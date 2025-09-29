Slušaj vest

Jedan od najvećih neprijatelja srca je povišen krvni pritisak. Nazivaju ga „tihim ubicom“,jer se razvija neprimetno, bez simptoma, a vremenom može ozbiljno da ošteti krvne sudove, srce, mozak i bubrege. Zbog toga je redovno merenje pritiska i pridržavanje terapije ključ u prevenciji moždanog i srčanog udara.

- A kada je zdravlje u pitanju, apoteka je često prvo mesto na koje građani dođu po savet. Upravo tu farmaceuti imaju važnu ulogu, da smire, objasne, podsete koliko su zdrava ishrana, kretanje i redovne kontrole značajni, ali i da na vreme upute pacijenta kod lekara. Kako bi pacijenti imali dodatnu podršku, Farmaceutska komora Srbije razvila je uslugu savetnika za hipertenziju. Posebno obučeni farmaceuti pomažu obolelima da bolje razumeju svoju bolest i terapiju, pravilno mere pritisak kod kuće i primene zdrave životne navike. Njihove intervencije pokazale su da doprinose boljoj kontroli krvnog pritiska i smanjenju rizika od komplikacija – ističe Milena Milojević, magistra farmacije Farmaceutske komore Srbije.

Zdravlje srca počinje zdravim navikama

Najbližeg savetnika za hipertenziju lako može da se pronađe na sajtu Farmaceutske komore Srbije, u delu „Pronađi savetnika“ . Dovoljno je samo uneti grad ili opštinu, a sistem će pokazati u kojoj apoteci se može dobiti ovu uslugu.

- Zdravlje srca ne zavisi samo od lekova. Ono je u našim izborima i navikama, u tome koliko se krećemo, šta jedemo, da li kontrolišemo pritisak i koliko brinemo o sebi. A farmaceuti širom Srbije stoje građanima na raspolaganju kao dostupni savetnici i stručnjaci koji čuvaju zdravlje zajednice. Redovna fizička aktivnost od najmanje 30 minuta dnevno pomaže u održavanju normalnog krvnog pritiska i telesne mase, dok prestanak pušenja i umeren unos alkohola dodatno štite krvne sudove i srce. Kontrola telesne mase i nivoa šećera u krvi posebno su važni, jer gojaznost i dijabetes višestruko povećavaju rizik od bolesti srca. Ne treba zaboraviti ni upravljanje stresom, vreme za odmor i relaksaciju jednako je važno kao i fizička aktivnost – ističe Milojević.