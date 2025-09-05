Simptomi raka pankreasa na koži: Rani znaci koje ne smete ignorisati
Bolesti pankreasa, posebno rak pankreasa, često su poznate po tome što izazivaju probleme sa varenjem, bolove u stomaku i gubitak težine. Međutim, mnogi ljudi nisu svesni da mogu izazvati i vidljive promene na koži. Ove kožne manifestacije mogu se pojaviti pre drugih simptoma, delujući kao rani znaci upozorenja na osnovne probleme sa pankreasom.
Prepoznavanje ovih znakova može pomoći u blagovremenom traženju medicinske pomoći, poboljšavajući šanse za ranu dijagnozu i efikasno lečenje. Od žutice do neobičnih osipa i čvorića, razumevanje veze između poremećaja pankreasa i kožnih simptoma je ključno i za pacijente i za zdravstvene radnike.
Razumevanje raka pankreasa i njegovih simptoma na koži
Rak pankreasa nastaje kada abnormalne ćelije u pankreasu nekontrolisano rastu, formirajući tumore. Pankreas, koji se nalazi iza želuca, igra vitalnu ulogu u varenju i regulaciji šećera u krvi. Rano otkrivanje je izazovno jer se simptomi često pojavljuju kasno, zbog čega prepoznavanje promena na koži može biti spasonosno.
Simptomi pankreasa na koži
Žutica i svrab kože
Žutica se manifestuje kao žutilo kože i beonjača očiju, često praćeno tamnim urinom i bledom stolicom. Ovo se dešava kada tumor pankreasa začepi žučni kanal, što dovodi do nakupljanja bilirubina u krvotoku. Svrab (pruritus) na koži koji često prati žuticu nastaje zbog nakupljanja žučnih soli u koži, što izaziva iritaciju. Studija objavljena u časopisu "Cancer Research UK" navodi da je žutica čest simptom raka pankreasa, posebno kada se tumor nalazi u glavi pankreasa, jer može da pritisne žučni kanal.
Pankreatični panikulitis
Pankreatični panikulitis je retko stanje koje karakterišu bolni, crvenkasti čvorići ispod kože, često na nogama. Ove lezije su povezane sa povišenim enzimima pankreasa i mogu ukazivati na rak pankreasa ili teški pankreatitis. Prema pregledu u DermNet NZ, pankreatični panikulitis se javlja kod približno 2–3% pacijenata sa bolešću pankreasa, sa većom incidencom među alkoholičarima.
Nekrolitički migratorni eritem (NME)
NME se javlja kao crvene, plikoviste mrlje sa nepravilnim ivicama, često pogađajući udove, perineum i prepone. Povezan je sa tumorima pankreasa koji luče glukagon, a nazivaju se glukagonomi. NME je karakterističan kožni osip koji se može pogoršati pritiskom ili traumom na zahvaćenim područjima.
Akantoza nigrikans
Akantoza nigrikans se manifestuje kao tamne, baršunaste mrlje na koži, obično u naborima tela kao što su pazusi, vrat i prepone. Iako je češće povezana sa insulinskom rezistencijom i gojaznošću, može biti i paraneoplastični znak kod raka pankreasa, što ukazuje na osnovni malignitet. Prema ACIBADEM Health, akantoza nigrikans se može pojaviti kao paraneoplastični znak raka pankreasa, često ukazujući na malignitet.
Kožne metastaze
Iako retko, rak pankreasa može metastazirati na kožu, manifestujući se kao čvorići ili plakovi. Ove kožne metastaze često ukazuju na uznapredovalu bolest i mogu biti povezane sa lošim prognostičkim ishodima. Studija objavljena u BMJ Case Reports napominje da su kožne metastaze raka pankreasa retke - najdominantnija manifestacija je metastaza na pupku.
Livedo retikularis
Livedo retikularis se manifestuje kao pegava, ljubičasta promena boje kože, često podsećajući na čipkasti uzorak. Može se videti kod različitih sistemskih stanja, uključujući bolesti pankreasa, i može ukazivati na osnovne vaskularne ili inflamatorne procese. Prema pregledu u časopisu "Biomed Papers", livedo retikularis se može javiti kod poremećaja pankreasa, što odražava osnovne vaskularne ili inflamatorne komplikacije.
Izvor: timesofindia.indiatimes.com/zdravlje.kurir.rs
