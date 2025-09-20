Slušaj vest

Veštačka inteligencija uskoro bi mogla da promeni način na koji lekari otkrivaju bolesti srca. Novi algoritam pokazao je da iz jednog običnog EKG zapisa može da prepozna suptilne promene koje nagoveštavaju buduće probleme sa srčanim zaliscima i to godinama pre nego što se pojave prvi simptomi.

Istraživanje, objavljeno u European Heart Journal, sproveli su stručnjaci sa Imperial koledža u Londonu, tamošnjeg kliničkog centra, kao i kolege iz Kine i SAD. Rezultati pokazuju da algoritam može da predvidi kod kojih pacijenata će doći do vraćanja krvi na mitralnom, trikuspidnom ili aortnom zalisku, oboljenja poznatih kao regurgitacija. Preciznost se kretala od 69 do 79 odsto, a oni koje je algoritam označio kao "visokorizične" imali su i do deset puta veću verovatnoću da razviju bolest u narednim godinama.

Preko 1.500 operacija godišnje Za Srbiju se procenjuje prevalencija kalcifikovane aortne valvularne bolesti (bolesti zalistaka) od oko 492,9 na 100.000 stanovnika, što sugeriše značajan broj obolelih, a preko 1.500 operacija na zaliscima godišnje govori o tome da problem zahteva veću pažnju.

Zašto je to važno?

Bolesti zalistaka pogađaju oko 41 milion ljudi u svetu, uključujući oko milion i po stanovnika Velike Britanije. Kada napreduju, mogu da dovedu do srčane slabosti, čestih hospitalizacija pa i smrtnog ishoda. Problem je što simptomi, poput zamaranja, vrtoglavice, ubrzanog rada srca ili nedostatka daha, često liče na druge tegobe, pa pacijenti ostaju bez dijagnoze sve dok bolest već ne uznapreduje.

Pacijenti često ostaju bez dijagnoze sve dok bolest već ne uznapreduje Foto: Shutterstock

- Naša srce je izuzetno složen organ, ali o njemu retko razmišljamo dok ne počnu problemi. Kada se simptomi i vidljive promene pojave, često je već kasno da se nešto značajno preduzme. AI nam sada daje mogućnost da te prve znakove otkrijemo mnogo ranije i pružimo ljudima pomoć pre nego što bolest ugrozi njihov život - objašnjava dr Arunašis Sau, kardiolog i jedan od autora studije.

Kako funkcioniše algoritam?

Naučnici su koristili skoro milion EKG i ultrazvučnih snimaka srca od više od 400.000 pacijenata u Kini. Na tim podacima trenirali su algoritam, a zatim ga testirali na dodatnih 34.000 pacijenata u SAD. Pokazalo se da AI jednako dobro radi i u različitim zdravstvenim sistemima i među etnički raznovrsnim populacijama.

- AI ima ogroman potencijal da unapredi medicinu, ali su za to potrebni ogromne grupe podataka. Naše istraživanje pokazuje koliko međunarodna saradnja u ovoj oblasti može da pruži koristi - naglasio je dr Fu Siong Ng, kardiolog iz Imperial koledža u Londonu.

Naučnici su koristili skoro milion EKG i ultrazvučnih snimaka srca Foto: Shutterstock

Šta dalje?

Ova studija nastavlja raniji rad istog tima, koji je već razvio AI model AIRE za procenu rizika od bolesti srca na osnovu EKG-a. Planirano je da se tokom 2025. godine krene u testiranje AIRE sistema u britanskim bolnicama, kako bi se proverila korist u svakodnevnoj praksi. Cilj je da se na vreme otkriju pacijenti kojima preti ozbiljan poremećaj rada srca i da dobiju adekvatnu terapiju pre nego što dođe do komplikacija.