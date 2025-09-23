Važno je da znate

Važno je da znate

Šumove na srcu bi uvek trebalo proveriti jer mogu ukazivati na bolest srca ili drugo zdravstveno stanje

Srčani šumovi su česti i ne moraju nužno značiti zdravstveni problem, posebno kod dece. Ipak, uvek bi ih trebalo proveriti jer mogu ukazivati na bolest srca ili drugo zdravstveno stanje.

Šta je srčani šum?

Kada srce kuca, zalisci se otvaraju i zatvaraju, omogućavajući protok krvi. Prilikom zatvaranja stvaraju se dva zvuka: „lub“ i „dub“. Ako se umesto toga čuje šuštanje ili strujanje, to se naziva srčani šum. To znači da krv nenormalno protiče preko srčanih zalistaka. Šum može značiti da postoji problem sa srcem, ali se javlja i kod potpuno zdravih ljudi (tzv. „bezopasni“ ili nevini šumovi).

Koliko su česti srčani šumovi?

Srčani šumovi su veoma česti. Zapravo, većina ljudi je imala srčani šum u nekom trenutku tokom detinjstva.

Da li postoje različite vrste šumova?

Šumovi se klasifikuju prema trenutku u otkucaju srca kada se javljaju:

Sistolički: nastaje kada se srčani mišić kontrahuje.

nastaje kada se srčani mišić kontrahuje. Dijastolički: javlja se kada se srčani mišić opušta.

javlja se kada se srčani mišić opušta. Kontinuirani: čuje se i tokom kontrakcije i tokom opuštanja srca.

Dijastolički i kontinuirani šumovi češće ukazuju na srčane bolesti. Međutim, svaki šum treba proceniti.

Šum nastaje zbog turbulentnog ili nenormalnog protoka krvi preko zalistaka Foto: Shutterstock

Koliko je glasan srčani šum?

Šum se ne može čuti golim uhom, već samo stetoskopom. Lekari šumove klasifikuju po jačini, na skali od jedan (jedva čujan, čak i sa stetoskopom) do šest (veoma glasan, čuje se i kada stetoskop ne pritiska kožu).

Šta uzrokuje srčani šum?

Šum nastaje zbog turbulentnog ili nenormalnog protoka krvi preko zalistaka.

Povećan protok krvi može izazvati bezopasni (fiziološki) šum, koji je čest u sledećim situacijama:

tokom detinjstva

prilikom vežbanja

nagli rast (pubertet)

trudnoća

prvih nekoliko dana nakon rođenja bebe

Ovi šumovi mogu nestajati i vraćati se, pojačavati kada srce brže kuca i često nestanu s vremenom – iako neki ostaju prisutni ceo život. Ne ukazuju na bolest srca.

Međutim, šumovi mogu biti znak i ozbiljnijih stanja, kao što su:

Anemija (manjak crvenih krvnih zrnaca) – menja viskoznost krvi; simptomi: slabost, umor.

menja viskoznost krvi; simptomi: slabost, umor. Karcinoidni sindrom – retki tumor koji luči hormone i može oštetiti srce; praćen bolom u stomaku, prolivom, gubitkom težine, niskim pritiskom.

retki tumor koji luči hormone i može oštetiti srce; praćen bolom u stomaku, prolivom, gubitkom težine, niskim pritiskom. Kongenitalna srčana mana – urođene anomalije (npr. rupa u srcu, Fallot-ova tetralogija).

urođene anomalije (npr. rupa u srcu, Fallot-ova tetralogija). Endokarditis – infekcija srčanih zalistaka; simptomi: povišena temperatura, jeza, osip, bol u grlu.

infekcija srčanih zalistaka; simptomi: povišena temperatura, jeza, osip, bol u grlu. Bolesti srčanih zalistaka – zalisci se ne otvaraju/zatvaraju pravilno (stenoza, regurgitacija); simptomi: otok nogu, palpitacije, gušenje, pritisak u grudima.

zalisci se ne otvaraju/zatvaraju pravilno (stenoza, regurgitacija); simptomi: otok nogu, palpitacije, gušenje, pritisak u grudima. Hipertireoza – preaktivna štitasta žlezda; simptomi: anksioznost, ubrzan puls, mršavljenje.

preaktivna štitasta žlezda; simptomi: anksioznost, ubrzan puls, mršavljenje. Hipertrofična kardiomiopatija – srčani mišić postaje zadebljan/krut; simptomi: nesvestica, bol u grudima, palpitacije, kratak dah.

U zavisnosti od uzroka, mogu se javiti sledeći simpotmi. kratak dah, stezanje i bol u grudima, nesvestica, slabost Foto: Shutterstock

Koji su simptomi srčanog šuma?

Mnogi šumovi ne izazivaju nikakve simptome i otkrivaju se slučajno.

U zavisnosti od uzroka, mogu se javiti:

plavičasta koža

hroničan kašalj

palpitacije

bol ili stezanje u grudima

kratak dah

nesvestica ili slabost Kako se dijagnostikuje srčani šum?

Lekar sluša srce stetoskopom, obraćajući pažnju na:

da li se čuje normalno „lub-dub“ ili šum

visinu tona

ritam

vreme javljanja

jačinu

Pacijent može biti zamoljen da: stisne pesnice, sedne, čučne, naglo ustane ili legne – dok lekar sluša promene zvuka.

Koje testove mogu uraditi?

Ako lekar čuje šum, mogu se uraditi dodatne analize i pregled kardiologa:

Rendgen grudnog koša – prikazuje strukturu srca.

prikazuje strukturu srca. Ehokardiogram (ultrazvuk srca) – daje slike zalistaka i komora, procenjuje rad srca. Može biti preko grudnog koša ili kroz jednjak (daje detaljniju sliku).

– daje slike zalistaka i komora, procenjuje rad srca. Može biti preko grudnog koša ili kroz jednjak (daje detaljniju sliku). Elektrokardiogram (EKG) – meri električnu aktivnost srca, bezbolno.

Elektrokardiogram (EKG) – meri električnu aktivnost srca, bezbolno Foto: Shutterstock

Kako se leči srčani šum?

Mnogi šumovi ne zahtevaju terapiju i nisu opasni.

Ako su posledica bolesti, terapija može uključivati:

lekove (npr. gvožđe kod anemije, lekove za usporavanje rada štitne žlezde)

hiruršku intervenciju – korekciju ili zamenu zalistaka Kakva je prognoza za osobe sa srčanim šumom?

Prognoza zavisi od uzroka šuma. Deca često prerastu šumove iz detinjstva, a šumovi u trudnoći obično nestaju nakon porođaja. Međutim, šumovi povezani sa srčanim bolestima zahtevaju medicinsko lečenje.

Kako možete sprečiti srčane šumove?

Srčani šumovi se ne mogu sprečiti. Ipak, ozbiljne probleme izazvane srčanim bolestima moguće je izbeći redovnim pregledima srca.

Kada bi trebalo da se obratite lekaru?

Potražite medicinsku pomoć ako imate bilo koji od znakova srčanog problema, uključujući: