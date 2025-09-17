važno je da prepoznate

važno je da prepoznate

Hipertireoza povećava nivo tiroidnih hormona, što ubrzava metabolizam i proizvodnju toplote i dovodi do pojačanog znojenja

Znojenje dlanova je sasvim normalna pojava, naročito tokom vrelih letnjih dana ili u uslovima visoke vlažnosti vazduha. Međutim, kada uzroci prevazilaze vremenske prilike i povezani su sa zdravstvenim stanjem, situaciju treba shvatiti ozbiljnije.

Stručnjaci smatraju da znojave ruke mogu biti znak hipertireoze – stanja u kojem štitasta žlezda proizvodi previše tiroidnih hormona. Ovo oboljenje je češće kod žena nego kod muškaraca. Iako se ne može potpuno izlečiti, može se držati pod kontrolom uz odgovarajuću terapiju i promene životnih navika. O ovom problemu za portal OnlyMyHealth govorio je dr Maheš D M, endokrinolog iz bolnice Aster CMI u Bengaluruu.

Šta je hipertireoza?

Hipertireoza je stanje u kojem štitasta žlezda proizvodi prekomernu količinu hormona, što ubrzava metabolizam u telu. Ovo povećano lučenje može izazvati simptome poput ubrzanog rada srca, neobjašnjivog gubitka težine, pojačanog apetita, nervoze, pojačanog znojenja i razdražljivosti.

Prema studiji objavljenoj u JAMA Network, hipertireoza pogađa oko 2,5% odraslih u svetu i povezana je sa povećanim rizikom od osteoporoze, bolesti srca i većom smrtnošću.

Najčešći uzroci uključuju Grejvsovu bolest (autoimuno oboljenje), čvorove na štitastoj žlezdi ili prekomeran unos joda.

Dijagnoza se postavlja analizom krvi kojom se meri nivo hormona štitaste žlezde, a terapija može uključivati lekove, terapiju radioaktivnim jodom ili hirurško lečenje kako bi se regulisala proizvodnja hormona.

Može li hipertireoza izazvati znojave ruke?

Prema podacima portala InformedHealth.org, osobe sa hipertireozom često se preterano znoje i loše podnose toplotu. Njihova koža je obično topla i vlažna na dodir, a mogu imati i proređenu kosu.

- Hipertireoza povećava nivo tiroidnih hormona, što ubrzava metabolizam i proizvodnju toplote (termogenezu). Takođe pojačava osetljivost na simpatičke (adrenergičke) impulse. Da bi se telo rashladilo, aktiviraju se ekrine znojne žlezde. Pošto su dlanovi i tabani bogati upravo ovim žlezdama koje stimulišu simpatički nervi, znojenje dlanova je česta pojava, iako je u većini slučajeva znojenje generalizovano - objašnjava dr Maheš.

Foto: Shutterstock

Anksioznost ili problemi sa štitastom žlezdom?

Prema rečima dr Maheša, znojenje povezano sa anksioznošću najčešće se javlja nakon stresnih ili emotivnih okidača i smiruje se kada se osoba opusti. Kod hipertireoze, znojenje se može javljati i u mirovanju ili tokom sna i često je praćeno netolerancijom na toplotu.

Prateći znaci:

Hipertireoza obično uključuje ubrzan rad srca u mirovanju (tahikardiju) , nenamerni gubitak težine, tremor, učestale stolice, neredovne menstruacije i poremećaje sna.

, nenamerni gubitak težine, tremor, učestale stolice, neredovne menstruacije i poremećaje sna. Anksioznost može biti praćena palpitacijama i tremorom , ali bez trajnog gubitka težine i netolerancije na toplotu.

, ali bez trajnog gubitka težine i netolerancije na toplotu. Objektivna procena: merenje pulsa u mirovanju i praćenje telesne mase. Konačna potvrda postavlja se laboratorijskim analizama koje pokazuju nizak TSH i povišene vrednosti slobodnog T4 i/ili T3 hormona. Ostali simptomi hipertireoze

Najčešće karakteristike koje prate hipertireozu uključuju:

Gubitak težine uprkos normalnom ili povećanom apetitu

Netoleranciju na toplotu i pojačano znojenje

Tahikardiju u mirovanju, palpitacije ili fibrilaciju atrijuma (posebno kod starijih osoba)

Fini tremor, nervozu/anksioznost, nesanicu, umor

Slabost mišića u predelu butina i ramena

Učestale stolice ili dijareju

Menstrualne nepravilnosti i moguće smanjenu plodnost

Strumu (uvećanje štitaste žlezde)

Proređenu kosu i toplu, vlažnu kožu

Promene na očima: povlačenje i zaostajanje kapaka, iritaciju i izbočenost očiju (egzoftalmus)

Foto: Shutterstock

Kako se dijagnostikuje i leči hipertireoza?

Dr Maheš savetuje da se urade testovi ukoliko je znojenje dlanova stalno ili neobjašnjivo, a praćeno je simptomima kao što su:

Netolerancija na toplotu, tahikardija u mirovanju, palpitacije

Nenamerni gubitak težine, tremor, nesanica

Učestale stolice, menstrualne nepravilnosti, anksioznost ili slabost mišića

Struma ili nova fibrilacija atrijuma

Prvi preporučeni test je merenje nivoa TSH. Ako je TSH nizak, slede merenja slobodnog T4 i/ili T3. Treba razmotriti i druge moguće uzroke prekomernog znojenja, uključujući primarnu hiperhidrozu, infekcije ili povišenu temperaturu, hipoglikemiju, menopauzu ili lekove (SSRI/SNRI antidepresive, bupropion, stimulanse ili terapiju hormonima štitaste žlezde).

Vraćanje hormona štitaste žlezde na normalan nivo smanjuje proizvodnju toplote i simpatičku hiperaktivnost, što dalje smanjuje znojenje. Mogući pristupi uključuju:

Antitiroidne lekove

Terapiju radioaktivnim jodom

Hirurško lečenje

Beta-blokatore (npr. propranolol) koji brzo ublažavaju tremor, palpitacije i znojenje

Povremeno znojavi dlanovi uglavnom nisu razlog za brigu. Ali, ako je znojenje stalno ili praćeno simptomima poput gubitka težine, ubrzanog pulsa ili netolerancije na toplotu, potrebno je obratiti pažnju.

Hipertireoza, ako se ne leči, može uticati na vaše zdravlje, svakodnevno funkcionisanje i samopouzdanje. Ako primetite uporno znojenje bez jasnog razloga, ne ignorišite – zakažite pregled štitaste žlezde.