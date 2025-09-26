Znak upozorenja na visok holesterol pojavljuje se kad zahladi: Ne ignorišite ga – može biti opasan
Povišen holesterol često prolazi neprimećeno jer sam po sebi ne izaziva tegobe. Međutim, ako se ne leči, može dovesti do ozbiljnih i potencijalno smrtonosnih posledica. Zato je važno obratiti pažnju na moguće signale koje telo šalje.
Iako prisustvo simptoma ne znači nužno da imate visok holesterol, preporuka je da zakažete pregled kod lekara ako ih primetite, kako bi se otkrio pravi uzrok.
Na TikTok nalogu @perfect_wellness nedavno su izdvojena „četiri znaka da možda imate visok holesterol, a da to ni ne znate“. Jedan od njih posebno se često zanemaruje tokom meseci kada padnu temperature.
Naime, smanjen protok krvi zbog začepljenih arterija može dovesti do toga da vam ruke i stopala budu hladni, navedeno je u postu.
Ovaj simptom se lako može pripisati spoljašnjoj hladnoći, pa ljudi često ne pomisle da bi mogao biti povezan sa zdravljem krvnih sudova.
Prema navodima britanskog NHS-a, povišen holesterol povećava rizik od razvoja periferne arterijske bolesti – stanja kod kojeg masne naslage u arterijama smanjuju dotok krvi u mišiće nogu.
Američko udruženje za srce (AHA) preporučuje da bi sve osobe starije od 20 godina trebalo da testiraju nivo holesterola u krvi na svake četiri do šest godina, osim ako već nemaju istoriju bolesti srca ili faktore rizika za povišen holesterol. Lekar može preporučiti češće testiranje u srednjem dobu, jer tada raste i ukupni rizik od srčanih oboljenja.
Evo šta analiza pokazuje:
- Ukupan holesterol u krvi - Zamislite ovo kao svoj ukupni „rezultat“. Ovaj broj dobija se izračunavanjem sabiranjem HDL i LDL nivoa, uz dodatak 20 procenata nivoa triglicerida, navodi AHA.
Iako zvanične smernice kažu da je ukupan holesterol ispod 200 miligrama po decilitru (mg/dL) „poželjan“, a sve iznad 239 mg/dL „visok“, ovaj broj je manje značajan nego što izgleda, kaže dr Barbara Roberts. Ona dodaje da je važniji odnos dobrog i lošeg holesterola.
- HDL holesterol - Ovaj broj je poželjno da bude viši, jer je visok HDL povezan sa dobrim zdravljem srca. Nivo HDL-a od 60 mg/dL ili više pruža zaštitu od srčanih bolesti, navodi Klinika Klivlend. Nasuprot tome, nivo ispod 40 mg/dL kod muškaraca i ispod 50 mg/dL kod žena ne pruža zaštitu i može biti štetan.
- LDL holesterol - LDL manji od 100 mg/dL smatra se idealnim; opseg od 100 do 159 mg/dL je granično visok, a sve iznad 159 mg/dL spada u rizičnu zonu, prema Klinici Klivlend.
- Trigliceridi - Normalni nivoi triglicerida variraju u zavisnosti od godina i pola, navodi AHA. Faktori rizika za povišene trigliceride uključuju dijabetes, gojaznost, fizičku neaktivnost, prekomerno konzumiranje alkohola i ishranu bogatu šećerom, prerađenim namirnicama i zasićenim mastima. Normalan nivo je ispod 150 mg/dL; ako je nivo blizu 200 mg/dL, to se smatra blago povišenim; sve iznad 200 mg/dL je umereno povišeno, prema Klinici Klivlend. Nivo triglicerida od 500 mg/dL ili više smatra se opasno visokim i značajno povećava rizik od pankreatitisa i kardiovaskularnih bolesti.
Portal WebMD dodaje da periferna arterijska bolest može ograničiti i cirkulaciju u stopalima, što dovodi do osećaja hladnoće u ekstremitetima. Ako se ne leči, ovo stanje može napredovati u kritičnu ishemiju uda (CLI), kada je protok krvi ka nogama ozbiljno ograničen.
Tada koža na prstima stopala ili potkolenicama može postati hladna i utrnula. Ako primetite ovakve simptome, savetuje se da odmah pozovete lekara ili kontaktirate zdravstvenu službu.
Britanska fondacija za srce (British Heart Foundation) navodi i da osobe sa porodičnom hiperholesterolemijom – naslednim poremećajem koji uzrokuje visok holesterol – mogu imati i vidljive znake:
- otoke na zglobovima prstiju, kolenima ili Ahilovoj tetivi,
- male žute naslage kod unutrašnjeg ugla oka,
- ili bledobeli prsten oko šarenice.
Budući da visok holesterol uglavnom ne daje jasne simptome, jedini pouzdan način da saznate svoj nivo jeste testiranje. Ako se otkrije povišen holesterol, stručnjak će preporučiti dalje korake – najčešće promene u načinu ishrane i načinu života, a po potrebi i lekove.
Izvor: mirror.co.uk/zdravlje.kurir.rs
