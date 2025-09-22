Slušaj vest

Studiju su vodili istraživači sa Univerziteta u Lajpcigu u Nemačkoj i Univerziteta Šandong u Kini, a identifikovali su da je ćelijski receptor GPR133 (poznat i kao ADGRD1) od ključne važnosti za gustinu kostiju, posredstvom ćelija koje grade kost, takozvanih osteoblasta.

Ključan je jedan gen

Varijacije u genu GPR133 ranije su bile povezane sa gustinom kostiju, što je navelo istraživače da usmere pažnju na protein koji taj gen kodira.

Tim je sproveo testove na miševima kod kojih je gen bio ili uklonjen, ili se mogao aktivirati pomoću hemijske supstance AP503. U odsustvu gena GPR133, miševi su odrastali sa slabim kostima, što je ličilo na simptome osteoporoze. Međutim, kada je receptor bio prisutan i aktiviran AP503-om, proizvodnja i snaga kostiju su se poboljšale.

- Koristeći supstancu AP503, koja je tek nedavno identifikovana pomoću kompjuterski potpomognutog skrininga kao stimulator GPR133, uspeli smo da značajno povećamo snagu kostiju i kod zdravih i kod osteoporotičnih miševa - kaže biohemičarka Ines Libšer sa Univerziteta u Lajpcigu.

U ovim eksperimentima AP503 je delovao kao biološko dugme koje podstiče osteoblaste da rade intenzivnije. Istraživači su takođe pokazali da ova supstanca može da deluje u kombinaciji sa fizičkom aktivnošću, dodatno jačajući kosti.

Saznanje da je ćelijski receptor GPR133 ključna karika u očuvanju jačine kostiju kod miševa predstavlja važno otkriće. Iako su rezultati zasnovani na životinjskom modelu, osnovni procesi verovatno su slični i kod ljudi.

- Ako je ovaj receptor oštećen genetskim promenama, miševi pokazuju znake gubitka koštane mase već u ranom uzrastu – slično osteoporozi kod ljudi - kaže Libšer.

Novi tretmani mogli bi da se koriste za jačanje zdravih kostiju

Istraživači ističu da bi budući tretmani mogli da se koriste kako za jačanje kostiju koje su već zdrave, tako i za ponovno obnavljanje oslabljenih kostiju do pune snage – kao u slučajevima osteoporoze kod žena u menopauzi.

Na snagu kostiju zapravo utiče čitav niz faktora, što naučnicima ostavlja dosta prostora za pronalaženje metoda koje bi sprečavale razvoj problema poput osteoporoze i doprinosile zdravijem starenju.

Osteoporoza je ozbiljno stanje koje pogađa milione ljudi širom sveta. Iako dostupni tretmani mogu da uspore njen napredak, ne postoji način da se bolest preokrene ili izleči. Trenutne terapije takođe često nose rizik od neželjenih efekata (poput povećanog rizika od drugih bolesti) ili s vremenom gube na efikasnosti.

- Novo otkriveno paralelno jačanje kostiju ponovo naglašava ogroman potencijal koji ovaj receptor ima za medicinske primene u starijoj populaciji - kaže Džulijen Leman, molekularni biolog sa Univerziteta u Lajpcigu.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Signal Transduction and Targeted Therapy.