Slušaj vest

Na svom Instagram profilu, gastroenterolog dr Džozef Salhab, poznat kao The Stomach Doc, upozorava da i naizgled bezazlena gorušica ponekad može biti ozbiljnija nego što izgleda.

- Specifičan tip raka jednjaka, poznat kao adenokarcinom jednjaka, u snažnoj je vezi sa gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB) - napisao je on.

Iako je naglasio da gorušica nije isto što i GERB, ona može biti jedan od simptoma – simptom koji bi trebalo proveriti, naročito ako se javlja pod određenim okolnostima.

Šta je adenokarcinom jednjaka?

Adenokarcinom jednjaka razvija se u žlezdanim ćelijama koje oblažu jednjak. Poslednjih godina broj obolelih raste u Velikoj Britaniji i drugim zemljama, a češći je kod muškaraca.

Kako navodi Cancer Research UK, GERB i refluks kiseline povećavaju rizik od nastanka ovog karcinoma, a manifestuju se kroz hroničnu gorušicu i/ili loše varenje.

Što su simptomi učestaliji i dugotrajniji, rizik postaje veći, ističu stručnjaci.

- Ako imate dugotrajnu gorušicu (posebno ako se javlja više od dva puta nedeljno) i ne prolazi, trebalo bi da se obratite gastroenterologu - upozorava dr Salhab.

Ukoliko se ne leči, GERB može dovesti i do stanja koje se zove Baretov jednjak – prekancerozne promene koje vremenom mogu napredovati u karcinom.

Baretov jednjak predstavlja predkancersku leziju. Rizik od pojave adenokarcinoma distalnog jednjaka, kod pacijenata koji imaju Baretov jednjak je značajno veći u odnosu na normalnu populaciju.

Koji su još znakovi raka jednjaka?

Prema dr Salhabu, dodatni faktori rizika za razvoj Baretovog jednjaka uključuju:

muški pol

bela rasa

starost preko 50 godina

pušenje

gojaznost

porodična istorija bolesti

Simptomi raka:

otežano gutanje (disfagija)

neplanirani gubitak težine

stalni bol ili pritisak u grudima

uporan kašalj ili promuklost

osećaj da se hrana zaglavljuje u grlu

pogoršanje gorušice ili lošeg varenja

Otežano gutanje (disfagija) je glavni simptom Iznenadna pojava disfagije koja brzo napreduje, posebno posle 45. godine ukazuje na pojavu tomora, dok se ne dokaže suproto. Povraćanje krvi se javlja retko.