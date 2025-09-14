Slušaj vest

Mnoge osobe sa dijabetesom posežu za suplementima i vitaminima u nadi da će time poboljšati opšte zdravlje. I dok su  pojedini mikronutrijenti, poput vitamina D, magnezijuma ili omega-3 masnih kiselina, pokazali povoljan efekat na regulaciju glukoze, postoje i oni vitamini koji mogu da izazovu više štete nego koristi. Neki podižu šećer u krvi, drugi ometaju dejstvo terapije.

Specijalista higijene i dijetetičar dr Ajlin Kandej iz bolnice Sir H. N. Reliance Foundation u Mumbaju (Indija) upozorava da ako imate dijabetes, postoje vitamini koje nikako ne bi trebalo da uzimate bez stroge kontrole lekara.

Vitamin B3 (niacin)

Niacin je poznat po tome što snižava holesterol, ali kod osoba sa dijabetesom nosi ozbiljne rizike. Studije pokazuju da povećava nivo glukoze u krvi i smanjuje osetljivost na insulin, što dodatno otežava kontrolu šećera. Kod osoba koje već imaju oscilacije glukoze, ovaj suplement može potpuno da poremeti ravnotežu.

vitamin B3 shutterstock_1907540356.jpg
Vitamin B3 smanjuje osetljivost na insulin Foto: Shutterstock

Zašto ga izbegavati?

  • Podiže šećer u krvi
  • Smanjuje osetljivost na insulin
  • Može da ometa delovanje lekova za dijabetes

Vitamin E (u visokim dozama)

Vitamin E je snažan antioksidans, ali njegovi suplementi u velikim dozama mogu da budu opasni. Kod osoba sa dijabetesom povećavaju rizik od hemoragičnog moždanog udara i mogu da poremete zgrušavanje krvi.

vitamin D
Visoke doze vitamina E mogu da stupaju u interakciju sa lekovima za dijabetes Foto: Shutterstock

- Posebno zabrinjava što visoke doze vitamina E mogu da stupaju u interakciju sa lekovima za dijabetes i izazovu nekontrolisane skokove šećera. Male količine iz hrane (orašasti plodovi, semenke) su bezbedne, ali kapsule sa velikim dozama treba izbegavati bez lekarskog nadzora - savetuje dr Kandej.

Zašto ga izbegavati?

  • Visoke doze povećavaju rizik od krvarenja
  • Može da reaguje sa insulinom i oralnim lekovima za dijabetes
  • Daje nepredvidive efekte na nivo šećera u krvi

Vitamin C (u visokim dozama)

Vitamin C je ključan za imunitet i zarastanje rana, ali preteran unos kod osoba sa dijabetesom donosi probleme. Suplementi u velikim dozama mogu da ometaju tačnost testova šećera u krvi i daju lažno visoke ili niske rezultate. To može da dovede do pogrešnog doziranja insulina i ozbiljnih posledica.

shutterstock_1658734105.jpg
Višak vitamina C povećava rizik od stvaranja kamena u bubregu Foto: Shutterstock

- Osim toga, višak vitamina C povećava rizik od stvaranja kamena u bubregu, što je ionako čest problem kod osoba sa dijabetesom - opominje doktorka.

Zašto ga izbegavati?

  • Iskrivljuje rezultate testova šećera u krvi
  • Povećava rizik od kamena u bubregu
  • U velikim dozama destabilizuje glukozu

Iako su niacin, vitamin E i vitamin C važni nutrijenti, njihovi suplementi u visokim dozama mogu ozbiljno da naruše kontrolu glukoze, zaključuje dr Kandej.

- Najzdraviji način da se dijabetes drži pod kontrolom ostaje izbalansirana ishrana, redovno kretanje, odgovarajuća terapija i suplementacija isključivo uz odobrenje lekara - poručuje.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

