Novi soj kovida-19 se širi „ispod radara“, izazivajući simptome koje je lako prevideti dok soj brzo napreduje među populacijom.

Zdravstveni stručnjaci u Irskoj zabeležili su 425 novih infekcija u prvoj nedelji septembra, a varijanta Stratus (poznata i kao XFG) smatra se uzrokom velike većine novih slučajeva. Navodi se da se širi među stanovništvom sa neobičnim ranim upozoravajućim znacima.

Varijanta se brzo širi, sada čini 76,1 odsto prijavljenih infekcija u poređenju sa samo 49,3 odsto pre šest nedelja, saopštio je Irski centar za nadzor zdravstvene zaštite.

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, Stratus je „varijanta pod praćenjem“. Ne smatra se da izaziva težu bolest, ali se može širiti brže od ranijih sojeva.

Prvi znak novog soja Sa sobom donosi suptilni, rani simptom koji ljudi mogu da ignorišu umesto da ga priznaju kao bolest. Stratusov najčešći rani znak upozorenja je promukao ili hrapav glas, koji zatim ustupa mesto klasičnim indikatorima Kovida poput groznice ili kašlja.

- Jedan od najuočljivijih simptoma Stratus soja je promuklost, koja uključuje škripev ili hrapav glas - rekao je dr Kajvan Kan, lekar opšte prakse.

Lekari su takođe zabeležili niz drugih simptoma, uključujući:

začepljenost nosa

bol u grlu

stomaćne tegobe

umor

Specijalista za infektivne bolesti dr Piter Chin-Hong sa Univerziteta Kalifornije u San Francisku upozorio je da Stratus pokazuje „širi spektar simptoma“ od prethodnih varijanti.

Jedan od najčešćih simptoma Stratus soja je promuklost, sa hrapavim ili škripećim glasom Foto: Shutterstock

Ko je u posebnom riziku?

Kod nekih ljudi primećuje se blago povećan bol u grlu, naročito kod starijih koji prošle godine nisu vakcinisani. Bolest je prenosivija, pa se očekuje da će je mnogi dobiti. Posebno kod dece koja se vraćaju u školu, curenje nosa će verovatno biti znak Kovida.

Čak i sa pojavom novih simptoma, zvanične smernice u Irskoj za Kovid ostaju iste. HSE preporučuje:

Ako imate simptome Kovida i ne osećate se dobro, ostanite kod kuće najmanje 48 sati nakon što simptomi uglavnom ili potpuno nestanu.

Izbegavajte kontakt sa drugim ljudima, posebno sa onima koji su pod većim rizikom od Kovida.

Kovid test vam nije potreban osim ako vam to ne preporuči lekar opšte prakse ili zdravstveni radnik.

U svojim savetima, Nacionalna zdravstvena služba (NHS) je pružila dugačak spisak simptoma tradicionalnog Kovida-19 na koje bi trebalo da se obrati pažnja.

Simptomi COVID-19

Simptomi COVID-19 mogu uključivati:

visoka temperatura ili drhtavica (jeza) – visoka temperatura znači da vam je vruće na dodir po grudima ili leđima (ne morate da merite temperaturu)

novi, kontinuirani kašalj – to znači kašalj koji traje duže od sat vremena ili 3 ili više epizoda kašlja u roku od 24 sata

gubitak ili promena čula mirisa ili ukusa

kratak dah

osećaj umora ili iscrpljenosti

bolno telo

glavobolja

bol u grlu

začepljen ili curi nos

gubitak apetita

dijareja

osećaj mučnine ili povraćanje

Simptomi COVID-19 mogu uključivati visoku temperaturu ili drhtavicu Foto: Shutterstock

Simptomi su veoma slični simptomima drugih bolesti, kao što su prehlada i grip. Većina ljudi se oseća bolje u roku od nekoliko nedelja, ali oporavak može potrajati duže. Za neke ljude, bolest može biti ozbiljnija i njihovi simptomi mogu trajati duže.