Grejpfrut je citrusno voće poznato po osvežavajućem ukusu i visokom sadržaju vitamina C, ali može ometati dejstvo nekih lekova

Širom Engleske, oko 5,3 miliona ljudi je dobilo recepte za statine od svojih lekara opšte prakse za borbu protiv holesterola tokom 2023–24. godine. Ovo je rekordan nivo i predstavlja značajan porast u odnosu na prethodnu godinu.

Procjenjuje se da 7–8 miliona odraslih širom Velike Britanije uzima statine, što ih čini vitalnom komponentom u prevenciji srčanih bolesti. Međutim, jedan stručnjak je upozorio da svako u ovoj situaciji treba da izbegava grejpfrut.

- Iako zdrava ishrana donosi brojne koristi, sve promene treba uvoditi pažljivo, posebno kod osoba koje uzimaju lekove na recept, jer neke namirnice mogu ometati njihovo dejstvo - rekla je Dipa Kamdar, viši predavač farmaceutske prakse na Univerzitetu Kingston.

Što se tiče soka od grejpfruta, objasnila je da jetra koristi enzime citohrom P450 za razgradnju lekova na recept, ali hemijska jedinjenja u soku, furanokumarini, mogu blokirati ove enzime, što može dovesti do nakupljanja lekova u telu.

- Ovo uključuje ciklosporin, lek koji se često koristi za sprečavanje odbacivanja transplantiranog organa i upravljanje simptomima reumatoidnog artritisa i kožnih oboljenja kao što je psorijaza. Nagomilavanje ciklosporina može izazvati mnoge neželjene efekte, od blage mučnine i povraćanja do oštećenja bubrega i jetre.

Što se tiče lekova protiv holesterola, nastavila je:

- Statini, koji se često koriste za lečenje visokog nivoa holesterola i sprečavanje srčanih i moždanih udara, takođe mogu biti pod uticajem soka od grejpfruta putem istog mehanizma. Povećani nivoi statina u telu mogu povećati rizik od neželjenih efekata, uključujući razgradnju mišića, što je retko, ali ozbiljno.

Povišeni nivoi statina u organizmu mogu povećati rizik od neželjenih efekata Foto: Shutterstock

Drugi lekovi koji mogu da interaguju sa grejpfrutom

Mnogi drugi lekovi takođe mogu potencijalno da interaguju sa sokom od grejpfruta – uključujući amlodipin (uobičajeni lek za visok krvni pritisak) i sildenafil (lek za erektilnu disfunkciju). Ako uzimate bilo koji od ovih lekova na recept, najbolje je da razgovarate sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što popijete čak i male količine soka od grejpfruta. Možda je čak najbolje da ga potpuno izbegavate.

Sok od grejpfruta može uticati na neke statine i povećati rizik od neželjenih efekata. Lekar vam može savetovati da ga potpuno izbegavate ili da konzumirate samo male količine, upozorava NHS.

Možda će vam savetovati da izbegavate konzumiranje grejpfruta dok uzimate određene statine, jer to može povećati nivo lekova u krvi i rizik od neželjenih efekata.

Recimo, ne jedite i ne pijte grejpfrut ako uzimate simvastatin. Ako uzimate atorvastatin, možete piti grejpfrut i sok od grejpa, ali samo povremeno, i ne u velikim količinama. Ako uzimate drugu vrstu statina, grejpfrut se ne smatra problemom.

Zašto se ljudima prepisuju statini?

Statini pomažu u snižavanju nivoa holesterola u krvi. Ovo pomaže u smanjenju rizika od srčanih i cirkulatornih oboljenja, kao što su:

koronarno oboljenje srca i angina (bol i nelagodnost u grudima)

srčani udar

moždani udar