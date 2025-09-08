Da li najčešća aritmija može da dovede do moždanog udara?

Aritmija, odnosno nepravilni rad srca, nije samo neprijatna smetnja, ona može da bude i ozbiljna pretnja zdravlju. Najčešći oblik je atrijalna fibrilacija (AF), stanje u kome srce ne kuca pravilno i ne pumpa krv efikasno. Upravo zato se kod ovih pacijenata povećava rizik od nastanka krvnih ugrušaka i njihovog odlaska u mozak, što može da izazove moždani udar.

Lekari upozoravaju da čak svaka sedma moždana kap u svetu ima poreklo u fibrilaciji atrijuma. U čak 90 odsto slučajeva ugrušci nastaju u jednom malom proširenju leve pretkomore, takozvanoj levoj aurikuli. Kada se ugrušak odatle otkine i dospe u krvotok, posledice mogu da budu fatalne.

Ko je u najvećem riziku?

Rizik od moždanog udara kod osoba sa AF raste sa godinama, a dodatno ga povećavaju povišen krvni pritisak, šećerna bolest, srčana slabost, koronarna bolest i prethodni moždani udar. Žene su, prema studijama, nešto ranjivije od muškaraca kada imaju atrijalnu fibrilaciju.

Rizik dodatno povećava hipertenzija, dijabetas, srčana slabost... Foto: Shutterstock

Način lečenja i prevencije

Postoji nekoliko strategija za lečenje atrijalne fibrilacije, a sve imaju cilj da se uspostavi normalan srčani ritam i spreči stvaranje krvnih ugrušaka:

Lekovi su prva linija odbrane . Oni mogu da uspore srčani rad, pomognu da se ritam stabilizuje i smanjiti rizik od stvaranja ugrušaka. Tu spadaju beta-blokatori, blokatori kalcijumskih kanala, antiaritmici i antikoagulansi (lekovi za razređivanje krvi).

. Oni mogu da uspore srčani rad, pomognu da se ritam stabilizuje i smanjiti rizik od stvaranja ugrušaka. Tu spadaju beta-blokatori, blokatori kalcijumskih kanala, antiaritmici i antikoagulansi (lekovi za razređivanje krvi). Kardioverzija je procedura kojom se električnim impulsom "resetuje" srčani ritam. Obično se radi u bolničkim uslovima, a nakon zahvata pacijent najčešće nastavlja sa terapijom lekovima.

je procedura kojom se električnim impulsom "resetuje" srčani ritam. Obično se radi u bolničkim uslovima, a nakon zahvata pacijent najčešće nastavlja sa terapijom lekovima. Ablacija je minimalno invazivna procedura kojom se putem katetera uništavaju izvori nepravilnih električnih signala u srcu i tako održava normalan ritam. Novije metode, poput pulsne ablacije, deluju brže i preciznije, a manje oštećuju okolna tkiva.

je minimalno invazivna procedura kojom se putem katetera uništavaju izvori nepravilnih električnih signala u srcu i tako održava normalan ritam. Novije metode, poput pulsne ablacije, deluju brže i preciznije, a manje oštećuju okolna tkiva. Zatvaranje leve aurikule. Kod pacijenata koji ne mogu dugoročno da piju lekove za razređivanje krvi, mali implantat može da zatvori ovu strukturu srca i tako spreči stvaranje i otkidanje ugrušaka.

Od lekova do ablacije, cilj je da se uspostavi normalan srčani ritam Foto: Shutterstock

U najtežim, dugotrajnim slučajevima, koristi se i hibridna ablacija, odnosno kombinacija kateterskog i hirurškog pristupa.

Redovne kontrole su ključne