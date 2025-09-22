Redovno merenje pritiska ključno je za rano otkrivanje i kontrolu hipertenzije

Hipertenzija može biti genetska, što znači da možete dobiti gen od roditelja koji povećava rizik od razvoja visokog krvnog pritiska. Takođe možete biti skloniji razvoju visokog krvnog pritiska zbog načina života u samoj porodici. To je potvrdilo i istraživanje iz 2019. koje navodi genetsku komponentu visokog krvnog pritiska.

Uzroci

Porodični visok krvni pritisak je generalno uzrokovan kombinacijom faktora koji uključuju i genetiku. Neće svi sa porodičnom istorijom hipertenzije kasnije i sami razviti ovaj problem. To je zato što na hipertenziju mogu uticati i faktori iz okoline i način života.

Porodična istorija

Visok krvni pritisak može biti nasledan. Imati roditelja sa visokim krvnim pritiskom povećava rizik od razvoja hipertenzije, posebno ako oba roditelja imaju ovo stanje. Istraživanja su pokazala da genetika igra ulogu u hipertenziji u oko 35 odsto do 50 odsto slučajeva.

Imati babe i dede sa hipertenzijom takođe povećava rizik od razvoja ovog stanja, posebno ako je baba ili deda razvio hipertenziju pre 55. godine. Veruje se da postoje stotine gena koji igraju ulogu u razvoju hipertenzije.

Međutim, porodična istorija može igrati ulogu i na načine koji nisu genetski, na primer:

Ako ste odrasli u domu gde su vežbanje i zdrava ishrana bili potcenjeni, možete usvojiti navike koje vas čine sklonijim razvoju hipertenzije.

Promena ishrane, vežbanje i druge promene u zdravom načinu života mogu smanjiti rizik čak i ako imate porodičnu istoriju.

Promena u načinu ishrane mogu da smanje rizik od visokog krvnog pritiska Foto: Shutterstock

Monogena hipertenzija

Monogena hipertenzija je vrsta hipertenzije koja je uzrokovana jednom genetskom mutacijom u oko 30 odsto slučajeva. Termin opisuje niz različitih sindroma hipertenzije, uključujući:

Gordonov sindrom

Lidlov sindrom

Kongenitalna adrenalna hiperplazija

Rasa Pol

Prema istraživanjima, genetika igra veću ulogu u tome da li žene razvijaju hipertenziju, posebno hipertenziju sa ranim početkom, nego kod muškaraca. Muškarci mlađi od 65 godina imaju viši nivo visokog krvnog pritiska u poređenju sa ženama istih godina.

Međutim, kada žena dostigne menopauzu (vreme kada menstruacija prestane 12 meseci zaredom), rizik od visokog krvnog pritiska se izjednačava sa rizikom kod muškaraca.

Pad ženskih polnih hormona, posebno estrogena, verovatno igra ulogu u povećanju rizika od hipertenzije kod žena nakon menopauze.

Zdravstveni rizici

Visok krvni pritisak se smatra glavnim faktorom rizika za kardiovaskularne bolesti, a takođe može oštetiti mozak, bubrege i oči.





Visok krvni pritisak može da ošteti bubrege Foto: Shutterstock

50 odsto pacijenata s hipertenzijom posle godinu dana uzimanja terapije prestaje da je koristi, i to je ogroman problem na koji lekari stalno upozoravaju.

Visok krvni pritisak obično nema simptome, zbog čega je poznat kao „tihi ubica“.

Prevencija i upravljanje

Čak i ako imate povećan genetski rizik, možete sprečiti ili odložiti hipertenziju sledećim navikama:

Jedite zdravu ishranu

Previše natrijuma (so) povećava rizik od hipertenzije.

Preporučuje se unos & 1500 mg natrijuma dnevno.

Dobar unos kalijuma (banane, krompir, pasulj) pomaže u ravnoteži.

Održavajte zdravu težinu

Prekomerna težina opterećuje srce.

Gubitak od 2–5 kg može pomoći u snižavanju pritiska.

Redovno vežbajte

Preporučuje se 150 minuta umerene aktivnosti nedeljno.

Primeri: brzo hodanje, vožnja bicikla.

Spavajte dovoljno

Manje od 7h sna ili loš san povećava rizik.

Saveti: redovno vreme za spavanje, tišina, rešavanje problema poput apneje.

Loš san može da poveća rizik od visokg krvnog pritiska Foto: Shutterstock

Ograničite unos alkohola

Maksimalno jedno piće dnevno za žene, dva za muškarce.

Prestanite da pušite

Povećava rizik od nakupljanja plaka u arterijama.

Lekovi

Ako promene načina života nisu dovoljne, lekar može preporučiti lekove. Tipovi uključuju:

diuretici

beta-blokatori

ACE inhibitori

blokatori angiotenzin II receptora (ARB)

blokatori kalcijumskih kanala

alfa blokatori i agonisti

vazodilatatori

Alarmantna statistika Od povišenog krvnog pritiska, po poslednjim zvaničnim podacima, u Srbiji boluje 46,8% ljudi. Procena je da će do 2025. godine 60% svetske populacije bolovati od arterijske hipertenzije.

Za lečenje hipertenzije potreban je multidisciplinarni pristup koji uključuje različite farmakološke i nefarmakološke mere.

Zaključak

Zdrav način života, ishrana i fizička aktivnost mogu znatno smanjiti verovatnoću oboljevanja — a po potrebi i lekovi mogu pomoći u kontroli pritiska.