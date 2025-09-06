Slušaj vest

Da li je moguće živeti bez pankreasa? Da, moguće je, ali uz ozbiljne terapijske mere i svakodnevni oprez, otkriva na svom Instagram nalogu dr Tijana Dangubić, internista-endokrinolog i magistar ishrane. 

- Pankreas se najčešće uklanja ukoliko neka osoba ima karcinom pankreasa, metastaze na pankreasu, težak oblik pankreatitisa (upale pankreasa) sa komplikacijama ili usled teže povrede pankreasa - navodi dr Dangubić.

Pankreas je odgovoran za stvaranje insulina, hormona koji reguliše nivo šećera u krvi. Takođe luči i brojne enzime: amilazu, lipazu i tripsin, bez kojih razgradnja hrane i apsorpcija hranljivih materija ne bi bila moguća. 

- Kako pankreas ima ulogu da stvara insulin i reguliše nivo šećera u krvi, nakon operacije će biti neophodna insulinska terapija, ali i nadoknada enzima pankreasa uz obroke, jer pankreas stvara mnoge enzime koji imaju važnu ulogu u varenju - sugeriše endokrinolog.

Znaci da pankreas ne radi kako treba

Najčešće bolesti koje pogađaju ovaj organ su:

  • Pankreatitisje akutna ili hronična upala, praćena jakim bolovima u gornjem delu stomaka, mučninom i povraćanjem.
    Karcinom pankreasa je opasan tumor koji se često kasno otkriva, jer dugo ne daje specifične simptome.
    Cistične promene i tumori koji mogu da postanu maligni ili izazvati komplikacije.
Lekar pokazuje kako izgleda pankreas
Bolesti pankreasa, uključujući i rak, mogu izazvati vidljive promene na koži poput žutice i osipa Foto: Shutterstock

Generalni znaci da pankreas ne radi kako treba uključuju jake bolove u stomaku, učestalu mučninu, masne i obilne stolice, žutilo kože i očiju, osip, gubitak telesne težine i promene nivoa šećera u krvi.

Nisu svi organi vitalni

Interesantno je da pankreas nije jedini organ bez koga se može živeti. Medicina poznaje još nekoliko primera:

  • Žučna kesa - može da se ukloni kod kamena i upala, a varenje se nastavlja uz određene promene u ishrani.
    Slezina -  iako učestvuje u imunološkoj odbrani, telo može da funkcioniše i bez nje, ali pacijenti tada moraju da budu oprezniji, jer su podložniji infekcijama.
    Jedan bubreg - dovoljno je da samo jedan funkcioniše da bi telo normalno obavljalo detoksikaciju i balansiranje tečnosti.
    Debelo crevo (delovi) - u slučaju bolesti može se ukloniti deo, a ostatak preuzima funkciju varenja. 
jetra shutterstock_1982994458.jpg
Zbog velike moći regeneracije, svi smo potencijalni živi donori jetre Foto: Shutterstock

Ovaj spisak uključuje i jedno plućno krilo, želudac, delove jetre (koja ima sposobnost regeneracije), matericu i jajnike, prostatu, štitnu žlezdu, slepo crevo, krajnike, pojedine limfne čvorove... U većini ovih situacija ključna je terapijska nadoknada i pažljivo praćenje stanja organizma.

Izvor: Instagram jedi_misli_zdravo/Zdravlje.kurir.rs

7 simptoma raka pankreasa koje ne bi trebalo da ignorišete: Znakovi koji mogu da spasu život

Ne propustiteBolestiSimptomi raka pankreasa na koži: Rani znaci koje ne smete ignorisati
Lekar pokazuje kako izgleda pankreas
VestiOtkriveni biomarkeri koji razlikuju rak pankreasa od benigne bolesti: Nova nada za ranu dijagnozu i lečenje
shutterstock_1458645386.jpg
BolestiKada pankreas šalje alarm da nešto nije u redu? Ne zanemarujte 5 simptoma
Žena sedi na dvosedu i drži se za stomak predelu gde je pankreas
Saveti stručnjakaDa li ishrana može da utiče na razvoj raka pankreasa? Nutricionista otkriva faktore rizika
Maketa pankreasa/Jovana Živić nutricionista