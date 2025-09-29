Kako da efikasno sprečite širenje konjunktivitisa? Prepoznajte simptome i olakšajte tegobe na vreme
Konjunktivitis je upala konjunktive, spoljašnjeg providnog sloja oka. Poznat je i kao očni grip.
Uobičajeni simptomi su:
- crvenilo očiju
- otok konjunktive
- svrab
- osećaj težine
- iritacija
- suzenje
Žućkasti gnojni iscedak i/ili prateća groznica često ukazuju na bakterijsku infekciju.
Uobičajeni uzroci konjunktivitisa uključuju infekcije (viruse i bakterije), alergije i strana tela.
- Ponekad, autoimune bolesti takođe mogu izazvati ove simptome. Povezani nazalni simptomi (curenje iz nosa, svrab ili začepljen nos) ukazuju na alergijske uzroke - objašnjava pedijatar dr Niradž Gupta.
Većina vrsta konjunktivitisa može se širiti dodirivanjem očiju rukama. Takođe se može širiti kontaminiranim predmetima. Virusni konjunktivitis se takođe može širiti kapljičnim putem.
Kućna terapija za konjunktivitis
Postoji mnogo lekova koji se mogu uzimati bez recepta i koji se mogu uzimati tokom akutnih simptoma nakon konsultacije sa oftalmologom.
Iako je odlazak kod lekara na pregled uvek najbolja ideja, postoje neki koraci koje možete preduzeti kod kuće kako biste pomogli svom detetu da se nosi sa ovim neprijatnim stanjem.
- Koristite hladni oblog, posebno za alergije ili iritacije koje izazivaju crvenilo očiju.
- Stavite toplu, vlažnu krpu preko očiju na nekoliko minuta ako sumnjate na bakterijski uzrok.
- Izbegavajte dodirivanje očiju.
- Često perite ruke, posebno nakon nanošenja lekova na oči.
- Smanjite naprezanje očiju i vreme provedeno ispred ekrana.
- Koristite prigušeno osvetljenje i stvorite prijatno kućno okruženje.
- Adekvatan odmor podstiče oporavak.
- Prilikom izlaska, preporučljivo je nositi zaštitne naočare ili naočare za sunce.
- Povezani nazalni ili drugi simptomi treba da se leče na odgovarajući način pod vođstvom specijaliste.
Kako sprečiti širenje konjunktivitisa?
Konjunktivits se četo javlja i kod dece pa je tu potreban poseban oprez kako se infekcija ne bi prenosila. Pored toga što tražite od svoje dece da ne trljaju oči, postoji mnogo praktičnih koraka koje možete preduzeti kako biste bili sigurni da ga ne širite na druge, posebno na sebe.
- Menjajte jastučnice i čaršave svakog dana: Bakterije se lako šire kroz jastučnice i čaršave. Menjanje čaršava svakog dana osiguraće da ne dođete u kontakt sa ovom bakterijom.
- Koristite svež peškir svakog dana: Peškiri, posebno peškiri za lice, najbolje je menjati svakog dana kako bi se izbegla infekcija.
- Često perite ruke, posebno nakon dodirivanja zaraženih očiju: Bez obzira da li odvajate dečje ruke od očiju ili im stavljate kapi za oči, pranje ruku je obavezno.
- Takođe, obavezno operite ruke nakon dodirivanja ličnih predmeta, kao što su ćebad i peškiri. Pravilna higijena ruku je neophodna. Mala deca često koriste ove predmete za brisanje očiju ili ruku, što može proširiti infekciju.
- Pravilno odložite maramice: Iscedak iz očiju može biti veoma čest kod konjunktivitisa. Iako možete koristiti maramice za oči za isto, važno je da ih pažljivo odložite.
- Izbegavajte dodirivanje lica: Koliko god želite, veoma je važno da izbegavate dodirivanje lica, posebno očiju. Ovo je najbolji i najlakši način da sprečite širenje konjunktivitisa sa vašeg deteta na vas.
Izvor: ordinacija.vecernji.hr/zdravlje.kurir.rs