Dijabetes je složena bolest koja zahteva različite terapije, od lekova do injekcija insulina

Ukoliko roditelj ili brat ili sestra boluju od dijebetesa tipa 2, šanse da se razvije i kod vas značajno rastu. Ipak, uz promene životnih navika i redovne kontrole, možete da odložite ili čak sprečite pojavu bolesti.

Na tu temu govorio je dr Bumeš Tjagi, specijalista interne medicine i opšte prakse iz Shardacare, Health City, Noida (Indija), koji je izdvojio sedam ključnih stvari na koje bi svako ko ima porodičnu sklonost dijabetesu trebalo da obrati pažnju.

Upoznajte svoje faktore rizika

Genetika nije jedini razlog zbog koga se razvija dijabetes. Postoje i drugi faktori, kao što su višak kilograma, visok krvni pritisak, povišen holesterol i fizička neaktivnost. Rizik je veći i kod osoba starijih od 40 godina, kao i kod pojedinih etničkih grupa (npr. azijskog, afričkog ili latino porekla).

Preventivni pregledi su od presudne važnosti, jer predijabetes često nema nikakve simptome Foto: Shutterstock

Redovno kontrolišite šećer u krvi

Preventivni pregledi su od presudne važnosti, jer predijabetes često nema nikakve simptome. Analize kao što su šećer u krvi natašte ili HbA1c test mogu da pokažu prve znake poremećaja, pre nego što se razvije bolest. Što ranije saznate, pre ćete moći da reagujete.

Uravnotežena ishrana je najvažnija

Ono što unosite svakodnevno ima ogroman uticaj na prevenciju. Preporuke su:

Birajte integralne žitarice umesto belog hleba i testenina,

umesto belog hleba i testenina, Jedite što više povrća i voća sa niskim glikemijskim indeksom (bobičasto voće, jabuke),

sa niskim glikemijskim indeksom (bobičasto voće, jabuke), Unosite nemasne proteine : ribu, piletinu, sočivo, pasulj,

: ribu, piletinu, sočivo, pasulj, Koristite zdrave masti iz orašastih plodova, semenki i maslinovog ulja,

Izbegavajte gazirane i zaslađene napitke, prerađenu hranu i pržene specijalitete. Budite fizički aktivni

Vežbanje ne samo da pomaže u održavanju zdrave telesne težine već i poboljšava osetljivost na insulin. Cilj je najmanje 150 minuta umerenih aktivnosti nedeljno, poput brzog hodanja, vožnje bicikla ili plivanja, uz dva treninga snage nedeljno. Čak i male promene, poput penjanja uz stepenice ili šetnje posle obroka, donose korist.

Vežbanje je podjednako važno kao i zdrava ishrana Foto: Shutterstock

Održavajte zdravu težinu

Posebno je opasan višak masnoće u predelu stomaka, jer je direktno povezan sa tipom 2 dijabetesa. Gubitak od samo 5-7 odsto telesne težine može značajno da smanji rizik, ukoliko imate višak kilograma.

Kontrolišite stres i spavajte dovoljno

Dugotrajan stres i loš san negativno utiču na hormone koji regulišu šećer u krvi. Pokušajte tehnike opuštanja, meditaciju, molitvu, jogu, duboko disanje i obezbedite 7 do 8 sati kvalitetnog sna svake noći.

Ne ignorišite simptome kao što su učestalo mokrenje, stalna žeđ, umor, neobjašnjiv gubitak težine ili zamućen vid Foto: Shutterstock

Ne ignorišite upozoravajuće znake

Simptomi kao što su učestalo mokrenje, stalna žeđ, umor, neobjašnjiv gubitak težine ili zamućen vid ne smeju da se ignorišu. Ako ih primetite, obavezno se javite lekaru.

