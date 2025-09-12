da li ste znali?

Boja zuba jedan je od najvažnijih pokazatelja oralne higijene. Belji i svetliji zubi obično znače i više samopouzdanja. Međutim, kako objašnjava dr Bipin Upadijaj, stomatolog i specijalista oralne medicine u bolnici i istraživačkom centru K. J. Somaiya u Mumbaju, boja zuba nije samo estetsko pitanje.

- Zdravi zubi imaju prirodno belu nijansu sa blagim varijacijama u boji, ali neočekivana ili uporna prebojenost ponekad može da ukazuje na prisustvo bolesti - navodi dr Upadijaj.

Prema njegovim rečima, zubi koji dobiju braonkast ili crn izgled često upućuju na ozbiljan karijes ili odumiranje zubnog živca, što zahteva brzu posetu stomatologu kako bi se sprečila infekcija. Sivi zub može da znači da je unutrašnja pulpa izgubila dotok krvi, najčešće zbog traume. Ali žuti, sivi ili braon tonovi zuba mogu da budu i posledica načina života, kao i određenih sistemskih bolesti.

Bolesti jetre

- Oboljenja poput ciroze ili hepatitisa mogu da izazovu sivkastu ili zelenkastu promenu na zubima i desnima, zbog poremećenog metabolizma žučnih pigmenata - objašnjava dr Upadhyay. Kada jetra ne uspeva da pravilno obradi pigmente, oni ostavljaju trag na zubima i desnima.

Oboljenja poput ciroze ili hepatitisa mogu da izazovu sivkastu ili zelenkastu promenu Foto: Shutterstock

Dijabetes

Povišen šećer u krvi ne utiče samo na krvne sudove i nerve, već i na zdravlje usne duplje. Osobe sa dijabetesom sklonije su infekcijama desni, sporijem zarastanju rana i mrljama na zubima. Višak šećera u ustima pogoduje bakterijama, pa pravilna oralna higijena postaje još važnija.

Genetski poremećaji

- Neke nasledne bolesti, kao što je dentinogenesis imperfecta (DI), čine zube prozirnim ili plavičasto-sivim - navodi dr Upadijaj. U tom slučaju zubi su slabi i krhki, a promena boje može da se vidi rano, često pre nego što se jave problemi sa čvrstinom.

Ako se antibiotici koriste dok se zubi još razvijaju, na gleđi ostaju trajne pruge Foto: Shutterstock

Hronične infekcije i lekovi

Dugotrajne bolesti i terapije ostavljaju trag na zubima. Ako se antibiotici iz grupe tetraciklina koriste dok se zubi još razvijaju (u detinjstvu ili tokom trudnoće), na gleđi ostaju trajne braon ili sive pruge. Hronične infekcije, takođe, mogu vremenom da dovedu do promene boje zuba.

Poremećaji u ishrani

Kod osoba sa bulimijom, zbog učestalog povraćanja, zubi dolaze u kontakt sa jakom želudačnom kiselinom. Ona postepeno nagriza gleđ i otkriva žuti dentin ispod nje. Zato zubi deluju istrošeno i požutelo, pa stomatolog često prvi može da prepozna rane znake ovog poremećaja.

Životne navike koje najčešće boje zube

Ipak, najčešći razlozi promene boje zuba nisu bolesti, već svakodnevne navike. Među njima su:

pušenje,

preterano ispijanje kafe i čaja,

žvakanje duvana,

gazirani napici,

loša oralna higijena,

neredovno pranje zuba i izostanak stomatoloških pregleda.

Promene boje zuba su najčešće povezane sa higijenom, ishranom ili pušenjem Foto: Shutterstock

Dr Upadijaj savetuje da se loše navike kontrolišu umerenošću i zamene zdravijim, da se izbegava duvan, unosi dovoljno vode i da se redovno primenjuje pravilno pranje i čišćenje koncem.

Kada otići kod stomatologa, a kada kod lekara?

U većini slučajeva, prvi korak je odlazak kod stomatologa, jer su promene boje zuba najčešće povezane sa higijenom, ishranom ili pušenjem.