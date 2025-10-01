Slušaj vest

Kardiovaskularne bolesti i dalje su jedan od najvećih zdravstvenih izazova. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svake godine od njih umre skoro 18 miliona ljudi, što ih čini vodećim uzrokom smrtnosti u svetu. Najčešće se završavaju infarktom ili moždanim udarom, a novo istraživanje naučnika iz Koreje i SAD-a pokazuje da se oni gotovo nikada ne dešavaju "iznenada". Više od 99 odsto obolelih imalo je najmanje jedan faktor rizika i pre same bolesti, iako on možda nije bio ozbiljan ili uopšte dijagnostikovan.

Šta je otkrila studija?

Istraživači su pratili više od devet miliona odraslih u Južnoj Koreji i skoro 7.000 u SAD-u, i to tokom perioda od čak 20 godina. Analizirani su krvni pritisak, šećer, holesterol i pušenje, četiri faktora koje American Heart Association smatra ključnim rizicima.

Visok krvni prtisak je na prvom mestu od četiri najveća faktora rizika Foto: Shutterstock

Rezultati, objavljeni u časopisu Journal of the American College of Cardiology, pokazuju da je povišen krvni pritisak ubedljivo najopasniji i prisutan kod 95% ispitanika iz Koreje i 93% iz SAD-a. Istraživači su upozorili da ni blage promene vrednosti pritiska, šećera ili holesterola ne bi trebalo ignorisati.

Upozoravajući znaci koje mnogi previde

Kada se govori o srčanom udaru, najčešće se prvo pomisli na jak bol u grudima ili otežano disanje. Ali telo često pre samog infarkta šalje mnogo suptilnije signale:

umor , iscrpljenost ili iznenadno znojenje

, iscrpljenost ili iznenadno znojenje probavne smetnje poput gorušice, nadimanja ili mučnine

poput gorušice, nadimanja ili mučnine bol ili osećaj stezanja u ruci, vilici, vratu ili leđima

lupanje srca ili nepravilni otkucaji

ili nepravilni otkucaji grčevi u listovima tokom hodanja (mogući znak problema sa cirkulacijom)

tokom hodanja (mogući znak problema sa cirkulacijom) osećaj pritiska u grudima ili stezanja u grlu

Grčevi u listovima tokom hodanja može da bude ejdan od znakova Foto: Shutterstock

Najčešći faktori rizika

Srčane bolesti se razvijaju godinama, a među glavnim rizičnim faktorima su pušenje, fizička neaktivnost, gojaznost, visok krvni pritisak, loša ishrana, nekontrolisan dijabetes, hroničan stres, prekomerno unošenje alkohola i porodična sklonost bolestima srca. Rizik dodatno raste sa godinama, naročito nakon 50.

Kako prepoznati rizike na vreme?

Najvažnije je da se redovno kontrolišu krvni pritisak, šećer i holesterol, čak i ako se osećate zdravo. Vrednosti koje su samo malo iznad normale mogu neprimetno da oštećuju krvne sudove i srce, upozorava dr Raul Gupta, kardiolog iz bolnice Gleneagles (Indija).

Stres, anksioznost i depresija povećavaju upalu i krvni pritisak Foto: Shutterstock

- I mentalno zdravlje ima veliki značaj, jer hroničan stres, anksioznost i depresija povećavaju upalu i krvni pritisak. Prvi signali mogu da budu dobijanje na težini, umor ili otežano disanje pri manjem naporu, simptomi koje ne bi trebalo pripisivati samo starenju - opominje dr Gupta.

Kako smanjiti rizik?