Slušaj vest

U Valjevu je zabeležena koncentracija od 1.500 polenovih zrna ambrozije po kubnom metru, u Beogradu preko hiljadu, a samo par desetina je dovoljno da izazove alergijsku reakciju. Iz Nacionalnog udruženja Alergija i ja upozoravaju da je ambrozija jedan od najjačih alergena na svetu, da je uzročnik preko 50 odsto svih polenskih alergija, ali da se o njenoj koncentraciji mora razmišljati na vreme.

- Ovih dana su nam puna usta polena ambrozije, ali i nos, oči i grlo. Koncentracije polena su višestruko veće od dozvoljene, a to utiče ne samo na pacijente sa alergijskim i respiratornim problemima, već i na sve osetljive kategorije. Mi iz udruženja Alergija i ja na vreme zagovaramo uništavanje ovog korova i predlažemo konkretne akcije, ali do sada smo uglavnom bili usamljeni - kaže na Instagram nalogu udruženja njihova predsednica Snežana Šundić Vardić.

Najbolji način za suzbijanje ambrozije je mehanički - čupati je kao mladu biljku pre cvetanja Foto: Profimedia

Avgust i septembar su najteži meseci za sve one koji imaju alergiju na ambroziju. Ova biljka proizvodi ogroman broj polenskih zrna, a dovoljno je samo 20 u kubnom metru vazduha da izazove ozbiljne alergijske simptome, dodaje. Visoke temperature i suša pomažu njenom širenju, ali najviše zapušteno zemljište i nepreduzimanje mera za njeno uklanjanje.

Glavni simptomi *kijanje

*svrab i začepljenje nosa

*bistri sekret iz nosa

*suzne i crvene oči

*grebuckanje u grlu

*kašalj i otežano disanje

*crveni pečati na koži (ređe)

- Ako imate kijanje, otežano disanje, svrab nosa, očiju, grebanje u grlu, najverovatnije je da imate alergiju na ambroziju, ukoliko se to dešava, odnosno ponavlja u ovom periodu godine. Međutim, važno je da se ne oslanjate samo na pretpostavke. Poseta izabranom lekaru i alergologu uz laboratorijsku dijagnostikuje prvi korak ka razumevanju vašeg zdravstvenog stanja i dobijanju prave terapije - savetuje Snežana.

Šta sada možemo sada da uradimo?

Iz udruženja savetuju da ipak ne dozvolite da vam ambrozija ukrade jesen. Zato je važno da se zaštitite koliko možete:

Češće perite kosu i odeću Foto: Shutterstock

pratite izveštaje o koncentraciji polena

češće perite kosu i odeću

zatvarajte prozore, pogotovo noću i do podneva

održavajte i ličnu i kućnu higijenu (ne zaboravite na kućne ljubimce)

nosite masku i naočare za sunce

koristite terapiju koju vam je preporučio lekar