ako vaše telo ima problema da ga ukloni. To može ukazivati na bolest žučnih puteva ili kamen u žuči, kao što su:

žučni kamenci

holecistitis

olangitis

Stanja koja utiču na sposobnost vaše jetre da obrađuje bilirubin dovešće do nagomilavanja oba tipa u vašoj krvi.

Možete imati viši ukupan bilirubin ako nešto privremeno opterećuje vašu jetru, kao što je novi lek ili velika doza alkohola. To takođe može ukazivati na akutnu ili hroničnu bolest jetre. Neki uzroci uključuju:

Infekcije kao što su virusni hepatitis i mononukleoza

Genetska stanja koja utiču na metabolizam bilirubina, kao što su Gilbertov sindrom, Vilsonova bolest i Crigler-Najjarov sindrom

Toksični hepatitis (izazvan alkoholom ili lekovima)

Ciroza i hronično zatajenje jetre

Ako je bilirubin povišen, lekari mogu predložiti dodatne testove krvi ili snimanja kako bi pomogli u dijagnostici Foto: Shutterstock

Ako su rezultati testa abnormalni, šta dalje?

Lekar će pregledati vaše simptome i zdravstvenu istoriju kako bi pokušao da identifikuje verovatne uzroke. Različiti uzroci će imati različite opcije lečenja. Mogu predložiti dodatne testove krvi ili snimanja kako bi pomogli u dijagnostici. Takođe mogu ponovo testirati nivoe bilirubina kako bi bili sigurni da ne rastu. Ako bilirubin kod vaše bebe poraste previše, preporučiće lečenje da se smanji.

Kako sniziti nivoe bilirubina?

Vaši nivoi bilirubina će se smanjiti ako možete efikasno da tretirate ili upravljate stanjem koje uzrokuje njihov rast. To zavisi od stanja. Vaš lekar će razgovarati o vašim opcijama za izlečenje ili smanjenje efekata. Generalno, možete smanjiti ukupan stres na jetri izbacivanjem alkohola i droga – uključujući lekove bez recepta, ako je moguće – i održavanjem zdrave ishrane.

Šta je test bilirubina u urinu?

Možete uraditi test bilirubina u urinu kao deo sveobuhvatne analize urina, panela testova koji analiziraju sadržaj vašeg urina. Ovo može biti deo opšteg zdravstvenog pregleda. Lekar takođe može posebno naručiti test bilirubina u urinu ako imate vidljivu žuticu ili urin tamne boje. Bilirubin u urinu (bilirubinurija) nije normalan, ali se može desiti kada su nivoi konjugovanog bilirubina vrlo visoki.