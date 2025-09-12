Gorušica ili rak jednjaka? Simptom koji gastroenterolog nikada ne ignoriše
Na svom Instagram profilu, gastroenterolog dr Džozef Salhab, poznat kao The Stomach Doc, upozorava da i naizgled bezazlena gorušica ponekad može biti ozbiljnija nego što izgleda.
- Specifičan tip raka jednjaka, poznat kao adenokarcinom jednjaka, u snažnoj je vezi sa gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB) - napisao je on.
Iako je naglasio da gorušica nije isto što i GERB, ona može biti jedan od simptoma – simptom koji bi trebalo proveriti, naročito ako se javlja pod određenim okolnostima.
Šta je adenokarcinom jednjaka?
Adenokarcinom jednjaka razvija se u žlezdanim ćelijama koje oblažu jednjak. Poslednjih godina broj obolelih raste u Velikoj Britaniji i drugim zemljama, a češći je kod muškaraca.
Kako navodi Cancer Research UK, GERB i refluks kiseline povećavaju rizik od nastanka ovog karcinoma, a manifestuju se kroz hroničnu gorušicu i/ili loše varenje.
Što su simptomi učestaliji i dugotrajniji, rizik postaje veći, ističu stručnjaci.
- Ako imate dugotrajnu gorušicu (posebno ako se javlja više od dva puta nedeljno) i ne prolazi, trebalo bi da se obratite gastroenterologu - upozorava dr Salhab.
Ukoliko se ne leči, GERB može dovesti i do stanja koje se zove Baretov jednjak – prekancerozne promene koje vremenom mogu napredovati u karcinom.
Baretov jednjak predstavlja predkancersku leziju.
Rizik od pojave adenokarcinoma distalnog jednjaka, kod pacijenata koji imaju Baretov jednjak je značajno veći u odnosu na normalnu populaciju.
Koji su još znakovi raka jednjaka?
Prema dr Salhabu, dodatni faktori rizika za razvoj Baretovog jednjaka uključuju:
- muški pol
- bela rasa
- starost preko 50 godina
- pušenje
- gojaznost
- porodična istorija bolesti
Simptomi raka:
- otežano gutanje (disfagija)
- neplanirani gubitak težine
- stalni bol ili pritisak u grudima
- uporan kašalj ili promuklost
- osećaj da se hrana zaglavljuje u grlu
- pogoršanje gorušice ili lošeg varenja
Iznenadna pojava disfagije koja brzo napreduje, posebno posle 45. godine ukazuje na pojavu tomora, dok se ne dokaže suproto. Povraćanje krvi se javlja retko.
- Rano otkrivanje i redovno praćenje su ključni. Ako imate hronične simptome GERB-a, nemojte ih ignorisati – razgovarajte sa svojim lekarom o mogućnostima za skrining - zaključuje dr Salhab.
