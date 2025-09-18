Važno je da prepoznate

Prepoznati prve znake može biti presudno, jer rano otkrivanje značajno povećava mogućnost uspešnog lečenja.

Kada govorimo o ozbiljnim bolestima, rak je često prva asocijacija. Ipak, rak grla se neretko previdi jer se rani simptomi lako zamene sa bezazlenim stanjima – poput upale grla ili alergijskih reakcija. Upravo prepoznavanje ovih suptilnih signala može biti ključno.

Rak grla je pojam koji obuhvata maligne tumore koji se javljaju u ždrelu (faringu), grkljanu (larinksu) ili na krajnicima. Na rizik od njegovog nastanka utiču faktori kao što su pušenje, prekomerno konzumiranje alkohola, infekcija HPV virusom, nezdrava ishrana i hronični refluks kiseline. Prevencija je veoma važna, ali jednako je značajno znati i koji su rani simptomi.

Rani simptomi raka grla na koje treba obratiti pažnju

Dr Sačin Marda, specijalista onkolog i robotski hirurg iz bolnice Jašoda u Hajderabadu, u intervjuu za magazin Onlymyhealth, naveo je sledeće simptome:

Ako je vaš glas hrapav, slab ili promukao duže od dve nedelje, bez jasnog razloga (poput prehlade), to može biti prvi znak karcinoma larinksa.

Bol ili nelagodnost u grlu koja traje i postaje sve izraženija, a ne reaguje na uobičajene terapije, zahteva pregled.

Teškoće pri gutanju hrane, tečnosti, pa čak i pljuvačke, mogu ukazivati na postojanje tumora ili druge prepreke u grlu.

Uporna ili trajna otečenost limfnih čvorova ili prisustvo kvržice na vratu može značiti da se maligne ćelije šire. Ovo je često jedan od prvih znakova koje pacijenti primete.

Bol koji se oseća u uhu, a nije posledica infekcije, može zapravo poticati iz grla i ukazivati na tumor.

Čak i najmanja količina krvi u pljuvački ili ispljuvku ne sme se zanemariti, jer može signalizirati unutrašnju iritaciju ili malignitet.

Neobjašnjeno mršavljenje, bez promene u ishrani ili fizičkoj aktivnosti, čest je znak mnogih karcinoma, uključujući i rak grla.

Uporna ili trajna otečenost limfnih čvorova ili prisustvo kvržice na vratu može značiti da se maligne ćelije šire Foto: Shutterstock

Zašto je rano otkrivanje važno?

Dr Marda naglašava da rano otkrivanje raka grla omogućava manje agresivne terapije, bolje stope preživljavanja i kvalitetniji život. Nažalost, većina ljudi simptome ignoriše, smatrajući ih bezazlenim infekcijama.

Kada posetiti lekara?

Ako bilo koji od navedenih simptoma traje duže od dve nedelje, potrebno je obratiti se ORL specijalisti. Rani pregled, uključujući snimanja i biopsiju, može potvrditi ili isključiti bolest.

Rak grla može ličiti na obične probleme sa grlom, ali ustrajni simptomi i neobične promene u telu nikada se ne smeju potceniti. Pravovremena reakcija i odlazak kod lekara mogu napraviti razliku između života i smrti.