VAŽNO JE DA ZNATE

Edem može ukazivati na srčanu slabost jer kada srce ne pumpa efikasno

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) upozorava ljude da obrate pažnju na neprijatan simptom u nogama koji bi mogao ukazivati na potencijalno smrtonosan zdravstveni problem. Zdravstvena organizacija kaže da je otok nogu crvena zastavica za srčanu insuficijenciju (srčanu slabost).

Ovo stanje, poznato kao edem, može uticati i na stopala i zglobove, što otežava hodanje. Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), ovaj simptom se može poboljšati ujutru, ali „pogoršati kasnije tokom dana“.

Šta je srčana insuficijencija?

Srčana insuficijencija ili slabost srca javlja se kada srce ima poteškoća da efikasno cirkuliše krv po telu. Obično je to zbog toga što srce postaje preslabo ili previše kruto.

Srčana insuficijencija je dugoročno stanje koje se vremenom postepeno pogoršava. Obično se ne može izlečiti, ali simptomi se često mogu kontrolisati godinama, objasnila je NHS.

Srčana insuficijencija dovodi do povećanog krvnog pritiska u krvnim sudovima jer srce ne pumpa otkucaje tako efikasno kako bi trebalo. „Ovo povećanje pritiska istiskuje tečnost iz krvnih sudova u okolna tkiva, što dovodi do otoka ili edema“, objasnili su stručnjaci.

Edem može izgledati kao: otečeni ili natekli zglobovi, stopala ili noge

sjajna ili rastegnuta koža

promene boje kože, nelagodnost, ukočenost i udubljenja kada pritisnete kožu

Edem može izgledati kao otečeni ili natekli zglobovi, stopala ili noge Foto: Shuterrstock

Otok nogu može biti izazvan i sledećim faktorima: Dugotrajno stajanje ili sedenje u istom položaju

Prekomeran unos slane hrane

Gojaznost

Trudnoća

Uzimanje određenih lekova, uključujući: lekove za sniženje krvnog pritiska, kontraceptivne pilule, hormonsku terapiju, antidepresive, steroide

Povrede poput istegnuća ili uganuća

Ujed ili ubod insekta

Problemi sa bubrezima ili jetrom

Krvni ugrušak

Infekcija Ostali znaci srčane insuficijencije uključuju: Otežano disanje – ovo se može desiti nakon aktivnosti ili u mirovanju; može biti gore kada ležite, a možete se probuditi noću potrebom da uhvatite dah.

Umor – većinu vremena se možete osećati umorno i smatrati da je vežbanje iscrpljujuće

Osećaj vrtoglavice i nesvestice

Uporniji kašalj, koji može biti gori noću

Zviždanje

Naduven stomak

Gubitak apetita

Povećanje telesne težine ili gubitak težine

Zbunjenost

Brz otkucaj srca

Lupanje, treperenje ili nepravilan rad srca (palpitacije)

Neke osobe sa srčanom insuficijencijom mogu takođe patiti od osećaja depresije i anksioznosti.

Neke osobe sa srčanom insuficijencijom mogu osećati neobjašnjivo lupanje srca Foto: Shutterstock

Posetite svog lekara opšte prakse ako imate uporne ili postepeno pogoršavajuće simptome srčane insuficijencije, savetuje NHS.

Pozovite 194 za hitnu pomoć ili idite u najbliže odeljenje za hitne slučajeve što je pre moguće ako imate iznenadne ili veoma teške simptome.