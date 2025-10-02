Madona o borbi sa sepsom: Jednog trenutka sam bila živa, a sledećeg na samrti, četiri dana u komi
Pop ikona Madona nedavno je progovorila o svom dramatičnom iskustvu sa sepsom, stanjem koje nastaje kada telo ima preterani i nekontrolisan odgovor na infekciju i koje vrlo brzo može da ugrozi život. U razgovoru za podkast „On Purpose“ sa Džejem Šetijem, otkrila je koliko je bila blizu smrti.
- Bila sam na probi za turneju i dobila sam bakterijsku infekciju. Jednog trenutka sam bila živa, igrala i pevala, a sledećeg sam završila na intenzivnoj nezi, bez svesti (u komi) četiri dana. Isključili su me potom sa respiratora i počela sam sama da dišem. Tada sam saznala da imam sepsu i da sam bila na samrti - ispričala je Madona.
Pevačica je priznala da joj je ovaj period iscrpeo i telo i duh, ali i da joj je najteže bilo da prihvati da niko ne može da predvidi koliko će oporavak trajati. U tome joj je, kako je rekla, pomogao njen učitelj kabale i učenje o "radikalnom prihvatanju" svega što život donosi.
Šta je sepsa i kako nastaje?
Kako objašnjava dr Šrej Srivastava, specijalista interne medicine iz bolnice Sharda u Noidi (indija), sepsa je ozbiljno stanje u kojem imuni sistem reaguje burno na infekciju i počinje da oslobađa supstance koje izazivaju upalu. Umesto da pomogne, ovakav odgovor oštećuje sopstvena tkiva i organe.
- Ako se ne reaguje na vreme, sepsa može vrlo brzo da postane fatalna - naglašava dr Srivastava.
Najčešći uzroci sepse su teže infekcije pluća (poput upale pluća), infekcije mokraćnih puteva, stomaka (npr. upala slepog creva), kože nakon rana ili opekotina, kao i infekcije krvi. Najugroženiji su stariji ljudi, hronični bolesnici i svi sa oslabljenim imunitetom.
Simptomi sepse
Rano prepoznavanje je od vitalnog značaja. Kao što je objasnio dr Srivastava, simptomi se mogu pojaviti brzo i uključuju:
- visoku temperaturu ili neuobičajeno nisku telesnu temperaturu
- ubrzan puls i disanje
- konfuziju ili dezorijentisanost
- ekstreman bol ili osećaj nelagodnosti
- hladnu kožu i hladan znoj
- nagli pad krvnog pritiska i razvoj septičkog šoka
Kako se leči sepsa?
Sepsa se leči isključivo u bolnici i zahteva brzu i agresivnu terapiju. Najčešće se primenjuju intravenozni antibiotici, infuzija za održavanje krvnog pritiska i cirkulacije, podrškakiseonikom ili aparat za disanje (respirator) kada je to neophodno, a ponekad i hirurško uklanjanje izvora infekcije.
- Brzo prepoznavanje simptoma je ključ, jer rana dijagnoza i hitna intervencija višestruko povećavaju šanse za preživljavanje i smanjuju rizik od komplikacija - ističe dr Srivastava.
Zašto je važno pričati o sepsi?
Sepsa je vodeći uzrok smrti u svetu jer svake 2,8 sekunde odnese po jedan život, odnosno milione života svake godine. Poslednji je uobičajeni put do smrti od većine zaraznih bolesti širom sveta, uključujući virusne infekcije kao što je SARS-CoV-2 / COVID-19. Oko 80 odsto slučajeva sepse započinje van bolnice.
