Da li je visok krvni pritisak nasledan? Genetika jeste važna, ali ono što radite svakog dana još je važnije
Hipertenzija može biti genetska, što znači da možete dobiti gen od roditelja koji povećava rizik od razvoja visokog krvnog pritiska. Takođe možete biti skloniji razvoju visokog krvnog pritiska zbog načina života u samoj porodici. To je potvrdilo i istraživanje iz 2019. koje navodi genetsku komponentu visokog krvnog pritiska.
Uzroci
Porodični visok krvni pritisak je generalno uzrokovan kombinacijom faktora koji uključuju i genetiku. Neće svi sa porodičnom istorijom hipertenzije kasnije i sami razviti ovaj problem. To je zato što na hipertenziju mogu uticati i faktori iz okoline i način života.
Porodična istorija
Visok krvni pritisak može biti nasledan. Imati roditelja sa visokim krvnim pritiskom povećava rizik od razvoja hipertenzije, posebno ako oba roditelja imaju ovo stanje. Istraživanja su pokazala da genetika igra ulogu u hipertenziji u oko 35 odsto do 50 odsto slučajeva.
Imati babe i dede sa hipertenzijom takođe povećava rizik od razvoja ovog stanja, posebno ako je baba ili deda razvio hipertenziju pre 55. godine. Veruje se da postoje stotine gena koji igraju ulogu u razvoju hipertenzije.
Međutim, porodična istorija može igrati ulogu i na načine koji nisu genetski, na primer:
- Ako ste odrasli u domu gde su vežbanje i zdrava ishrana bili potcenjeni, možete usvojiti navike koje vas čine sklonijim razvoju hipertenzije.
- Promena ishrane, vežbanje i druge promene u zdravom načinu života mogu smanjiti rizik čak i ako imate porodičnu istoriju.
Monogena hipertenzija
Monogena hipertenzija je vrsta hipertenzije koja je uzrokovana jednom genetskom mutacijom u oko 30 odsto slučajeva. Termin opisuje niz različitih sindroma hipertenzije, uključujući:
- Gordonov sindrom
- Lidlov sindrom
- Kongenitalna adrenalna hiperplazija
- Rasa
Pol
Prema istraživanjima, genetika igra veću ulogu u tome da li žene razvijaju hipertenziju, posebno hipertenziju sa ranim početkom, nego kod muškaraca. Muškarci mlađi od 65 godina imaju viši nivo visokog krvnog pritiska u poređenju sa ženama istih godina.
Međutim, kada žena dostigne menopauzu (vreme kada menstruacija prestane 12 meseci zaredom), rizik od visokog krvnog pritiska se izjednačava sa rizikom kod muškaraca.
Pad ženskih polnih hormona, posebno estrogena, verovatno igra ulogu u povećanju rizika od hipertenzije kod žena nakon menopauze.
Zdravstveni rizici
Visok krvni pritisak se smatra glavnim faktorom rizika za kardiovaskularne bolesti, a takođe može oštetiti mozak, bubrege i oči.
50 odsto pacijenata s hipertenzijom posle godinu dana uzimanja terapije prestaje da je koristi, i to je ogroman problem na koji lekari stalno upozoravaju.
Visok krvni pritisak obično nema simptome, zbog čega je poznat kao „tihi ubica“.
Prevencija i upravljanje
Čak i ako imate povećan genetski rizik, možete sprečiti ili odložiti hipertenziju sledećim navikama:
Jedite zdravu ishranu
- Previše natrijuma (so) povećava rizik od hipertenzije.
- Preporučuje se unos & 1500 mg natrijuma dnevno.
- Dobar unos kalijuma (banane, krompir, pasulj) pomaže u ravnoteži.
Održavajte zdravu težinu
- Prekomerna težina opterećuje srce.
- Gubitak od 2–5 kg može pomoći u snižavanju pritiska.
Redovno vežbajte
- Preporučuje se 150 minuta umerene aktivnosti nedeljno.
- Primeri: brzo hodanje, vožnja bicikla.
Spavajte dovoljno
Ograničite unos alkohola
Maksimalno jedno piće dnevno za žene, dva za muškarce.
Prestanite da pušite
Povećava rizik od nakupljanja plaka u arterijama.
Lekovi
Ako promene načina života nisu dovoljne, lekar može preporučiti lekove. Tipovi uključuju:
- diuretici
- beta-blokatori
- ACE inhibitori
- blokatori angiotenzin II receptora (ARB)
- blokatori kalcijumskih kanala
- alfa blokatori i agonisti
- vazodilatatori
Od povišenog krvnog pritiska, po poslednjim zvaničnim podacima, u Srbiji boluje 46,8% ljudi. Procena je da će do 2025. godine 60% svetske populacije bolovati od arterijske hipertenzije.
Za lečenje hipertenzije potreban je multidisciplinarni pristup koji uključuje različite farmakološke i nefarmakološke mere.
Zaključak
Zdrav način života, ishrana i fizička aktivnost mogu znatno smanjiti verovatnoću oboljevanja — a po potrebi i lekovi mogu pomoći u kontroli pritiska.
Izvor: Verywellhealth.com/Zdravlje.Kurir.rs
