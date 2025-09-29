Slušaj vest

Konjunktivitis je upala konjunktive, spoljašnjeg providnog sloja oka. Poznat je i kao očni grip.

Uobičajeni simptomi su:

crvenilo očiju

otok konjunktive

svrab

osećaj težine

iritacija

suzenje

Žućkasti gnojni iscedak i/ili prateća groznica često ukazuju na bakterijsku infekciju.

Uobičajeni uzroci konjunktivitisa uključuju infekcije (viruse i bakterije), alergije i strana tela.

- Ponekad, autoimune bolesti takođe mogu izazvati ove simptome. Povezani nazalni simptomi (curenje iz nosa, svrab ili začepljen nos) ukazuju na alergijske uzroke - objašnjava pedijatar dr Niradž Gupta.

Kako se bolest širi? Većina vrsta konjunktivitisa može se širiti dodirivanjem očiju rukama. Takođe se može širiti kontaminiranim predmetima. Virusni konjunktivitis se takođe može širiti kapljičnim putem.

Izbegavajte dodirivanje očiju ukoliko imate konjunktivitis Foto: Shutterstock

Kućna terapija za konjunktivitis

Postoji mnogo lekova koji se mogu uzimati bez recepta i koji se mogu uzimati tokom akutnih simptoma nakon konsultacije sa oftalmologom.

Iako je odlazak kod lekara na pregled uvek najbolja ideja, postoje neki koraci koje možete preduzeti kod kuće kako biste pomogli svom detetu da se nosi sa ovim neprijatnim stanjem.

Koristite hladni oblog, posebno za alergije ili iritacije koje izazivaju crvenilo očiju.

Stavite toplu, vlažnu krpu preko očiju na nekoliko minuta ako sumnjate na bakterijski uzrok.

Izbegavajte dodirivanje očiju.

Često perite ruke, posebno nakon nanošenja lekova na oči.

Smanjite naprezanje očiju i vreme provedeno ispred ekrana.

Koristite prigušeno osvetljenje i stvorite prijatno kućno okruženje.

Adekvatan odmor podstiče oporavak.

Prilikom izlaska, preporučljivo je nositi zaštitne naočare ili naočare za sunce.

Povezani nazalni ili drugi simptomi treba da se leče na odgovarajući način pod vođstvom specijaliste.

Često perite ruke, posebno nakon dodirivanja zaraženih očiju Foto: Shutterstock

Kako sprečiti širenje konjunktivitisa?

Konjunktivits se četo javlja i kod dece pa je tu potreban poseban oprez kako se infekcija ne bi prenosila. Pored toga što tražite od svoje dece da ne trljaju oči, postoji mnogo praktičnih koraka koje možete preduzeti kako biste bili sigurni da ga ne širite na druge, posebno na sebe.