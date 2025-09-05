Slušaj vest

Hemoterapija može izazvati niz teških neželjenih efekata koji prevazilaze gubitak kose. Međutim, mnogi pacijenti sa karcinomom ne znaju za ove manje poznate posledice sve dok se ne nađu usred njih.

Prirodno, menopauza nastupa prosečno oko 51. godine. To je period kada jajnici prestaju da otpuštaju jajne ćelije (ovulacija), a žena nema menstruaciju 12 uzastopnih meseci. Kada nastupi prirodno, menopauza je trajna. Međutim, kada je izazvana terapijom karcinoma, ona se naziva veštačka menopauza, medicinska menopauza ili amenoreja povezana sa hemoterapijom (CRA) – i tada ne mora uvek biti trajna.

Da li će prelazak biti trajan zavisi od mnogih faktora, uključujući i godine starosti, što važi i van konteksta lečenja karcinoma.

- Postoje biološki faktori koji mogu izazvati menopauzu u bilo kom životnom dobu, bez obzira na hemoterapiju. Važan pokazatelj može biti i starost u kojoj je vaša majka ušla u menopauzu - objašnjava dr Megan Karuturi, vanredni profesor na odeljenju za medicinsku onkologiju dojke u MD Anderson Cancer Center u Hjustonu.

Zašto hemoterapija izaziva prevremenu menopauzu?

Kada je reč o lečenju karcinoma, stvari postaju složenije. Ćelije jajnika su izuzetno osetljive na efekte hemoterapije.

- U isto vreme kada hemioterapija uništava kancerogene ćelije, ona može naneti štetu i ćelijama u jajnicima - kaže dr Karuturi.

Jajnici proizvode hormone estrogen i progesteron. Kada njihovi nivoi naglo padnu – posebno estrogena – dolazi do menopauze. Iako bilo koja hemoterapija može dovesti do ranog nastupanja menopauze, određeni lekovi to čine češće.

- Imamo grupu lekova koja se zove alkilirajući agensi, a mnogi hemioterapijski protokoli sadrže upravo njih - objašnjava dr Karuturi.

Kada je izazvana terapijom karcinoma, ona se naziva veštačka menopauza Foto: Profimedia

Kod lečenja karcinoma dojke često se koristi lek ciklofosfamid, koji je najjače povezan sa menopauzom.

Iako se hemoterapija primenjuje kod mnogih tipova karcinoma i može izazvati medicinsku menopauzu – posebno kod limfoma i hematoloških maligniteta (karcinomi krvi, limfnih čvorova i kostiju) – ona je ipak najčešće povezana sa lečenjem karcinoma dojke, navodi Karuturi.

Osim toga, terapije karcinoma dojke često uključuju i hormonsku terapiju, jer estrogen može podsticati rast ovih tumora. Tada lekari koriste lekove ili hirurške metode da blokiraju dejstvo estrogena ili smanje njegove nivoe u organizmu.

- Kod lečenja raka dojke često namerno izazivamo menopauzu, kao deo terapije i prevencije povratka bolesti, -objašnjava ona.

U kombinaciji sa hormonskom terapijom, hemoterapija može udruženo ubrzati proces menopauze i pojačati simptome.

- Kod žena koje dožive menopauzu ranije, simptomi mogu biti veoma izraženi i neočekivani. Ali postoje načini da se simptomi ublaže i kontrolišu – poput zdravijih životnih navika, uvođenja fizičke aktivnosti ili psihološke podrške - kaže dr Karuturi.

Veštački izazvana menopauza nije uvek trajna

Mnogo faktora utiče na to da li će hemoterapija izazvati menopauzu i procene se kreću u širokom rasponu. Istraživanja pokazuju da je kod mlađih žena veća verovatnoća da će menopauza izazvana hemoterapijom biti privremena.

U jednoj studiji iz 2020. godine, koja je obuhvatila 107 žena sa ranim stadijumom karcinoma dojke, 76 odsto je doživelo medicinsku menopauzu, ali se kod 40 odsto njih menstruacija vratila nakon završetka terapije. Prosečna starost učesnica bila je 43 godine.

Najvažniji faktori za povratak menstruacije bili su starost i primena hormonske terapije koja blokira dejstvo estrogena.

U proseku, kod oko polovine žena mlađih od 40 godina, menstruacija se vraća u roku od godinu dana nakon završetka lečenja. Ipak, dugoročne posledice su moguće.

- Čak i kada se ciklusi vrate kod mlađih žena, one češće uđu u prirodnu menopauzu ranije nego što bi inače - objašnjava dr Karuturi.

Lekari upućuju pacijentkinje da sa specijalistom razmotre opciju čuvanja jajnih ćelija pre početka lečenja Foto: Shutterstock

Faktor plodnosti

Pre nego što žena započne hemoterapiju ili drugu terapiju karcinoma dojke, veoma je važno da dobije savet o mogućnostima očuvanja plodnosti, ukoliko planira potomstvo u budućnosti.

- Kada se ciklus vrati i kada postoji ovulacija, žena može ponovo biti plodna. Ali čak i uz redovne menstruacije, ne možemo sa sigurnošću reći da li zaista dolazi do ovulacije - kaže dr Karuturi.

Lekari zato upućuju pacijentkinje kod specijaliste za fertilitet, gde mogu razmotriti opciju čuvanja jajnih ćelija pre početka lečenja.

Ako se odluče da ne čuvaju jajne ćelije, postoji mogućnost primene lekova poznatih kao agonisti gonadotropin-oslobađajućeg hormona (GnRHa), koji mogu pomoći u očuvanju plodnosti tokom hemoterapije.

Čak i ako se menstruacija vrati, terapija raka dojke često oduzima dragoceno vreme ženama koje žele da postanu majke, naročito onima koje dijagnozu dobiju u tridesetim godinama.

- Starost i plodnost su usko povezane, pa odlaganje pokušaja za trudnoću predstavlja dodatni izazov - navodi ona.

Zbog toga preporučuje da pacijentkinje koje žele trudnoću planiraju vantelesnu oplodnju (IVF) pre početka lečenja.

- Čak i ako menopauza postane trajna, neke žene mogu ostvariti trudnoću uz pomoć IVF-a - dodaje dr Karuturi.