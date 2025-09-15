Slušaj vest

Iznenadno povećanje telesne težinene mora uvek da bude posledica ishrane ili manjka fizičke aktivnosti. Prema studiji sprovedenoj na Univerzitetu Harvard ono ponekad može da ukazuje na masnu jetru, stanje koje često prolazi neprimećeno sve dok ne dovede do ozbiljnijih posledica.

Masna jetra, ili medicinski rečeno hepatična steatoza, nastaje kada se u jetri nakuplja previše masnaća. Iako je mala količina normalna, prekomerno taloženje masti remeti ključne funkcije ovog organa, od detoksikacije i metabolizma do prerade hranljivih materija. Ako se ne prepozna na vreme, može da dovede do upale, fibroze pa čak i ciroze.

Veza između naglog gojenja i masne jetre

Stručnjaci sa Harvarda ističu da brzo i neobjašnjivo gojenje, posebno u predelu stomaka, može da bude rani znak masne jetre. Reč je o masnoći koja se ne zadržava samo ispod kože, već se taloži u samoj jetri, remeteći njen rad.

Problem je brzo i neobjašnjivo gojenje, posebno u predelu stomaka Foto: staras/Shutterstock

Problem sa masnom jetrom je što je to tiha bolest, u početnim fazama simptomi su slabi ili ih nema, pa promene u težini ili energiji (neobjašnjiv umor) često mogu da budu prvi znak upozorenja.

Simptomi na koje bi trebalo obratiti pažnju

Iako većina ljudi nema izražene tegobe, moguće je primetiti:

naglo ili neobjašnjivo povećanje telesne težine, naročito u predelu stomaka

uporan umor i manjak energije

i manjak energije blagi bol ili nelagodnost u gornjem desnom delu stomaka

oticanje nogu ili stomaka (u težim slučajevima)

povišene enzime jetre na laboratorijskim analizama

Ako vam ovi simptomi zvuče poznato, najbolje je da se obratite lekaru i uradite dodatne pretrage.

Blagi bol ili nelagodnost u gornjem desnom delu stomaka se odnosi na jetru Foto: Shutterstock

Ko je u riziku?

Na pojavu masne jetre najviše utiču sledeći faktori:

gojaznost ili prekomerna telesna težina

ili prekomerna telesna težina dijabetes tipa 2 i insulinska rezistencija

visok nivo triglicerida ili holesterola

fizička neaktivnost

učestalo unošenje alkohola

ishrana bogata prerađenom hranom i šećerom

Dijabetes je u vrhu faktora rizika Foto: Shutterstock

Kako sprečiti i ublažiti bolest?

Dobra vest je da se masna jetra često može povući uz promene životnog stila. Stručnjaci savetuju:

Održavajte zdravu težinu : čak i gubitak od 5-10% telesne mase može značajno da smanji masne naslage u jetri.

: čak i gubitak od 5-10% telesne mase može značajno da smanji masne naslage u jetri. Birajte uravnoteženu ishranu : jedite što više svežeg povrća, integralnih žitarica, nemasnih proteina i zdravih masti. Ograničite gazirane napitke, rafinisane ugljene hidrate i prženu hranu.

: jedite što više svežeg povrća, integralnih žitarica, nemasnih proteina i zdravih masti. Ograničite gazirane napitke, rafinisane ugljene hidrate i prženu hranu. Budite fizički aktivni : barem 150 minuta umerenih aktivnosti nedeljno pomaže jetri i metabolizmu.

: barem 150 minuta umerenih aktivnosti nedeljno pomaže jetri i metabolizmu. Smanjite unos alkohola : on dodatno oštećuje jetru, pa je umerenost ili potpuna apstinencija najbolja opcija.

: on dodatno oštećuje jetru, pa je umerenost ili potpuna apstinencija najbolja opcija. Redovno se kontrolišite : povremene laboratorijske analize i ultrazvuk jetre mogu rano da otkriju problem.

: povremene laboratorijske analize i ultrazvuk jetre mogu rano da otkriju problem. Lečite pridružena stanja: dijabetes, visok pritisak i poremećaje lipida treba držati pod kontrolom.