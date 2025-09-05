Slušaj vest

Septembar se u medicini često naziva i mesecom „epidemija astme“, jer upravo tada dolazi do naglog porasta broja pogoršanja i hospitalizacija, kako kod dece, tako i kod odraslih. Zato je važno da osobe koje žive sa astmom budu posebno oprezne u ovom periodu i da preduzmu mere prevencije i zaštite.

Prema rečima dr Aruna Čaudari Kotarua, šefa jedinice i starijeg konsultanta za bolesti disajnih puteva i medicinu spavanja u bolnici Artemis u Gurgaonu (Indija), pogoršanja su najčešća u prvim nedeljama septembra.

- Astma se u ovom periodu češće javlja jer se istovremeno poklopi više okidača - objašnjava on.

Studija objavljena u Annals of the American Thoracic Society 2016. godine pokazala je da iako je učestalost ovih sezonskih epidemija u blagom padu, broj hitnih poseta i dalje ostaje znatno viši nego tokom drugih meseci u godini.

Neki od najčešćih razloga za pogoršanje su:

Povratak dece u školu i veća izloženost virusima poput prehlade, gripa i RSV-a, koji dodatno opterećuju disajne puteve.

Polen ambrozije i drugih korova dostiže maksimum, a u kombinaciji sa vlažnim vremenom i opalim lišćem raste i količina buđi i plesni.

Prekid terapije, jer mnogi pacijenti tokom leta smanje ili potpuno prestanu da uzimaju lekove, pa u septembru ostanu nezaštićeni.

Polen ambrozije i drugih korova dostiže maksimum Foto: Shutterstock

Najčešći okidači u ovom periodu

Simptomi astme najčešće se pojačavaju zbog:

polena ambrozije i drugih korova,

spora buđi koje nastaju u vlažnom lišću,

respiratornih infekcija koje se brzo šire u kolektivima,

naglih promena vremena, kada su noći hladne, a dani topli. Kako držati astmu pod kontrolom u septembru?

Astma nije izlečiva, ali uz pravilnu negu i terapiju može da se drži pod kontrolom. Doslednost i redovne kontrole su ključne. Stručnjaci savetuju:

Uvek nosite inhalator i propisanu terapiju, čak i kada se osećate dobro Foto: Shutterstock

uvek nosite inhalator (pumpicu) i propisanu terapiju, čak i kada se osećate dobro,

pratite informacije o koncentraciji polena i kvalitetu vazduha,

koristite HEPA filtere i redovno čistite dom od prašine i buđi,

vakcinišite se protiv gripa,

perite ruke često da smanjite rizik od infekcija.

Kod dece, roditelji bi trebalo da budu posebno pažljivi, opominje doktor.

- Deca moraju da nastave da uzimaju terapiju i tokom leta. Roditeljima se savetuje da obaveste učitelje i nastavnike o detetovoj bolesti i pripreme plan za hitne slučajeve - naglašava dr Kotaru i dodaje:

- Prozore bi trebalo držati zatvorenim u danima kada je koncentracija polena najveća, a prostorije u kući suve i čiste, bez buđi. Jednostavne, ali dosledne mere mogu značajno da smanje rizik od napada - sugeriše.

Prevencija je najbolja zaštita

Prevencija je uvek bolja od lečenja. Dr Kotaru savetuje da se koriste preventivne pumpice koje smiruju disajne puteve, a da se inhalator za brzo olakšanje uvek drži pri ruci.

Izbegavajte šetnju po opalom lišću jer je puno buđi Foto: Shutterstock

Ishrana i stil života takođe mogu da pomognu. Hrana bogata omega-3 masnim kiselinama (riba, orasi), sveže voće i povrće, kao i dovoljan unos tečnosti pomažu plućima da ostanu u boljoj formi. U prostorijama gde je vazduh suv preporučuje se korišćenje ovlaživača.