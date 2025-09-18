Slušaj vest

Naučnici iz Finske i Velike Britanije otkrili su da skriveni bakterijski biofilmovi unutar arterijskih plakova mogu ostati neaktivni decenijama, zaštićeni od imunog sistema, sve dok ih virusna infekcija ili neki drugi spoljašnji okidač ne aktivira.

Jednom kada se probude, bakterije izazivaju upalu, pucaju arterijske plakove i uzrokuju blokade koje dovode do srčanog udara.

Srčani udari možda nisu samo uzrokovani holesterolom, već mogu biti izazvani skrivenim bakterijskim biofilmovima koji se probude nakon virusnih infekcija. Ovo otkriće bi moglo da transformiše prevenciju i lečenje, čak i da dovede do vakcina protiv srčanih bolesti.

Pionirska studija istraživača iz Finske i Velike Britanije prvi put je pokazala da infarkt miokarda može nastati usled zarazne bolesti.

Ovo otkriće dovodi u pitanje konvencionalno razumevanje patogeneze infarkta miokarda i otvara nove puteve za lečenje, dijagnostiku, pa čak i razvoj vakcina.

Virusna infekcija ili neki drugi spoljašnji okidač mogu aktivirati biofilm

Prema nedavno objavljenom istraživanju, infekcija može izazvati infarkt miokarda. Koristeći niz naprednih metodologija, istraživanje je otkrilo da kod koronarne arterijske bolesti, aterosklerotske plakove koji sadrže holesterol mogu sadržati želatinozan, asimptomatski biofilm koji bakterije formiraju tokom godina ili čak decenija.

Uspavane bakterije unutar biofilma ostaju zaštićene i od imunog sistema pacijenta i od antibiotika jer ne mogu da prodru kroz matricu biofilma.

Bakterije u biofilmu mogu dugo ostati uspavane i zaštićene od imunog sistema i antibiotika Foto: Shutterstock

Virusna infekcija ili neki drugi spoljašnji okidač mogu aktivirati biofilm, što dovodi do proliferacije bakterija i inflamatornog odgovora. Upala može izazvati rupturu fibroznog poklopca plaka, što rezultira stvaranjem tromba i na kraju infarktom miokarda.

Profesor Peka Karhunen, koji je vodio studiju, napominje da se do sada pretpostavljalo da događaje koji dovode do koronarne arterijske bolesti pokreće samo oksidovani lipoprotein niske gustine (LDL), koji telo prepoznaje kao stranu strukturu.

- Uključenost bakterija u koronarnu arterijsku bolest se dugo sumnjala, ali su nedostajali direktni i ubedljivi dokazi. Naša studija je pokazala prisustvo genetskog materijala – DNK – iz nekoliko oralnih bakterija unutar aterosklerotskih plakova - objašnjava Karhunen.

Nauka potvrđuje Nalazi su potvrđeni razvojem antitela koja su otkrila prisustvo biofilmova u arterijama. Kod infarkta miokarda uočene su bakterije oslobođene iz tih biofilmova, na koje je imuni sistem reagovao izazivajući upalu i pucanje plaka bogatog holesterolom.

Otvara se put ka vakcini protiv srčanog udara Ova zapažanja otvaraju put razvoju novih dijagnostičkih i terapijskih strategija za infarkt miokarda. Štaviše, ona unapređuju mogućnost prevencije koronarne arterijske bolesti i infarkta miokarda vakcinacijom.

Studiju su sproveli univerziteti u Tampereu i Ouluu, Finski institut za zdravlje i dobrobit i Univerzitet u Oksfordu.

Ovo otkriće otvara put u razvoju prevencije za srčani udar Foto: Shutterstock

Uzorci tkiva su dobijeni od osoba koje su preminule od iznenadne srčane smrti, kao i od pacijenata sa aterosklerozom koji su bili podvrgnuti operaciji čišćenja karotidnih i perifernih arterija.

Istraživanje je deo opsežnog projekta kardiovaskularnih istraživanja koji finansira EU, a u koji je uključeno 11 zemalja. Značajna sredstva su takođe obezbedile Finska fondacija za kardiovaskularna istraživanja i Fondacija Džejn i Atos Erko.