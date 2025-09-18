Detoks jetre često se reklamira kao neophodan, ali zdrava jetra se prirodno čisti bez potrebe za posebnim tretmanima.

Jetra je glavni filter našeg organizma — prerađuje toksine, čisti krv i razlaže hranljive materije i lekove, stvarajući važne proteine. Kao ključni organ za ravnotežu u telu, njeno zdravlje je od suštinske važnosti, a prekomerna opterećenja treba izbegavati.

U poslednje vreme tržište je preplavljeno proizvodima koji obećavaju detoksikaciju jetre — bilo da je reč o oporavku nakon prejedanja i alkohola, svakodnevnom održavanju funkcije ili „popravci“ već oštećene jetre. Dr Tinsi Voreta, hepatolog sa Univerziteta Džons Hopkins, pomaže u razbijanju uporno prisutnih mitova o zdravlju jetre i proceni stvarne vrednosti „čišćenja“.

Mit 1: Čišćenje jetre često se promoviše kao važno posle preterivanja u hrani i piću Iako se proizvodi za detoks jetre reklamiraju kao lek za zdravlje i preterivanja, hepatolozi sa Džons Hopkinsa ih ne preporučuju.

- Nažalost, ovi proizvodi nisu regulisani od strane FDA, pa stoga nisu uniformni i nisu adekvatno testirani u kliničkim ispitivanjima - objašnjava Voreta.

Iako su pojedini sastojci poput mlečnog čička i ekstrakta kurkume pokazali određene koristi u laboratorijskim uslovima, nema dovoljno dokaza iz studija na ljudima da bi se preporučila njihova rutinska upotreba.

Takođe, nije dokazano da čišćenje organizma može neutralisati posledice prekomerne konzumacije alkohola ili prejedanje.

Mit 2: Čišćenje jetre je bezbedan i zdrav način da se smrša

Mnogi proizvodi za detoksikaciju jetre promovišu se i kao metode mršavljenja. Međutim, ne postoji naučni dokaz da su efikasni. Naprotiv, neki suplementi mogu oštetiti jetru, izazivajući oštećenja lekovima.

Neki suplementi mogu oštetiti jetru, izazivajući oštećenja lekovima Foto: Shutterstock

Mit 3: Ne možete se zaštititi od bolesti jetre

Suprotno ovom mitu, postoje brojni načini prevencije bolesti jetre:

Izbegavajte prekomerno konzumiranje alkohola.

Muškarci ne bi trebalo da piju više od 3 pića dnevno, žene više od 2.

Održavajte zdravu telesnu težinu.

BMI između 18 i 25, uz zdravu ishranu i fizičku aktivnost.

Izbegavajte rizična ponašanja.

Nezastićen seks sa više partnera, korišćenje droga i slično povećavaju rizik od virusnog hepatitisa.

Znajte svoje faktore rizika i redovno se testirajte:

Za bolesti jetre:

Prekomerna konzumacija alkohola

Porodična istorija bolesti jetre

Za hepatitis C (ako ste u riziku):

upotreba droga (sadašnja ili bivša)

hemodijaliza

HIV infekcija

ubod iglom u zdravstvu

tetovaže u neregulisanom okruženju

Izbegavajte prekoerno konzumiranje alkohola jer može oštetiti jetru Foto: Shutterstock

Mit 4: Čišćenje jetre može popraviti već oštećenu jetru

- Nije dokazano da detoksikacija leči postojeća oštećenja - kaže dr Voreta.

Ali postoje terapije za različite bolesti jetre:

Hepatitis A i B: Vakcinacija i, kod hroničnih infekcija, efikasna terapija.

Vakcinacija i, kod hroničnih infekcija, efikasna terapija. Alkoholna bolest jetre: Potpuni prekid unosa alkohola daje jetri šansu za oporavak. Jetra ima veliku sposobnost regeneracije.

Potpuni prekid unosa alkohola daje jetri šansu za oporavak. Jetra ima veliku sposobnost regeneracije. Hepatitis C: Danas se leči efikasnim i dobro podnošljivim lekovima.

Danas se leči efikasnim i dobro podnošljivim lekovima. Nealkoholna masna bolest jetre: Najefikasnija terapija za masnu jetru je gubitak telesne težine. Mit br. 5: Gojaznost ne utiče na jetru.

Gojaznost značajno povećava rizik od nealkoholne masne bolesti jetre. Masnoća izaziva upalu, što može dovesti do fibroze i ciroze.

Zbog porasta gojaznosti, predviđa se da će ova bolest uskoro postati glavni razlog za transplantaciju jetre, preteći hepatitis C.

Zaključak: Najbolje što možete da učinite za svoju jetru jeste da je ne opterećujete.

Izbegavajte prekomerno jedenje i piće.

Održavajte zdrav stil života, zdrava ishrana i fizička aktivnost.

Uradite testiranja ako imate faktore rizika.

Ako je jetra već oštećena, obratite se lekaru kako biste pronašli bezbedan i efikasan plan lečenja.