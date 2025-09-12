Slušaj vest

Na svom Instagram profilu, gastroenterolog dr Džozef Salhab, poznat kao The Stomach Doc, upozorava da i naizgled bezazlena gorušica ponekad može biti ozbiljnija nego što izgleda.

- Specifičan tip raka jednjaka, poznat kao adenokarcinom jednjaka, u snažnoj je vezi sa gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB) - napisao je on.

Iako je naglasio da gorušica nije isto što i GERB, ona može biti jedan od simptoma – simptom koji bi trebalo proveriti, naročito ako se javlja pod određenim okolnostima.

Šta je adenokarcinom jednjaka?

Adenokarcinom jednjaka razvija se u žlezdanim ćelijama koje oblažu jednjak. Poslednjih godina broj obolelih raste u Velikoj Britaniji i drugim zemljama, a češći je kod muškaraca.

Kako navodi Cancer Research UK, GERB i refluks kiseline povećavaju rizik od nastanka ovog karcinoma, a manifestuju se kroz hroničnu gorušicu i/ili loše varenje.

Što su simptomi učestaliji i dugotrajniji, rizik postaje veći, ističu stručnjaci.

- Ako imate dugotrajnu gorušicu (posebno ako se javlja više od dva puta nedeljno) i ne prolazi, trebalo bi da se obratite gastroenterologu - upozorava dr Salhab. 

Ukoliko se ne leči, GERB može dovesti i do stanja koje se zove Baretov jednjak – prekancerozne promene koje vremenom mogu napredovati u karcinom.

Baretov jednjak predstavlja predkancersku leziju.

Rizik od pojave adenokarcinoma distalnog jednjaka, kod pacijenata koji imaju Baretov jednjak je značajno veći u odnosu na normalnu populaciju.

Koji su još znakovi raka jednjaka?

Prema dr Salhabu, dodatni faktori rizika za razvoj Baretovog jednjaka uključuju:

  • muški pol
  • bela rasa
  • starost preko 50 godina
  • pušenje
  • gojaznost
  • porodična istorija bolesti

Simptomi raka:

  • otežano gutanje (disfagija)
  • neplanirani gubitak težine
  • stalni bol ili pritisak u grudima
  • uporan kašalj ili promuklost
  • osećaj da se hrana zaglavljuje u grlu
  • pogoršanje gorušice ili lošeg varenja
Otežano gutanje (disfagija) je glavni simptom

Iznenadna pojava disfagije koja brzo napreduje, posebno posle 45. godine ukazuje na pojavu tomora, dok se ne dokaže suproto. Povraćanje krvi se javlja retko.

- Rano otkrivanje i redovno praćenje su ključni. Ako imate hronične simptome GERB-a, nemojte ih ignorisati – razgovarajte sa svojim lekarom o mogućnostima za skrining - zaključuje dr Salhab.

Izvor: huffingtonpost.co.uk/zdravlje.kurir.rs

Ne propustiteBolestiKada je gorušica razlog da se javite lekaru? Internista otkriva kuda vodi dugotrajno vraćanje kiseline
gorusica.jpg
VestiUniverzitetski klinički centar Srbije: Nova procedura BEZ REZA u lečenju gorušice i kile jednjaka
zgaravica-shutterstock-1995802088.jpg
Tvoja pričaOlivera je pobedila lupus i rak jednjaka, pa u 79. godini stala pred matičara: "Pažnja, ljubav i poštovanje su najjači lek"
2216466 copy.jpg
BolestiBolest refluksa nije samo žgaravica: Stručnjak sa Mejo klinike otkriva koje komplikacije može da napravi, uključujući i rak jednjaka
zgaravica-shutterstock-1995802088.jpg