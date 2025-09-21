Zabeležena najveća koncentracija polena ambrozije ikad: Kako znati da ste alergični baš na ovu biljku?
U Valjevu je zabeležena koncentracija od 1.500 polenovih zrna ambrozije po kubnom metru, u Beogradu preko hiljadu, a samo par desetina je dovoljno da izazove alergijsku reakciju. Iz Nacionalnog udruženja Alergija i ja upozoravaju da je ambrozija jedan od najjačih alergena na svetu, da je uzročnik preko 50 odsto svih polenskih alergija, ali da se o njenoj koncentraciji mora razmišljati na vreme.
- Ovih dana su nam puna usta polena ambrozije, ali i nos, oči i grlo. Koncentracije polena su višestruko veće od dozvoljene, a to utiče ne samo na pacijente sa alergijskim i respiratornim problemima, već i na sve osetljive kategorije. Mi iz udruženja Alergija i ja na vreme zagovaramo uništavanje ovog korova i predlažemo konkretne akcije, ali do sada smo uglavnom bili usamljeni - kaže na Instagram nalogu udruženja njihova predsednica Snežana Šundić Vardić.
Avgust i septembar su najteži meseci za sve one koji imaju alergiju na ambroziju. Ova biljka proizvodi ogroman broj polenskih zrna, a dovoljno je samo 20 u kubnom metru vazduha da izazove ozbiljne alergijske simptome, dodaje. Visoke temperature i suša pomažu njenom širenju, ali najviše zapušteno zemljište i nepreduzimanje mera za njeno uklanjanje.
*kijanje
*svrab i začepljenje nosa
*bistri sekret iz nosa
*suzne i crvene oči
*grebuckanje u grlu
*kašalj i otežano disanje
*crveni pečati na koži (ređe)
- Ako imate kijanje, otežano disanje, svrab nosa, očiju, grebanje u grlu, najverovatnije je da imate alergiju na ambroziju, ukoliko se to dešava, odnosno ponavlja u ovom periodu godine. Međutim, važno je da se ne oslanjate samo na pretpostavke. Poseta izabranom lekaru i alergologu uz laboratorijsku dijagnostikuje prvi korak ka razumevanju vašeg zdravstvenog stanja i dobijanju prave terapije - savetuje Snežana.
Šta sada možemo sada da uradimo?
Iz udruženja savetuju da ipak ne dozvolite da vam ambrozija ukrade jesen. Zato je važno da se zaštitite koliko možete:
- pratite izveštaje o koncentraciji polena
češće perite kosu i odeću
zatvarajte prozore, pogotovo noću i do podneva
održavajte i ličnu i kućnu higijenu (ne zaboravite na kućne ljubimce)
nosite masku i naočare za sunce
koristite terapiju koju vam je preporučio lekar
- I jedan mali podsetnik za kraj. U novembru posetite alergologa, jer je to pravo vreme za započinjanje imunoterapije - savetuje Snežana Šundić Vardić.
Od nesanice do stigme: Nevidljivu borbu osoba sa atopijskim ekcemom otkriva predsednica udruženja "Alergija i ja"