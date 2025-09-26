Stručnjaci upozoravaju da se dijagnoza migrene neretko postavlja sa velikim kašnjenjem ili se uopšte ne postavi

Migrena predstavlja jedan od najčešćih neuroloških poremećaja koji nesrazmerno često pogađa žene u najproduktivnijim godinama života, onemogućavajući im da žive kvalitetan i produktivan život.

Uprkos svojoj učestalosti, ova bolest ostaje nedovoljno prepoznata i neadekvatno lečena, što često dovodi do razvoja hroničnih oblika sa komplikacijama koje je moguće prevenirati.

Prema podacima koje je jedna farmaceutska kompanija analizirala, migrena je vodeći uzrok invaliditeta među mladima i ženama. Više od 90 odsto pacijenata kaže da ova bolest negativno utiče na kvalitet njihovog života. Čak 86 odsto smatra da društvo i dalje ne shvata ozbiljnost migrene.

Migrenu u Srbiji ima gotovo 17% radne populacije

Podaci pokazuju da svaki sedmi zaposleni u Srbiji trpi od migrene – gotovo 17% radne populacije. Neretko, do prave dijagnoze prođu godine: za gotovo polovinu pacijenata, taj put traje više od tri godine. Sve to, u vremenu kada medicina već raspolaže savremenim preventivnim terapijama koje značajno ublažavaju simptome.



- Septembar je mesec posvećen migreni, a kao neurolog koji svakodnevno sluša o nevidljivom teretu migrene, moram da naglasim činjenicu - migrena nije samo bol - kaže dr Aleksandar Pantović iz Migrena Asocijacije Srbije i dodaje:

- To je kompleksan poremećaj neuroloških funkcija koji prekida karijere, remeti porodični život i tiho narušava kvalitet svakodnevnice.

Stručnjaci upozoravaju da se dijagnoza migrene neretko postavlja sa velikim kašnjenjem ili se uopšte ne postavi, što dovodi do toga da se pacijenti prepuštaju samolečenju.

- Osobe sa migrenom se bore bez jasnog pravca, dok vremenom povremen bol raste u svakodnevni - kaže dr Pantović.

Ako živite sa migrenom, potražite stručnu pomoć

Ovakvo stanje stvara začaran krug u kojem pacijenti, uglavnom žene u radnom uzrastu, postaju onesposobljeni za normalno funkcionisanje, što ima značajne posledice ne samo na njihov lični život već i na celokupnu produktivnost društva.

Ohrabrujuća vest je što u Srbiji postoje nove, savremene terapije migrene koje su specifično namenjene lečenju ovog neurološkog oboljenja i daju pozitivne ishode kod mnogih pacijenata.

- To nisu uobičajeni analgetici, to su na dokazima zasnovani lekovi koji ciljano i precizno deluju na molekule koji prenose bol. Pacijenti koji su nekada živeli u stalnom strahu od napada danas ponovo stiču kontrolu, produktivnost i dostojanstvo -naglašava je dr Pantović.

Neurološki stručnjaci pozivaju javnost da prepozna migrenu kao ozbiljnu neurološku bolest koja zaslužuje razumevanje, poštovanje i adekvatno lečenje. Istovremeno, pacijente ohrabruju da potraže stručnu pomoć umesto da pribegavaju samolečenju.

- Ako živite sa migrenom, potražite stručnu pomoć. Put samoinicijativnog lečenja je težak, a pritom nepotreban, jer efikasna medicinska rešenja postoje - poručuje dr Pantović.

Nacionalni simpozijum "Glavobolje kroz nauku i praksu"

Kao važan korak u širenju svesti i znanja o glavoboljama, 24. oktobra 2025. godine u Beogradu biće održan Nacionalni simpozijum "Glavobolje kroz nauku i praksu".

Simpozijum organizuju Klinika za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Nacionalno udruženje za glavobolje Srbije (NUGS) i Migrena Asocijacija Srbije. Učesnici će imati priliku da slušaju predavanja domaćih i istaknutih međunarodnih stručnjaka iz oblasti glavobolja.