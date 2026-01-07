Bakterije i gljivice iz usta ako se ne uklanjaju redovno mogu da izazovu rak pankreasa

Slušaj vest

Odavno je poznato da prisustvo štetnih bakterija i gljivica u ustima čini vas podložnijim bolestima poput raka, ali nova studija tačno utvrđuje koje bakterije i gljivice povećavaju rizik. Naučnici sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Njujorku otkrili su da se štetni mikroorganizmi iz usta mogu transportovati do pankreasa putem pljuvačke, povećavajući rizik od razvoja raka pankreasa.

- Jasnije je nego ikad da pranje zuba i korišćenje konca za zube ne samo da mogu sprečiti parodontopatiju, već mogu i zaštititi od raka - napisao je dr Richard Hayes, stručnjak za javno zdravlje i koautor studije, u časopisu JAMA Oncology.

Koje bakterije i gljivice u ustima povećavaju rizik?

Studija je obuhvatila 122.000 ljudi i identifikovala je tri oralne parodontalne bakterije, 20 dodatnih bakterija i četiri vrste gljivica. Tokom osam godina, naučnici su pratili koje vrste bakterija i gljivica su povezane sa povećanom učestalošću jednog od najsmrtonosnijih oblika raka.

Podaci su prikupljeni iz dve velike studije sprovedene u Sjedinjenim Državama: Američkog društva za borbu protiv raka, studije prevencije raka II (Nutrition Cohort) i studije skrininga raka prostate, pluća, kolorektalnog raka i jajnika (Prostate, Plumbs, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial).

Učesnici su dali oralne uzorke nakon ispiranja tečnosti za ispiranje usta, a oni kojima je dijagnostikovan rak pankreasa tokom praćenja su naknadno identifikovani. Od 122.000 učesnika, 445 je razvilo rak pankreasa, a upoređeni su sa 445 ljudi koji nisu imali bolest.

Prosečna starost svih 890 učesnika bila je 67 godina, a 53,3 odsto su bili muškarci.

edovno pranje zuba i korišćenje konca čuva oralno zdravlje i smanjuje rizik od bolesti srca. Foto: Shuterstock

Bakterije povezane sa rakom pankerasa Oralne parodontalne bakterije – P. gingivalis, E. nodatum i P. micra – bile su povezane sa povećanim rizikom od raka pankreasa, zaključili su autori.

Analiza celokupnog oralnog mikrobioma otkrila je osam bakterija povezanih sa smanjenim rizikom od raka pankreasa i 13 bakterija povezanih sa povećanim rizikom.

Jedna vrsta gljivica, poznata kao Kandida, posebno je izdvojena kao povezana sa povećanim rizikom od raka pankreasa.

Zaključak

Stoga su autori zaključili da su „oralne bakterije i gljivice značajni faktori rizika za razvoj raka pankreasa“.

Ovi nalazi bi mogli pomoći onkolozima da identifikuju ljude sa visokim rizikom od razvoja raka pankreasa u budućnosti, što bi im omogućilo da razviju personalizovane planove prevencije.

Rak pankreasa ima jednu od najnižih stopa preživljavanja od svih vrsta raka, uglavnom zato što se često dijagnostikuje u kasnoj fazi zbog veoma nejasnih simptoma.

Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), simptomi uključuju:

žuticu (žutilo kože i beonjača očiju)

svrab kože

tamniji urin i svetliju stolicu

gubitak apetita

neobjašnjiv gubitak težine

umor i nedostatak energije

groznicu

digestivni simptomi uključuju mučninu, dijareju ili zatvor, kao i bol u gornjem delu stomaka i leđa, koji se može pojačati nakon jela, pri ležanju ili savijanju napred.

nadimanje i gorušicu