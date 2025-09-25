Kod Pancoast tumora bol je najintenzivniji noću, prisutan u mirovanju i nije vezan za pokrete zgloba

Prim. dr Tatjana Radosavljević, pneumoftiziolog, objašnjava kako i zašto se rak pluća ponekad "prerušava" u bol u ramenu – i zašto to ne treba zanemariti.

Neobičan simptom: kada rame "ukazuje" na problem s plućima

Simptomi raka pluća variraju u zavisnosti od mesta nastanka tumora, njegove veličine, širenja i prisustva metastaza. Uglavnom se bolest otkrije u poodmakloj fazi, često slučajno – tokom rutinskih pregleda.

Pored klasičnih simptoma poput hroničnog kašlja, iskašljavanja, krvi u ispljuvku, otežanog disanja, bolova u grudima, promuklosti i umora – jedan od ranih znakova može biti i bol u ramenu, uzrokovan rastom tumora u gornjem delu pluća.

- Kada se pacijent javi s bolom u ramenu, retko ko pomisli na karcinom pluća. Umesto toga, često se upućuju na fizikalnu terapiju i izgubi se dragoceno vreme - upozorava dr Radosavljević na Svetski dan pluća, koji se svake godine obeležava 25. septembra kako bi se podigla svest o značaju očuvanja zdravlja ovog vitalnog organa.

Prema rečima naše sagovornice jedan od specifičnih oblika raka koji se manifestuje bolom u ramenu je Pancoast tumor – vrstanemikrocelularnog karcinomakoji zahvata vrh pluća i širi se ka okolnom koštanom i nervnom tkivu.

- Zbog svoje lokacije, ovaj tumor ne izaziva uvek tipične simptome raka pluća, poput upornog kašlja ili otežanog disanja. A upravo jedan od simptoma može biti i bol u ramenu (tzv. Pancoast tumor) jer zahvata plućni parenhim (čine ga alveole, alveolarni kanali i respiratorne bronhije) i koštano tkivo u blizini ramena. Pancoast tumor zbog svoje lokacije ne izaziva uvek tipične simptome raka pluća poput upornog kašlja, iskašljavanja krvi i nedostatka daha.

Kako prepoznati da bol u ramenu ima ozbiljniji uzrok?

– Kod Pancoast tumora, bol se percipira kao da dolazi iz ramena, ali njegov pravi izvor je u plućnom tkivu. Razlikuje se od bolova izazvanih povredama ili degenerativnim promenama po tome što je najintenzivniji noću, prisutan u mirovanju i nije vezan za pokrete zgloba - objašnjava dr Radosavljević.

Kod Pancoast tumora bol se percipira kao da dolazi iz ramena, ali njegov pravi izvor je u plućnom tkivu Foto: Shutterstock

Pošto Pancoast tumor ne izaziva klasične simptome raka pluća, može doći do kašnjenja u otkrivanju ovih tumora. U mnogim slučajevima, jasna dijagnoza se ne postavlja dok se rak ne proširi na obližnje živce i krvne sudove. Pankostovi tumori su dobili ime po radiologu koji ih je prvi opisao početkom 20. veka. Drugi naziv za Pankostov tumor je tumor gornjeg sulkusa.

Tri glavne vrste raka pluća

Rak pluća deli se na:

* Karcinom skvamoznih ćelija

* Mikrocelularni karcinom

Prema brzini širenja i biološkom ponašanju, osnovna podela je na:

* Mikrocelularni rak pluća – najagresivniji oblik, brzo metastazira i ima visok maligni potencijal.

* Nemikrocelularni karcinom – nešto sporije napreduje, a uključuje adenokarcinom i planocelularni karcinom.

Pancoastovi tumori su retki, čineći manje od 5% svih tumora pluća Foto: Shutterstock

– Ove vrste raka rastu i šire se na različite načine i imaju različite mogućnosti lečenja. Mikrocelularni karcinom je najagresivnija i najbrže rastuća vrsta karcinoma pluća s velikim malignim potencijalom i jako brzim metastaziranjem u okolne i udaljene organe i tkiva. Nemikrocelularni karcinomi, kojima pripadaju adenokarcinom i planocelularni karcinom, kao i neke od kombinacija ove dve grupe, mogu po biološkom ponašanji biti manje agresivne – navodi doktorka.

Najagresivniji oblik Sitnoćelijski ili mikrocelularni karcinom pluća je jedan od najagresivnijih oblika raka. Kasno se otkriva i, u velikoj većini slučajeva, pacijenti nemaju skoro nikakve simptome, sve dok bolest ne uznapreduje.

Dijagnostika: kako se otkriva rak pluća

Detaljni podaci i klinički pregled su prvi koraci u postavljanju dijagnoze. Potom se radi obavezan rendgenski snimak pluća, na kome, u slučaju raka, postoje promene u vidu zasenčenja.

– Pluća treba snimiti kod svakog kašlja koji traje duže od dve nedelje, kao i kod bolnog ramena. Skener pluća, tzv. CT pluća, daje informacije o veličini, položaju i odnosu tumora s drugim organima. Uobičajeno je da se ovaj snimak radi sa kontrastom, a važan je podatak da li postoje uvećane limfne žlezde. Rade se i citološki pregledi ispljuvka, kao i laboratorijske analize na tumorske markere. To sve pomaže da se proceni stadijum bolesti.

Ako se sumnja na postojanje metastaza, rade se i skenerski pregledi glave i trbuha.

– Ipak najpreciznija dijagnostička procedura je biopsija pluća, biopsija plućne maramice ili torakoskopija. Torakoskopija je minimalno invazivna hirurška metoda tokom koje se istovremeno postavlja dijagnoza i, ako ima potrebe, uzima se uzorak tkiva, uklanjaju se tumori i/ili limfne žlezde – objašnjava naša sagovornica i dodaje:

- Po postavljanju dijagnoze određuje se stadijum bolesti.

Cilj inovativnih terapija je da se karcinom pluća pretvori u hroničnu bolest, kao što je to, na primer astma, dakle bolest sa kojom će moći da se živi Foto: Shutterstock

Skrining će promeniti poražavajuću statistiku Od raka pluća u Srbiji svake godine oboli gotovo 7.000, a umre više od 5.000 ljudi. Dobra vest je da je Srbija prva zemlja na zapadnom Balkanu koja je uvela organizovani skrining na rak pluća, što stručnjaci ističu kao izuzetan korak ka promeni ove poražavajuće statistike.

Imunoterapija – nada u lečenje u kasnom stadijumu

Šanse za uspešno izlečenje su decenijama unazad imali samo pacijenti kojima se bolest otkrije u ranoj fazi i koji su operisani, a u poslednjih 15 godina situacija se menja pojavom persolizovane ili precizne terapije, molekularne-biološke terapije i najnovije imunološke terapije.