Jednog trenutka sam bila živa, a sledećeg na samrti usled sepse, izjavila je Madona

Slušaj vest

Pop ikona Madona nedavno je progovorila o svom dramatičnom iskustvu sa sepsom, stanjem koje nastaje kada telo ima preterani i nekontrolisan odgovor na infekciju i koje vrlo brzo može da ugrozi život. U razgovoru za podkast „On Purpose“ sa Džejem Šetijem, otkrila je koliko je bila blizu smrti.

- Bila sam na probi za turneju i dobila sam bakterijsku infekciju. Jednog trenutka sam bila živa, igrala i pevala, a sledećeg sam završila na intenzivnoj nezi, bez svesti (u komi) četiri dana. Isključili su me potom sa respiratora i počela sam sama da dišem. Tada sam saznala da imam sepsu i da sam bila na samrti - ispričala je Madona.

Pevačica je priznala da joj je ovaj period iscrpeo i telo i duh, ali i da joj je najteže bilo da prihvati da niko ne može da predvidi koliko će oporavak trajati. U tome joj je, kako je rekla, pomogao njen učitelj kabale i učenje o "radikalnom prihvatanju" svega što život donosi.

Šta je sepsa i kako nastaje?

Kako objašnjava dr Šrej Srivastava, specijalista interne medicine iz bolnice Sharda u Noidi (indija), sepsa je ozbiljno stanje u kojem imuni sistem reaguje burno na infekciju i počinje da oslobađa supstance koje izazivaju upalu. Umesto da pomogne, ovakav odgovor oštećuje sopstvena tkiva i organe.

Sepsa je izuzetno jaka zapaljenska reakcija organizma na bakterije, viruse, gljivice ili parazite Foto: Shutterstock

- Ako se ne reaguje na vreme, sepsa može vrlo brzo da postane fatalna - naglašava dr Srivastava.

Najčešći uzroci sepse su teže infekcije pluća (poput upale pluća), infekcije mokraćnih puteva, stomaka (npr. upala slepog creva), kože nakon rana ili opekotina, kao i infekcije krvi. Najugroženiji su stariji ljudi, hronični bolesnici i svi sa oslabljenim imunitetom.

Simptomi sepse

Rano prepoznavanje je od vitalnog značaja. Kao što je objasnio dr Srivastava, simptomi se mogu pojaviti brzo i uključuju:

visoku temperaturu ili neuobičajeno nisku telesnu temperaturu

ili neuobičajeno nisku telesnu temperaturu ubrzan puls i disanje

konfuziju ili dezorijentisanost

ekstreman bol ili osećaj nelagodnosti

hladnu kožu i hladan znoj

nagli pad krvnog pritiska i razvoj septičkog šoka Kako se leči sepsa?

Sepsa se leči isključivo u bolnici i zahteva brzu i agresivnu terapiju. Najčešće se primenjuju intravenozni antibiotici, infuzija za održavanje krvnog pritiska i cirkulacije, podrškakiseonikom ili aparat za disanje (respirator) kada je to neophodno, a ponekad i hirurško uklanjanje izvora infekcije.

Sepsa se leči isključivo u bolnici i zahteva brzu i agresivnu terapiju Foto: Shutterstock

- Brzo prepoznavanje simptoma je ključ, jer rana dijagnoza i hitna intervencija višestruko povećavaju šanse za preživljavanje i smanjuju rizik od komplikacija - ističe dr Srivastava.

Zašto je važno pričati o sepsi?