Pevačica i glumica Selena Gomez, jedna od najprepoznatljivijih svetskih zvezda, već godinama hrabro govori o svojim zdravstvenim problemima. Još 2013. godine dijagnostikovan joj je lupus, hronična autoimuna bolest koja može da zahvati više organa. Selena je u javnosti govorila o najtežim trenucima, poput transplantacije bubrega koja joj je spasla život, ali i o onim sitnim, svakodnevnim borbama koje većini promaknu.

U nedavnom razgovoru u podkastu Good Hang Emy Poler, otkrila je da je lupus izazivao artritis u šakama, što joj otežava i najjednostavnije aktivnosti.

- Imam artritis u šakama, i to zbog lupusa. Sećam se da sam pre nego što sam počela sa pravom terapijom pokušavala da otvorim flašicu vode, i toliko me je bolelo da nisam mogla - ispričala je Selena.

Šta je lupus?

Lupus, medicinski poznat kao sistemski eritemski lupus (SLE), nastaje kada imuni sistem greškom napada sopstvena, zdrava tkiva. Lekari objašnjavaju da bolest može da pogodi svakoga, ali je češća kod žena između 15. i 45. godine života.

Lupus može da pogodi svakoga, ali je češća kod žena između 15. i 45. godine života Foto: Shutterstock

Simptomi su veoma raznoliki, od bola u zglobovima, umora i osipa, do ozbiljnijih komplikacija na različitim organima. Lupus je nepredvidiv: može mesecima da miruje, a zatim iznenada da se aktivira.

Kako lupus izaziva artritis?

Za razliku od osteoartritisa, koji nastaje usled trošenja zglobova, artritis kod lupusa potiče od nepravilnog rada imunog sistema. Kada organizam napada sopstvena tkiva, dolazi do:

upale i otoka u zglobovima, naročito u šakama, ručnim zglobovima i kolenima,

bolne ukočenosti ujutru,

aktivacije bolesti koje otežavaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Studije pokazuju da čak 95 odsto osoba sa lupusom ima bolove u zglobovima, a kod nekih, poput Selene, posledice ozbiljno remete svakodnevni život.

Čak 95 odsto osoba sa lupusom ima bolove u zglobovima Foto: Shutterstock

Pored artritisa, bolest može da izazove i:

ranice u ustima koje ne bole,

osipe oko očiju ili na licu u obliku „leptira“,

umor i povišenu temperaturu,

otežano disanje ili bol u grudima,

glavobolje, vrtoglavicu i konfuziju,

osetljivost na svetlost i gubitak kose. Ko je u riziku?

Lupus može da pogodi bilo koga, ali najveći rizik imaju žene u reproduktivnom dobu. Ulogu igraju i genetika, hormoni, kao i spoljašnji faktori poput infekcija i izlaganja suncu.

Rano otkrivanje i lečenje presudni su da bi se sprečile ozbiljne komplikacije poput oštećenja bubrega ili srca.

Uticaj na fizičko i mentalno zdravlje

Život sa lupusom ne utiče samo na telo, već i na psihu. Istraživanja pokazuju da su pacijenti u većem riziku od anksioznosti i depresije, upravo zbog nepredvidivih „napada“ bolesti.

Pacijenti su u većem riziku od anksioznosti i depresije Foto: Shutterstock

Selena Gomez više puta je otvoreno govorila i o svom mentalnom zdravlju, želeći da ohrabri druge da ne osećaju sramotu i da potraže pomoć. Upravo bol i umor koje nose artritis i lupus mogu da ugroze posao, odnose i sliku o sebi.

Kako se leči lupus artritis?

Lupus trenutno nema leka, ali simptomi se mogu držati pod kontrolom. Lekari koriste DMARD lekove (lekove koji menjaju tok bolesti), koji smanjuju upalu i štite zglobove od daljeg oštećenja.