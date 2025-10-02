Slušaj vest

Srčana slabost je tiho, ali ozbiljno stanje koje često ostaje neprimećeno sve dok ne postane teško. Za razliku od iznenadnog srčanog udara, srčana slabost se razvija postepeno, zbog čega se rani znaci lako mogu zanemariti.

Nedavno je jednostavan test od pet sekundi privukao pažnju kao brz i neinvazivan način da se uoče mogući srčani problemi. Šta je ovaj test, kako funkcioniše i zašto bi mogao biti koristan alat za rano otkrivanje rizika od srčane slabosti?

Razumevanje srčane slabosti

Srčana slabost ne znači da je srce prestalo da radi. Ona znači da srce ne pumpa krv tako efikasno kao što bi trebalo. To može izazvati simptome kao što su:

kratak dah

umor

oticanje nogu

poteškoće prilikom fizičke aktivnosti

Mnogi ljudi ove znake pripisuju starenju ili stresu, što odlaže pravovremeno lečenje. Rano otkrivanje je ključno jer blagovremena medicinska nega može poboljšati kvalitet života i sprečiti komplikacije.

Logika iza ovog testa je jednostavna: mišići nogu zahtevaju dobru cirkulaciju i snabdevanje kiseonikom da bi efikasno radili Foto: Shutterstock

Jednostavan test od 5 sekundi

Test od pet sekundi upravo je to – kratak fizički test koji zahteva samo vašu telesnu težinu i zid za oslonac.

Evo kako se sprovodi:

Sedite na stolicu, leđa držite prava, a stopala ravno na podu.

Prekrstite ruke preko grudi.

Ustanite i ponovo sedite pet puta zaredom u roku od pet sekundi.

Za ovaj test nije potrebna nikakva oprema, igle ni odlazak u bolnicu. Šta test pokazuje?

Ako ne možete da završite zadatak u roku od pet sekundi, to može biti znak upozorenja. Istraživanja su pokazala da teškoće pri izvođenju ove vežbe mogu biti povezane sa slabošću mišića i smanjenim protokom krvi – oba česta kod osoba u ranoj fazi srčane slabosti.

Logika je jednostavna: mišići nogu zahtevaju dobru cirkulaciju i snabdevanje kiseonikom da bi efikasno radili. Ako je srce oslabljeno, ti mišići se brzo zamaraju, što i jednostavne zadatke čini izazovnim.

Iako test sam po sebi ne postavlja dijagnozu srčane slabosti, on služi kao brza provera koja može ukazati na potrebu za dodatnim ispitivanjima.

Ovaj sve popularniji test konceptualno je sličan kliničkom testu koji lekari već koriste – testu petostrukog ustajanja i sedanja (STST-5). Oba testa podrazumevaju ustajanje i sedenje sa stolice pet puta zaredom, ali kućna verzija meri da li možete to da uradite za manje od pet sekundi, dok klinička verzija meri ukupno vreme.

Studija iz 2023. godine na osobama sa srčanom slabošću pokazala je da su i STST-5 i njegova duža verzija – test ustajanja i sedenja od 60 sekundi – pouzdani načini za procenu snage, izdržljivosti i funkcionalnih sposobnosti.

Rezultati ovih testova poklapali su se sa nalazima drugih standardnih testova za procenu rada srca i pokretljivosti, što ih čini vrednim alatima u praćenju pacijenata tokom rehabilitacije.

Važno je da znate da ovaj test nije zamena za profesionalnu medicinsku procenu Foto: Shutterstock

Zašto je ovaj test važan?

Ono što ovaj test izdvaja jeste njegova jednostavnost. Može se izvesti kod kuće, bez posebne obuke. Za osobe sa povećanim rizikom – poput onih sa visokim krvnim pritiskom, dijabetesom, gojaznošću ili porodičnom istorijom srčanih bolesti – test može poslužiti kao rano upozorenje.

Ako neko više puta ne uspe da uradi test u roku od pet sekundi, lekari mogu preporučiti dodatne analize, poput ehokardiograma, EKG-a ili krvnih testova. Na taj način ovaj test služi kao lako dostupan alat za skrining, a ne kao dijagnostičko rešenje.

Ne ignorišite signale

Ako vam je teško da izvedete test nogu od pet sekundi, ne paničite. Neuspeh ne mora da znači da imate srčanu slabost – uzrok može biti i starost, artritis ili nedostatak fizičke aktivnosti. Ipak, to je signal koji ne treba ignorisati. Konsultacija sa lekarom može pomoći da se isključe problemi sa srcem i pruži mir.

Važno Test od pet sekundi nije zamena za profesionalnu medicinsku procenu, ali može poslužiti kao koristan alat za rano otkrivanje potencijalnih srčanih rizika. Posmatrajte ga kao način na koji vaše telo traži pažnju. Srčana slabost se često razvija neprimetno, ali uz jednostavne provere i pravovremenu intervenciju, ne mora da vas iznenadi.