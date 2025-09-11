Dijabetes je složena bolest koja zahteva različite terapije, od lekova do injekcija insulina

Međunarodna dijabetes federacija je nedavno priznala dijabetes tipa 5 kao poseban oblik dijabetesa. Uprkos nazivu, postoji više od desetak različitih vrsta dijabetesa. Međutim, klasifikacija nije baš tako uredna kao što numeracija sugeriše.

Evo jasnog vodiča za različite tipove, uključujući i neke za koje možda niste čuli, zajedno sa informacijama o tome šta ih uzrokuje i kako se leče.

Tip 1

Dijabetes tipa 1 je uzrokovan time što imuni sistem tela pogrešno napada ćelije pankreasa koje proizvode insulin.Ova autoimuna reakcija može se javiti u bilo kom uzrastu, od detinjstva do starosti.

Nije povezano sa ishranom ili načinom života. Umesto toga, verovatno je rezultat kombinacije genetske predispozicije i faktora iz okoline, kao što su virusne infekcije.

Lečenje podrazumeva doživotnu insulinsku terapiju, koja se primenjuje putem injekcija ili pumpi.

Mali broj ljudi koji se bore sa niskim nivoom šećera u krvi, što se naziva hipoglikemija, mogu dobiti nove ćelije u pankreasu koje proizvode insulin od preminulih donora. Za mnoge, ovo smanjuje broj potrebnih injekcija insulina. Neki mogu potpuno prestati da uzimaju insulin. Osim toga, desetine ljudi su sada primile transplantacije matičnih ćelija kako bi efikasno „izlečile“ svoj dijabetes , iako ljudi i dalje moraju da uzimaju jake lekove za suzbijanje imuniteta. Ovaj tretman još uvek nije široko dostupan.

Tip 2

Dijabetes tipa 2je najčešći oblik ovog stanja i često je povezan sa visokim BMI (indeksom telesne mase). Međutim, može uticati i na ljude normalne težine, posebno na one sa jakom genetskom predispozicijom.

Određene etničke grupe, uključujući stanovnike Južne Azije i ljude afričkog i karipskog porekla, imaju veći rizik – čak i pri nižoj telesnoj težini.

Povećanje proizvodnje insulina u telu može pomoći u kontroli nivoa šećera u krvi. Neki lekovi povećavaju proizvodnju insulina iz pankreasa, dok drugi poboljšavaju osetljivost na insulin.

Metformin, na primer, uzimaju stotine miliona ljudi širom sveta. Ovaj lek poboljšava osetljivost na insulin i isključuje proizvodnju šećera u jetri.

Postoje desetine različitih lekova koji pomažu u kontroli šećera u krvi kod dijabetesa tipa 2. Pokazalo se da prilagođavanje lečenja pojedincu značajno poboljšava zdravstvene ishode.

Alarmantna statistika Čak 12,2% ljudi u Srbiji (oko 800.000) živi sa dijabetesom. Oko 40% još uvek nema dijagnozu, a to znači da mnogi i ne znaju da su ugroženi.

Dijabetes tipa 2 je najčešći oblik ovog stanja i često je povezan sa visokim BMI (indeksom telesne mase) Foto: Shutterstock



Promene načina života takođe mogu da preokrenu dijabetes. To se može postići održavanjem dijete sa niskim unosom kalorija od 800 kalorija dnevno. U istraživačkom ispitivanju, održavanje ove dijete tokom 12 meseci preokrenulo je dijabetes kod 46% ljudi.

Gestacijski dijabetes

Ova vrsta dijabetesa se razvija tokom trudnoće, obično između 24. i 28. nedelje. Pokreću ga hormonske promene koje smanjuju osetljivost tela na insulin.

Faktori rizika uključuju prekomernu težinu ili gojaznost, porodičnu istoriju dijabetesa i rađanje velike bebe u prethodnoj trudnoći.

Osobe sa Bliskog istoka, iz južne Azije, crnačkog i afro-karipskog porekla takođe imaju veći rizik od gestacijskog dijabetesa.Starost je takođe faktor, jer osetljivost na insulin opada sa godinama. Ovo se može lečiti dijetom i vežbanjem, tabletama ili injekcijama insulina.

Gestacijski dijabetes se razvija tokom trudnoće, obično između 24. i 28. nedelje Foto: Shutterstock



Ređi oblici dijabetesa

Postoji najmanje devet podtipova dijabetesa koji uključuju retke genetske oblike, ponekad uzrokovane jednom genetskom promenom. Drugi mogu biti uzrokovani lečenjem, kao što su operacija ili lekovi, poput steroida.

Neonatalni dijabetes se javlja rano u životu. Neke genetske promene utiču na to kako se insulin oslobađa iz pankreasa. Neki ljudi i dalje proizvode sopstveni insulin, pa se mogu lečiti tabletama koje pomažu ćelijama pankreasa da izbacuju insulin.

Dijabetes mladih sa početkom u zrelom dobu, ili Modi, javlja se kasnije u životu i povezan je sa genetskim promenama. Postoji nekoliko genskih promena, od kojih neke utiču na to kako ćelije pankreasa osećaju šećer, a druge utiču na to kako se pankreas razvija.

Dijabetes tipa 3c je drugačiji. Uzrokovan je oštećenjem pankreasa. Ljudi sa rakom pankreasa, na primer, mogu razviti dijabetes nakon što se delovi pankreasa uklone. Takođe se može razviti nakon pankreatitisa (upale pankreasa).

Osobe sa cističnom fibrozom takođe imaju veći rizik od razvoja dijabetesa. Ovo se naziva dijabetes povezan sa cističnom fibrozom. Rizik se povećava sa godinama i veoma je čest, pri čemu oko trećina ljudi sa cističnom fibrozom razvija dijabetes do 40. godine.

Tip 5

Međunarodna dijabetes federacija je nedavno priznala dijabetes tipa 5 kao poseban oblik dijabetesa. Dijabetes tipa 5 je češći u siromašnijim zemljama. Pogađa oko 20-25 miliona ljudi širom sveta.

Ljudi imaju malu telesnu težinu i nedostatak insulina. Ali nedostatak insulina nije uzrokovan imunološkim sistemom. Umesto toga, telo možda nije dobilo odgovarajuću ishranu tokom detinjstva koja bi pomogla pankreasu da se normalno razvije.

Studije na glodarima su pokazale da ishrana sa niskim sadržajem proteina tokom trudnoće ili adolescencije dovodi do lošeg razvoja pankreasa. Ovo je poznato već godinama. Manji pankreas je faktor rizika za različite oblike dijabetesa. U suštini, to je manji broj ćelija koje proizvode insulin.

Dijabetes je opšti termin za niz stanja koja dovode do povišenog nivoa šećera u krvi, ali osnovni uzroci se veoma razlikuju. Razumevanje specifičnih vrsta dijabetesa koje neko ima je ključno za pružanje pravog lečenja.