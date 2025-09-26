Američko udruženje za srce (AHA) preporučuje da bi sve osobe starije od 20 godina trebalo da testiraju nivo holesterola u krvi na svake četiri do šest godina, osim ako već nemaju istoriju bolesti srca ili faktore rizika za povišen holesterol. Lekar može preporučiti češće testiranje u srednjem dobu, jer tada raste i ukupni rizik od srčanih oboljenja.

Evo šta analiza pokazuje:

- Ukupan holesterol u krvi - Zamislite ovo kao svoj ukupni „rezultat“. Ovaj broj dobija se izračunavanjem sabiranjem HDL i LDL nivoa, uz dodatak 20 procenata nivoa triglicerida, navodi AHA.

Iako zvanične smernice kažu da je ukupan holesterol ispod 200 miligrama po decilitru (mg/dL) „poželjan“, a sve iznad 239 mg/dL „visok“, ovaj broj je manje značajan nego što izgleda, kaže dr Barbara Roberts. Ona dodaje da je važniji odnos dobrog i lošeg holesterola.

- HDL holesterol - Ovaj broj je poželjno da bude viši, jer je visok HDL povezan sa dobrim zdravljem srca. Nivo HDL-a od 60 mg/dL ili više pruža zaštitu od srčanih bolesti, navodi Klinika Klivlend. Nasuprot tome, nivo ispod 40 mg/dL kod muškaraca i ispod 50 mg/dL kod žena ne pruža zaštitu i može biti štetan.

- LDL holesterol - LDL manji od 100 mg/dL smatra se idealnim; opseg od 100 do 159 mg/dL je granično visok, a sve iznad 159 mg/dL spada u rizičnu zonu, prema Klinici Klivlend.

- Trigliceridi - Normalni nivoi triglicerida variraju u zavisnosti od godina i pola, navodi AHA. Faktori rizika za povišene trigliceride uključuju dijabetes, gojaznost, fizičku neaktivnost, prekomerno konzumiranje alkohola i ishranu bogatu šećerom, prerađenim namirnicama i zasićenim mastima. Normalan nivo je ispod 150 mg/dL; ako je nivo blizu 200 mg/dL, to se smatra blago povišenim; sve iznad 200 mg/dL je umereno povišeno, prema Klinici Klivlend. Nivo triglicerida od 500 mg/dL ili više smatra se opasno visokim i značajno povećava rizik od pankreatitisa i kardiovaskularnih bolesti.