Da li je moguće živeti bez pankreasa? Da, moguće je, ali uz ozbiljne terapijske mere i svakodnevni oprez, otkriva na svom Instagram nalogu dr Tijana Dangubić, internista-endokrinolog i magistar ishrane.

- Pankreas se najčešće uklanja ukoliko neka osoba ima karcinom pankreasa, metastaze na pankreasu, težak oblik pankreatitisa (upale pankreasa) sa komplikacijama ili usled teže povrede pankreasa - navodi dr Dangubić.

Pankreas je odgovoran za stvaranje insulina, hormona koji reguliše nivo šećera u krvi. Takođe luči i brojne enzime: amilazu, lipazu i tripsin, bez kojih razgradnja hrane i apsorpcija hranljivih materija ne bi bila moguća.

- Kako pankreas ima ulogu da stvara insulin i reguliše nivo šećera u krvi, nakon operacije će biti neophodna insulinska terapija, ali i nadoknada enzima pankreasa uz obroke, jer pankreas stvara mnoge enzime koji imaju važnu ulogu u varenju - sugeriše endokrinolog.

Znaci da pankreas ne radi kako treba

Najčešće bolesti koje pogađaju ovaj organ su:

Pankreatitisje akutna ili hronična upala, praćena jakim bolovima u gornjem delu stomaka, mučninom i povraćanjem.

Karcinom pankreasa je opasan tumor koji se često kasno otkriva, jer dugo ne daje specifične simptome.

Cistične promene i tumori koji mogu da postanu maligni ili izazvati komplikacije.

Bolesti pankreasa, uključujući i rak, mogu izazvati vidljive promene na koži poput žutice i osipa Foto: Shutterstock

Generalni znaci da pankreas ne radi kako treba uključuju jake bolove u stomaku, učestalu mučninu, masne i obilne stolice, žutilo kože i očiju, osip, gubitak telesne težine i promene nivoa šećera u krvi.

Nisu svi organi vitalni

Interesantno je da pankreas nije jedini organ bez koga se može živeti. Medicina poznaje još nekoliko primera:

Žučna kesa - može da se ukloni kod kamena i upala, a varenje se nastavlja uz određene promene u ishrani.

Slezina - iako učestvuje u imunološkoj odbrani, telo može da funkcioniše i bez nje, ali pacijenti tada moraju da budu oprezniji, jer su podložniji infekcijama.

Jedan bubreg - dovoljno je da samo jedan funkcioniše da bi telo normalno obavljalo detoksikaciju i balansiranje tečnosti.

Debelo crevo (delovi) - u slučaju bolesti može se ukloniti deo, a ostatak preuzima funkciju varenja.

Zbog velike moći regeneracije, svi smo potencijalni živi donori jetre Foto: Shutterstock